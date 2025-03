Bạn đã bỏ lỡ đợt giá vàng tăng? Đầu tư vào kim loại này năm 2025 thậm chí còn lãi hơn vàng

Trong lúc vàng chiếm hết vị trí trên các phương tiện thông tin khi tăng giá 15% lên mức kỷ lục 3.045 USD/ounce, thì người anh em cùng họ nhưng khiêm tốn hơn của vàng là bạc đã tăng 17% trong năm nay lên 34 USD/ounce.

Thị trường đang ngày càng lo lắng về tác động đối với thị trường bạc đến từ các mức thuế quan tiếp theo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên thị trường không chú ý nhiều đến bạc. Thường được gọi là "vàng của người nghèo", theo truyền thống, giá bạc thấp hơn đáng kể so với vàng, mặc dù có sự đa dạng hóa về công dụng và có vai trò là “nơi trú ẩn an toàn” tương tự như vàng. Mặc dù vậy, bạc thường diễn biến cùng chiều khi giá vàng có những biến động lớn, thậm chí những động thái của bạc thường được khuếch đại hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn, khiến bạc dễ bị biến động mạnh.

Nhưng xu hướng đó đã không diễn ra kể từ khi vàng bắt đầu đợt tăng giá lịch sử vào năm 2022. Điều bất thường là bạc đã hoạt động kém hiệu quả kể từ đó mặc dù môi trường giá vàng tăng.

Các nhà chiến lược hàng hóa cho rằng sự bất thường này là do bối cảnh địa chính trị thay đổi trong ba năm qua khi các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng lên mức kỷ lục để đa dạng hóa dự trữ của họ khỏi đồng USD.

Theo ngân hàng ANZ, trong khi nguồn cầu chính đó không có ở thị trường bạc, kim loại xám này sẽ bắt đầu bắt kịp vàng với vai trò này khi các nhà đầu tư săn lùng các lựa chọn thay thế rẻ hơn vàng làm “nơi trú ẩn an toàn” khi giá vàng cao ngất ngưởng.

"Chúng tôi nghĩ rằng bạc mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ đợt tăng giá vàng và muốn tận dụng giá vàng tăng", chiến lược gia hàng hóa Soni Kumari của ANZ cho biết. “Việc bạc có giá trị tương đối thấp so với vàng có thể sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.”

Thị trường bạc vật chất cũng đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thêm căng thẳng khi Mỹ nhập khẩu 70% bạc từ Canada và Mexico - hai mục tiêu chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào với các mức thuế quan mạnh tay.

Lượng bạc dự trữ ở sàn London giảm trong khi ở New York tăng.

Trong khi Ottawa đã trả đũa bằng cách công bố mức thuế 25% đối với 30 tỷ đô la Canada (32,9 tỷ USD) các mặt hàng do Mỹ sản xuất bao gồm bạc, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho việc Washington sẽ tung ra một làn sóng thuế mới vào ngày 2 tháng 4.

Các nhà giao dịch tại Mỹ đã cố gắng né tránh các mức thuế sắp tới bằng cách sớm mua bạc, làm gia tăng khoảng cách giá giữa hợp đồng bạc kỳ hạn tương lai trên sàn New York (Comex) với giá giao ngay tại sàn London (LBMA) lên 1 USD/ounce – cao hơn nhiều so với mức chênh lệch được 50 US cent/ounce trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Các nhà đầu tư đang chớp lấy khoảng cách giá thông qua hoạt động kinh doanh chênh lệch giá – tức là mua và bán đồng thời cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau để kiếm lời từ sự chênh lệch giá – bằng cách rút bạc khỏi London và chuyển đến các kho ở Mỹ nhằm hưởng giá cao hơn (ở New York).

Diễn biến này cũng diễn ra trên thị trường đồng, nơi giá trên sàn New York đang giao dịch cao hơn giá ở sàn London tới 11%.

Biến động giá vàng và bạc.

“Thị trường có thể đang đánh giá thấp quy mô và tác động của những mức thuế quan qua lại của Mỹ sắp tới (vào ngày 2 tháng 4) đối với giá hàng hóa (chủ yếu là tăng), và chúng tôi khuyến nghị khách hàng phòng ngừa hoặc chấp nhận những rủi ro này thông qua bạc”, Max Layton, giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citi cho biết.

Việc vội vã rút bạc ra khỏi sàn LBMA đã khiến lãi suất cho thuê gửi bạc kỳ hạn 1 tháng – chi phí vay kim loại – ở sàn này tăng vọt lên trên 6%, phản ánh mối lo ngại về tình trạng dự trữ cạn kiệt nhanh chóng ở sàn London.

Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng sàn London sẽ siết chặt hoạt động giao dịch, do các vị thế bán ròng bạc mà các nhà giao dịch hoán đổi nắm giữ, thường là các ngân hàng phòng ngừa rủi ro đối với vàng thỏi vật chất, đang ở mức cao nhất kể từ năm 2020.

Việc siết chặt bán hàng hóa xảy ra khi các nhà đầu cơ buộc phải bảo vệ các khoản cược của họ đối với một mặt hàng bằng cách tham gia thị trường với tư cách là người mua để cân bằng vị thế của họ khi giá của mặt hàng đó biến động bất lợi cho họ.

Nhà phân tích Kumari của ANZ cho biết: "Chúng tôi tin rằng những diễn biến này sẽ khiến giá bạc dễ bị tăng đột biến nếu các vị thế bán khống được bảo vệ".

ANZ tin rằng nhu cầu đầu tư sẽ là chìa khóa để bạc có thể bắt kịp vàng về tốc độ tăng giá kéo dài suốt 2 năm qua.

Trong khi số lượng các vị thế mua ròng đối với mặt hàng bạc đang tăng đáng kể, ANZ lưu ý rằng hoạt động mua bán kiếm lời từ chênh lệch giá thường không ổn định và thay đổi theo tâm lý thị trường.

Đầu tư vào các ETF bạc trong thời gian qua vẫn ở mức khiêm tốn – với dòng tiền chảy vào 16 triệu ounce bạc trong năm 2024 và dòng tiền chảy ra là 9,8 triệu ounce từ đầu năm 2025 đến nay - ANZ kỳ vọng lượng nắm giữ ETF bạc sẽ tăng lên tới 45 triệu ounce từ nay đến cuối năm.

Tham khảo: Afr