Bạn đã biết cách bảo mật iPhone khỏi tin tặc?

Bàn viết này sẽ hướng dẫn bạn một số điều nên làm và không nên làm để ngăn chặn tin tặc theo dõi và bảo vệ iPhone của bạn.

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng mật khẩu của bạn là tuyến phòng thủ đầu tiên để ngăn ai đó xâm nhập vào iPhone của bạn. Chọn một mật khẩu ngẫu nhiên mà chỉ bạn mới biết và đảm bảo tránh mọi thứ có thể dễ dàng đoán ra. Điều này bao gồm những ngày đáng nhớ như sinh nhật của bạn, sinh nhật của con bạn, ngày kỷ niệm của bạn hoặc thậm chí là ngày bạn nhận được thú cưng của mình. Bạn cũng nên thay đổi mật khẩu thường xuyên, đặc biệt nếu bạn thường xuyên bị quan sát khi nhập mật khẩu.

Thông thường, tin tặc sẽ cần quyền truy cập vật lý vào điện thoại của bạn để cài đặt và thiết lập phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại nên mật khẩu mạnh có thể khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Nếu có thể, bạn cũng nên sử dụng các tính năng sinh trắc học để khóa điện thoại như Face ID và truy cập dấu vân tay.

Nhiều người nghĩ rằng iPhone về bản chất được bảo vệ khỏi tin tặc và mặc dù Apple làm những gì có thể, nhưng nó sẽ chỉ hoạt động hiệu quả nếu bạn cài đặt tất cả các bản cập nhật ngay khi chúng có sẵn.

Các lỗ hổng bảo mật có thể bị tin tặc khai thác thường xuyên được sửa trong các bản cập nhật cho iOS, vì vậy đừng tắt nó đi, ngay cả khi nó không thuận tiện. Nếu có, bạn nên bật cập nhật tự động để quá trình này trở nên dễ dàng hơn cho bạn.

Nhu cầu cập nhật thường xuyên cũng áp dụng cho thư viện ứng dụng của bạn. Gần đây, một số tin tặc đã có thể nhắm mục tiêu vào các lỗ hổng trong các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như WhatsApp. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật mọi thứ để ngăn tin tặc xâm nhập vào iPhone của mình.

Rất nhiều người chọn tự động sao lưu iPhone của họ lên đám mây. Điều này thực sự tiện lợi và là một tính năng tuyệt vời cần có trong trường hợp điện thoại của bạn bị hỏng hoặc bị mất, tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là có một bản sao đầy đủ thứ hai của iPhone của bạn ngoài đó có khả năng bị tin tặc truy cập.

Để bảo vệ iCloud của bạn, bạn phải luôn sử dụng xác thực hai yếu tố để truy cập nó. Điều này có nghĩa là ngay cả khi tin tặc tìm cách bẻ khóa mật khẩu của bạn, tài khoản của bạn sẽ vẫn an toàn và dữ liệu đã sao lưu của bạn sẽ được bảo mật.

Không giống như các thiết bị Android, các ứng dụng bảo mật không được phép quét virus trên các thiết bị sử dụng Apple iOS. Tuy nhiên, có một số ứng dụng có thể kiểm tra cài đặt bảo mật cho bạn và xác định một số dấu hiệu giả mạo thiết bị. Nếu cần quét toàn bộ thiết bị, bạn có thể sử dụng Certo AntiSpy.

VPN (Mạng riêng ảo) sẽ mã hóa bất kỳ và tất cả lưu lượng cũng như dữ liệu giữa điện thoại của bạn và bất kỳ tài nguyên trực tuyến nào mà bạn truy cập. Điều này phù hợp với mọi thứ, cho dù đó là tài khoản email, phương tiện truyền thông xã hội hay bất kỳ trang web nào bạn đang truy cập. Giống như mọi thứ, bạn nên xem xét các nhà cung cấp VPN khác nhau trước khi chọn và chỉ sử dụng VPN có uy tín với thiết bị của mình. Điều này sẽ đảm bảo ai đó không thể nghe trộm hoạt động trực tuyến của bạn.

Bẻ khóa là quá trình loại bỏ các hạn chế của nhà sản xuất Apple khỏi thiết bị. Điều này cho phép bạn hoặc bất kỳ ai khác tùy chỉnh thiết bị và mở ra các tùy chọn mới nằm ngoài giới hạn của Apple. Mặc dù điều này nghe có vẻ thú vị, nhưng những hạn chế đó được áp dụng để giữ an ninh chặt chẽ và bằng cách loại bỏ chúng, về cơ bản, bạn đang tạo điều kiện cho tin tặc hoạt động. Một chiếc iPhone đã trải qua quá trình bẻ khóa sẽ dễ sử dụng hơn đối với người dùng nhưng cũng dễ bị phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại tấn công hơn nhiều.

Các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba có thể cung cấp các phiên bản miễn phí của ứng dụng trả phí, điều này có thể khiến chúng trở nên hấp dẫn. Nhưng bạn phải luôn cảnh giác vì nhiều ứng dụng trong số này có thể chứa phần mềm độc hại. Hãy tự hỏi bản thân xem họ có thể mang lại lợi ích gì khi cung cấp cho bạn thứ gì đó miễn phí.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên sử dụng App Store chính thức của Apple để xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các ứng dụng trước khi cung cấp chúng trên cửa hàng, ngay cả khi bạn phải trả tiền cho họ.

Có thể khó chịu khi nghĩ về điều đó, nhưng bạn thực sự có nhiều khả năng bị tấn công bởi một người mà bạn biết hơn là một tổ chức hack ẩn danh nào đó. Điều này có nghĩa là giữ mật mã của bạn ở chế độ riêng tư, ngay cả với những người mà bạn cảm thấy có thể tin tưởng, là một phần quan trọng trong bảo mật thiết bị.

Chúng ta có thể dễ dàng bị lừa khi nghĩ rằng một mạng WiFi không an toàn là an toàn nếu mạng đó sử dụng một cái tên nghe có vẻ quen thuộc, chính thức hoặc đáng tin cậy. Mặc dù nhiều mạng trong số này có thể an toàn nhưng bạn thường không có cách nào để biết ai kiểm soát mạng hoặc ai khác được kết nối với mạng đó. Nếu bạn phải tham gia một điểm truy cập WiFi không bảo mật thì hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng VPN có uy tín để giữ cho iPhone của bạn được bảo vệ khỏi tin tặc.

Bảo mật thiết bị luôn được cải thiện và do đó, tin tặc đang dùng đến cách gửi email hoặc tin nhắn lừa đảo độc hại trực tiếp đến hộp thư đến của bạn để thử và đánh cắp dữ liệu của bạn. Các liên kết này có thể được tạo riêng để lây nhiễm phần mềm độc hại vào thiết bị của bạn hoặc để lừa bạn cung cấp thông tin cá nhân. Hãy nghi ngờ bất cứ điều gì tuyên bố rằng bạn đã thắng một cuộc thi mà bạn không tham gia hoặc bất kỳ thông báo trông có vẻ thuyết phục nhưng không mong muốn nào đe dọa khóa bạn khỏi tài khoản của bạn bằng một liên kết để đăng nhập.