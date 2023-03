Bán 4 triệu đồng một chiếc vỏ gối, khách vẫn trung thành hơn 10 năm, Founder Lisa May Home: Tôi đúng là “điếc không sợ súng” mới tồn tại đến tầm này!

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế trải nghiệm được coi là giai đoạn tiếp theo sau nền kinh tế sản xuất và nền kinh tế dịch vụ. Thay vì phân nhóm khách hàng như trước đây, nhiều công ty bắt đầu hướng tới cá thể hóa từng khách hàng, coi mỗi khách là một cá nhân riêng biệt có nhu cầu khác nhau để phục vụ.

Từ năm 2012, kiến trúc sư Đặng Tố Anh đã theo đuổi hướng đi này khi thành lập Lisa May Home bằng những sản phẩm vải trang trí nội thất, với niềm tin về việc bán cảm xúc và trải nghiệm cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Những chiếc vỏ gối, khăn trải bàn, rèm cửa của thương hiệu này được vẽ tay tỉ mỉ, toàn bộ là hàng độc bản. Mỗi bộ sản phẩm khách hàng nhận được đều là duy nhất, được thiết kế cho riêng họ.

Lisa May Home là điểm giao thoa giữa niềm đam mê hội họa và nghề kiến trúc sư nội thất của nữ sáng lập. Trong quá trình làm việc, chị nhận thấy mỗi gia chủ đều có nhu cầu riêng về công năng nhà ở cũng như phong cách.

“Tuy nhiên, khi họ chọn một bộ sofa trong showroom nội thất, những người khác cũng có thể mua được bộ đó. Cái tôi muốn đưa vào không gian sống là sự sáng tạo riêng, có dấu ấn cá nhân của chủ nhà hơn”, Tố Anh cho biết.

Theo nữ sáng lập, Lisa May Home là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm sản phẩm décor nhà cửa được vẽ độc bản trên vải, hay còn được coi là “phục trang” cho căn nhà.

“Đồ vải là những thứ bọc, phủ bên ngoài giống như quần áo, mang tính thời trang và dễ dàng thay đổi để làm mới không gian. Hôm nay mặc bộ này, ngày mai thay bộ khác, tùy thuộc vào cảm xúc của chủ nhà hoặc theo mùa. Với mỗi căn nhà tôi đều vẽ một họa tiết riêng biệt sao cho phù hợp với không gian, không vẽ lại cho công trình khác. Tính cá nhân hóa nằm ở chỗ đó”, Tố Anh giải thích.

Đặng Tố Anh cho biết trong khoảng 5 năm qua, người Việt bắt đầu dành nhiều thời gian chăm sóc và trang trí nhà cửa hơn, nhằm tạo dựng một không gian mà họ luôn mong muốn trở về sau những thời khắc mệt mỏi.

Đối tượng khách hàng Lisa May Home hướng đến có thu nhập từ trung bình khá đến cao, thường thuộc giới doanh nhân và nghệ sĩ. Họ yêu văn hóa nghệ thuật và giá trị truyền thống, trân trọng sức sáng tạo, ưa chuộng sản phẩm chưa bị thương mại hóa.

“Ngoài việc có điều kiện tài chính, khách mua sản phẩm cũng thích tính độc bản. Họ có thể tìm thấy trên thị trường nhiều vỏ gối đẹp, giá phù hợp, nhưng sản phẩm đó đã được nhân rộng khắp nơi và không còn là của riêng họ. Tôi nghĩ Lisa May Home tồn tại được hơn 10 năm cũng nhờ yếu tố cá nhân hóa”, Tố Anh bày tỏ.

Những sản phẩm vỏ gối phổ biến trên thị trường có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi chiếc. Người tiêu dùng thậm chí có thể mua với giá rất rẻ, chỉ 20.000 đồng/chiếc trên các sàn thương mại điện tử.

Trong khi đó, giá khởi điểm cho mỗi vỏ gối tại Lisa May Home là 1 triệu đồng. Do một số kỹ thuật vẽ đặc biệt hơn, Tố Anh từng làm ra những vỏ gối giá lên tới hơn 4 triệu đồng/chiếc. Chị tiết lộ từng nhận những đơn hàng với 10 chiếc như vậy.

Bà chủ 46 tuổi tiết lộ đơn hàng lớn nhất doanh nghiệp từng nhận được trị giá 250 triệu đồng, bao gồm toàn bộ đồ décor bằng vải cho một căn nhà, từ ga gối, khăn trải bàn, lót đĩa đến rèm cửa. Ngoài ra, một số đơn hàng lớn đến từ những nhà hàng có nhu cầu tạo dựng không gian “độc nhất vô nhị”.

Giải thích cho mức giá khá cao cho các sản phẩm của mình, Tố Anh cho biết ngoài tính sáng tạo và cá nhân hóa, giá trị sản phẩm còn đến từ quá trình tư vấn sao cho phù hợp nhất với không gian của khách, bởi không phải ai cũng hiểu về cả mỹ thuật lẫn trang trí nội thất. Đây cũng là lý do Lisa May Home có khách lâu năm.

“Khoảng một nửa số khách trong vòng 3 năm đầu doanh nghiệp được thành lập vẫn gắn bó đến tận bây giờ. Họ cũng vô cùng kiên nhẫn và hiểu rằng sáng tạo cần thời gian. Thông thường, chúng tôi cần từ 10 ngày đến nửa tháng để hoàn thành đơn hàng, đôi khi mất một tháng”.

“Một khách hàng của tôi từng nói rằng, mọi người đến mua đồ vì yếu tố cảm xúc, và tôi đang bán cảm xúc. Đó mới là cái mình cho đi và nhận lại, thay vì đơn thuần là sản phẩm hàng hóa. Đối với tôi, khách hàng không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn đem tới tình cảm và nguồn cảm hứng xuất phát từ chính những yêu cầu đơn hàng của họ”, Tố Anh chia sẻ.

Để duy trì được Lisa May Home tới giai đoạn nền kinh tế trải nghiệm trở thành xu hướng, Tố Anh cho biết chị từng rất nhiều lần “nâng lên đặt xuống” sự tồn tại của doanh nghiệp.

“Ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều doanh nghiệp làm sản phẩm décor được vẽ trực tiếp lên vải. Không thể nhiều được, bởi số lượng sản phẩm làm ra không đủ để cân đối trong bài toán kinh doanh”, Tố Anh thừa nhận.

Chị giải thích rằng với cùng ý tưởng sáng tác, nếu vẽ thành một bức tranh có thể bán với giá trên 10 triệu đồng, nhưng khăn trải bàn rất khó bán với giá đó, bởi mức giá phổ biến cho sản phẩm này thấp hơn nhiều. Do vậy, tại Việt Nam hay trên thế giới đều không có nhiều người làm, hoặc mở ra rồi lại đóng cửa.

“Nghịch lý nằm ở chỗ chúng tôi luôn luôn có đơn hàng, nhưng nguồn thu từng không đủ bù chi phí vận hành, bởi năng suất không đáp ứng được số lượng đơn hàng đó”, Tố Anh kể lại, đồng thời cho biết chị còn làm chủ một công ty kiến trúc đang hoạt động khá tốt, nên lấy lợi nhuận từ đó để “nuôi” Lisa May Home.

“11 năm qua, tôi đúng là “điếc không sợ súng” mới tồn tại đến tầm này. Nếu là nhà đầu tư, chắc chắn tôi đã đóng cửa doanh nghiệp từ lâu. Tuy nhiên, Lisa May Home là đứa con tinh thần mang đến cho tôi những giá trị không đong đếm được bằng tiền”, Tố Anh tâm sự lý do quyết tâm duy trì doanh nghiệp.

Để giải quyết bài toán kinh doanh, Tố Anh quyết định phát triển thêm dòng sản phẩm đa bản và in họa tiết, nhưng số lượng vẫn có hạn. Mặc dù thời gian thiết kế bản in thậm chí lâu hơn so với vẽ tay độc bản, số lượng sản phẩm lại có thể tăng lên đáng kể, xử lý được vấn đề năng suất.

Phương án này đồng thời giúp hạ giá thành sản phẩm, mở rộng đối tượng khách hàng và quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn. Giá sản phẩm đa bản chỉ tương đương 1/3 đến 1/2 hàng độc bản.

Hướng đi của Lisa May Home dường như đang “gặp thời”. Tố Anh đánh giá việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng hiện là xu hướng trên thế giới, rất khác so với thuở khó khăn ban đầu của doanh nghiệp. Chị đặt mục tiêu đưa sản phẩm vào châu Âu trong năm nay, sau khi nhận thấy khách sẵn sàng chờ 1-2 tháng để nhận hàng, đủ thời gian để Lisa May Home đáp ứng.

“Chúng tôi đang hợp tác với một nhà đầu tư đến từ Pháp. Hy vọng họ cũng sẽ hỗ trợ quản lý kinh doanh, giúp tôi bớt lo lắng về mảng đó”, Tố Anh tiết lộ.

Tên doanh nghiệp - Lisa May Home – được lấy từ tên con gái của Tố Anh. Ngoài ý nghĩa này, chị cũng xác định ngay từ đầu rằng đối tượng khách hàng doanh nghiệp hướng đến không chỉ là người Việt, mà còn có người nước ngoài. Do đó, chị chọn một cái tên dễ đọc đối với bất kỳ người nước nào, không giới hạn thị trường.

“Bây giờ có thể còn khó khăn, nhưng tôi luôn tin tưởng nếu mình dồn hết tâm sức, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt. Những bạn bè làm trong lĩnh vực kinh tế của tôi nói rằng doanh nghiệp duy trì được hơn 5 năm nghĩa là tồn tại tốt, có thể sống sót, từ 7 năm trở lên là bền vững. Còn Lisa May Home đã tồn tại 11 năm”, Tố Anh cho hay.

“Mặc dù còn một công ty kiến trúc, nhưng năm nay tôi đã 46 tuổi, chỉ 5 năm nữa là không thể tiếp tục ra công trường. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể vẽ cho đến khi tay run chân mỏi, không cầm cọ được nữa. Bên cạnh đó, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc làm sản phẩm độc bản. Đấy là bản sắc cá nhân của tôi”, chị bày tỏ.