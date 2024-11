Bán "chui" cổ phiếu, lãnh đạo và người có liên quan một doanh nghiệp bị xử phạt, có tình tiết tăng nặng

Mới đây, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lãnh đạo và người có liên quan của CTCP Đường Quảng Ngãi do việc không báo cáo về dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban Kiểm soát Đường Quảng Ngãi đã bán 48.000 cổ phiếu QNS vào ngày 12/4/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Nho, người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban Kiểm soát QNS đã bán 5.000 cổ phiếu QNS vào ngày 27/3/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đáng chú ý, cả 2 cá nhân này đều có tình tiết tăng nặng trong đó, ông Quế đã tái phạm còn bà Nho là vi phạm hành chính nhiều lần. Song, cả ông Quế và bà Nho đều có tình tiết giảm nhẹ khi tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính.

Về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, UBCKNN phạt ông Nguyễn Đình Quế số tiền 15 triệu đồng và phạt bà Nguyễn Thị Hồng Nho 3,75 triệu đồng.

Vào hồi cuối tháng 8, ông Ngô Võ Triết – con trai Thành viên HĐQT QNS Ngô Văn Tụ cũng bị xử phạt 3,75 triệu đồng với lý do tương tự. Trong phiên 13/12/2023, ông Triết đã bán 5.000 cổ phiếu QNS tuy nhiên không báo cáo, không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Thu về trung bình 6,5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày trong 9 tháng đầu 2024

Về tình hình kinh doanh quý 3/2024, QNS ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.727 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận 912 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 6% so với quý 3/2023. Khấu trừ các khoản chi phí khác, Đường Quảng Ngãi báo lợi nhuận trước thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận 8.069 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 1.755 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 4% và 14% so với thực hiện cùng kỳ 2023. QNS thu về trung bình 6,5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày trong 9 tháng đầu 2024.

Năm 2024, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Như vậy công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

QNS được biết đến là công ty mẹ của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) – nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng Fami. Đường Quảng Ngãi còn có nhiều công ty con, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong những mảng khác nhau, bao gồm Nhà máy bia Dung Quất, Nhà máy bánh kẹo Biscafun, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, Trung tâm Giống Mía, và các nhà máy liên quan các sản phẩm đường như Đường An Khê, Đường Phổ Phong, nhà máy Nha…