Bán “bút bi thần thánh”, một doanh nghiệp Việt thu về 10 tỷ đồng mỗi ngày, hơn 70 quốc gia đặt hàng

Bút bi Thiên Long là sản phẩm gắn bó với nhiều người dân Việt Nam. Ảnh: TLG

Đây là CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE - TLG), đơn vị sở hữu thương hiệu bút bi Thiên Long nổi tiếng.

Thiên Long mới đây công bố kết quả kinh doanh trong 11 tháng đầu năm 2024. Theo đó, lũy kế 11 tháng, kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Thiên Long nhìn chung tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là có động lực từ những thị trường nước ngoài và những biện pháp kiểm soát chi phí.

Cụ thể, doanh thu lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 3.470 tỷ đồng (tương đương với doanh thu mỗi ngày là hơn 10 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời hoàn thành 91% kế hoạch năm. Trong đó, thị trường nội địa đóng góp chủ lực là 2.545 tỷ đồng, tương ứng với 73% trong tổng doanh thu; doanh thu từ xuất khẩu đạt 925 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 11/2024, doanh thu xuất khẩu của CTCP Tập đoàn Thiên Long tăng 91% so với cùng năm trước, nhờ có nỗ lực thâm nhập thành công vào thị trường quốc tế. Trên thực tế, các sản phẩm của Thiên Long đã được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lợi nhuận gộp lũy kế của Thiên Long trong 11 tháng năm 2024 đạt 1.545 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 44,52%, tăng 0,73% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này phản ánh hiệu quả hoạt động duy trì ổn định của doanh nghiệp này.

Trong 11 tháng đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Thiên Long đã kiểm soát chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, đồng thời chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế 11 tháng, Tập đoàn Thiên Long lãi ròng 448 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận ròng cũng tăng từ 11,09% lên 12,91%.

Theo Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Thiên Long, về chu kỳ kinh doanh, mùa cao điểm doanh số của công ty thường vào quý II và quý II; trong khi quý IV là giai đoạn doanh số thấp hơn.

Doanh nghiệp có sản phẩm bút bi gắn bó với nhiều thế hệ người Việt

Ngoài bút bi, CTCP Tập đoàn Thiên Long có nhiều sản phẩm đa dạng và ngày càng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ảnh: TLG

CTCP Tập đoàn Thiên Long có tiền thân từ một cơ sở bút bi do ông Cô Gia Thọ thành lập từ năm 1981. Đến năm 1996, Công ty TNHH SX – TM Thiên Long chính thức được thành lập và đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất sản xuất cũng như đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Trong thời gian này, công nghệ sản xuất tiên tiến được ứng dụng vào quy trình sản xuất, với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Năm 2000, nhà xưởng mới của Thiên Long tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân) chính thức đi vào hoạt động. Đến năm 2001, Thiên Long được tổ chức DNV (Na Uy) cấp chứng chỉ chất lượng ISO 9002. Năm 2002, công ty nâng diện tích nhà xưởng từ 0,5 ha lên tới hơn 1,6 ha và được tái cấp chứng chỉ ISO theo phiên bản mới (ISO 9001:2000). Bước sang năm 2005, Công ty TNHH SX – TM Thiên Long chuyển đổi thành CTCP SX- TM Thiên Long, với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

Năm 2006, công ty này tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, và thành lập CTCP Thiên Long Long Thành, với vốn điều lệ 40 tỷ đồng; đạt chứng nhận tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004…

Năm 2007, Thiên Long thành lập Công ty TNHH MTV TM-DV Thiên Long Hoàn Cầu, chuyên về kinh doanh văn phòng phẩm, với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, Năm 2009, thành lập Công ty TNHH MTV TM-DV Tân Lực, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Đến ngày 26/3/2010, cổ phiếu TLG của Thiên Long chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Các sản phẩm bút bi Thiên Long quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Ảnh: TLG

Tính đến cuối tháng 9/2024, CTCP Tập đoàn Thiên Long có 7 công ty con, hơn 2.900 nhân viên.

CTCP Tập đoàn Thiên Long hiện có 2 cổ đông lớn là ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT (với 6,27% vốn), và CTCP đầu tư Thiên Long An Thịnh nắm 47,52% vốn. Trên thực tế, Thiên Long An Thịnh cũng là doanh nghiệp do ông Cô Gia Thọ làm đại diện pháp luật

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của Thiên Long hiện chiếm hơn 60% thị phần của ngành văn phòng phẩm nội địa, đồng thời vươn ra hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài bút bi Thiên Long (sản phẩm nổi tiếng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt), doanh nghiệp này còn có nhiều sản phẩm về các dụng cụ cho học sinh, văn phòng, mỹ thuật…