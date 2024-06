Bán không ai mua, nhà đầu tư giữ đất chờ tăng giá

Bán không được giá thu về hoặc rao bán mãi không ai hỏi, nhiều chủ đất tại Tp.HCM và khu tỉnh lân cận đành để đó hoặc lấy cớ không muốn rao bán nữa. Theo môi giới, đúng là có một số trường hợp nhà đầu tư sợ “bán hớ” nên rút về không rao bán nữa. Còn lại khá nhiều chủ đất vì bán mãi không ai mua nên đành giữ lại chờ tiếp…

Cùng với đó, một số trường hợp chủ đất khi chào bán được khá nhiều người gọi điện hỏi về mảnh đất nên kì vọng giá bán cao hơn. Từ đó, gửi môi giới rao thêm một nấc giá. Thế nhưng, sau khi rao giá cao hơn thì gần như không có ai hỏi đến.

Theo ghi nhận, hiện nay có khá nhiều nhà đầu tư kẹt dòng tiền mặt, muốn bán tài sản song để thanh khoản trong bối cảnh thị trường hiện nay không dễ. Nhiều nhà đầu tư vì không bán được nên tiếp tục “bấm bụng” đi vay ngân hàng, xoay dòng vốn trong ngắn hạn chờ thị trường phục hồi.

Đất nền phía Nam nhìn chung vẫn chậm nhịp thanh khoản. Ảnh: Tiểu Bảo

Báo cáo do DKRA Group vừa công bố cho thấy, tháng 5/2024 khu vực Tp.HCM và vùng phụ cận chỉ có 1 dự án đất nền mới và 1 dự án trong giai đoạn mở bán tiếp theo, cung cấp 241 nền ra thị trường, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ mới ghi nhận 2 nền, giảm 99%.

Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại Tp.Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tỷ trọng chiếm 95% tổng cung thị trường, 5% còn lại thuộc về Tp.HCM. Các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu không có nguồn cung đất nền mới trong tháng qua.

Về giá bán, đất nền mới tại Tp.HCM dao động từ 130 - 140 triệu đồng/m2, tại Bình Dương dao động từ 12,1 - 20,9 triệu đồng/m2. Trên thị trường thứ cấp, giá duy trì xu hướng đi ngang so với hồi tháng 4. Nhóm các sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, kết nối thuận tiện về khu vực trung tâm… thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Tuy vậy, giao dịch chung trên thị trường nhìn chung còn chậm.

Trước đó, DKRA công bố, trong tháng 4, thị trường đất nền TP.HCM và vùng phụ cận đón nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ mới duy trì ở mức rất thấp, tỷ lệ giảm lần lượt là 71% và 97% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, trong tháng thị trường đón nhận 79 nền nguồn cung mới đến từ 4 dự án (một dự án mới), giảm 71% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ mới là 8 nền, giảm 97% so với cùng kỳ.

Do giao dịch giảm nên trong các tháng vừa qua, một số dự án đất nền được điều chỉnh giá bán cho phù hợp với tình hình thực tế, ghi nhận mức giảm trung bình 4% so với lần mở bán trước đó. Ngoài ra, các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ưu đãi khách hàng địa phương, hỗ trợ dòng vốn… được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Còn báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, khảo sát 56/63 tỉnh thành trong quý 1/2024, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án vào khoảng 23.029 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền). Trong đó, lượng tồn kho đất nền lớn nhất, có 10.855 nền trong khi chung cư là 3.706 căn, nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn.

Theo ghi nhận, dù lượng tin đăng cắt lỗ đã giảm trong những tháng đầu quý 2/2024, nhưng thị trường đất nền vẫn ảm đạm. Nhu cầu tìm thông tin mua đất nền trong tháng 4 và tháng 5/2024 giảm 50% so với đầu năm.

Cùng với đó, người mua và nhà đầu tư đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng và tính pháp lý của các dự án đất nền. Họ có xu hướng sử dụng dữ liệu về pháp lý và năng lực của chủ đầu tư nhiều hơn để đưa ra quyết định. Sau 2 năm biến động, nhiều nhà đầu tư cá nhân sợ rủi ro với thị trường đất nền.

Theo đó, vừa qua các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư, nhà riêng sẽ được ưu tiên xuất hiện trong danh mục của nhà đầu tư vì có thể tạo ra dòng tiền thường xuyên và giữ mặt bằng giá ổn định. Trong khi đất nền còn bị cân nhắc nhiều hơn, nhất là với đất nền tỉnh.

Nhìn về dài hạn, giá đất nền sẽ tăng lên và giao dịch sẽ trở lại do sự đầu tư hạ tầng và tốc độ đô thị hóa của từng địa phương. Bên cạnh đó, ba luật lớn liên quan mật thiết đến ngành địa ốc là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 khi có hiệu lực, khả năng giá bất động sản sẽ tăng cao do những điều khoản mới từ các bộ luật này giúp thúc đẩy mức độ chính xác trong việc cập nhật giá đất tăng lên cao hơn. Trong đó, đất nền sẽ là loại hình bị tác động mạnh nhất vì còn chịu thêm ảnh hưởng từ quy định cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã.