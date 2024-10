Bán bán đấu giá lần 2 khoản nợ xấu của công ty bệnh viện quốc tế và đá xây dựng

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa có thông báo tổ chức bán đấu giá lần 2 các khoản nợ xấu của nhóm khách hàng là Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương. Giá khởi điểm của khoản nợ này là hơn 215 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm không áp dụng thuế VAT.



Trong đó, khoản nợ xấu của nhóm khách hàng Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương được VAMC mua nợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, tài sản đảm bảo khoản nợ của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang gồm quyền sử dụng đất của 8.048 m2 đất và quyền sở hữu công trình khu công nghiệp tọa lạc tại KCN Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An (nay là phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương. Ngoài ra còn có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có diện tích 377,3m2 đất tại địa chỉ số 22 đường Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, TP.HCM...

Tài sản đảm bảo khoản nợ của Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương bao gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có tổng diện tích 506,1m2 tại 204A đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP.HCM.

VAMC cho biết, đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Vào hồi tháng 9, khoản nợ này được VAMC chào bán với giá hơn 239 tỷ đồng.