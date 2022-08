Bán lẻ dược phẩm: 'Gà đẻ trứng vàng' cho tương lai của Thế giới di động, FPT Retail

Thời của bán lẻ dược phẩm

Trong một báo cáo phân tích mới đây, trung tâm phân tích đầu tư công ty chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm các công ty dược và bệnh viện tư nhân niêm yết) sau 6 tháng đầu năm thuận lợi, dự kiến tiếp tục tăng trưởng cao trong nửa cuối năm 2022. Ước tính mức độ tăng trưởng đạt 13% so với cùng kỳ. Triển vọng lợi nhuận tích cực của ngành chăm sóc sức khoẻ còn được dự báo kéo dài sang năm 2023 với ước tính 11% so với cùng kỳ. Đây được xem là mức tăng trưởng hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Ngành chăm sóc sức khỏe tăng trưởng. Cùng với việc thu nhập bình quân đầu người tăng cao và nhận thức tốt hơn về người dần về các vấn đề sức khỏe, những chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện đại được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ tương tự như bán lẻ bách hoá tiêu dùng trước đây.

Những yếu tố này kéo theo cơ hội cho thị trường bán lẻ dược phẩm. Trong vài năm gần đây hàng loạt doanh nghiệp lớn như Thế giới di động, FPT Retail, Pharmacity đều tăng tốc mở rộng quy mô.

SSI Research cho biết nếu như năm 2016 tổng số cửa hàng thuốc của cả nước là 55.300 cửa hàng, với chỉ có 186 cửa hàng thuộc chuỗi nhà thuốc (khoảng 1% thị phần). Thì đến năm 2021, sau một thời gian dài thắt chặt quy định đối với thuốc không kê đơn và nâng cao tiêu chuẩn với mỗi nhà thuốc, tổng số cửa hàng thuốc đang hoạt động chỉ còn 44.600 đơn vị, nhưng đã có tới 1.600 cửa hàng thuộc chuỗi nhà thuốc (khoảng 4% thị phần).

Cửa sáng cho các doanh nghiệp bán lẻ

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về FPT Retail, SSI nhấn mạnh về vai trò đóng góp ngày càng lớn của chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu.

Trong quý 2/2022, chuỗi FPT Shop hiện đóng góp 70% tổng doanh thu của FPT Retail có mức tăng doanh thu là 22% so với cùng kỳ. Đối với nhà thuốc Long Châu, tốc độ tăng trưởng doanh thu lên tới 145% so với cùng kỳ do chuỗi này mở mới ồ ạt (678 cửa hàng tính đến quý 2/2022, tăng 278 cửa hàng so với đầu năm) và sự gia tăng doanh thu của các cửa hàng hiện có. Tuy nhiên, doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng trong quý 2/2022 giảm so với quý 1/2022 do nhu cầu dự trữ thuốc của người tiêu dùng dần giảm xuống. SSI Research ước tính doanh thu hàng tháng trong quý 2/2022 trên mỗi cửa hàng là 1,1 tỷ đồng, so với 1,5 tỷ đồng trong quý 1.

Chuỗi nhà thuốc này được kỳ vọng sẽ có mức doanh thu 104% trong năm 2022 và 43% trong năm 2023. Trong khi đó chuỗi bán lẻ điện máy FPT Shop được dự báo tăng trưởng doanh thu 16-17% trong năm 2022 và 2023.

Về dài hạn, tăng trưởng lợi nhuận của FPT Retail sẽ được thúc đẩy bởi chuỗi nhà thuốc Long Châu, trong khi tăng trưởng lợi nhuận của FPT Shop có thể duy trì ở mức khoảng 10%.

Thế giới di động cũng không nằm ngoài xu hướng đầu từ vào bán lẻ dược phẩm. Sau khi mua lại cổ phần của An Khang vào năm 2017, doanh nghiệp này đã dành ra 5 năm nghiên cứu và chuẩn bị bước đệm trước khi bước vào mảng này. Đến đầu năm 2022, sau khi nhận định thị trường hậu đại dịch đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhà thuốc An Khang chính thức bước vào cuộc đua chiếm lĩnh thị trường.

Cuối năm 2021, An Khang mới chỉ có 178 nhà thuốc tại 25 tỉnh thành. Trung bình mỗi tháng có 100 cửa hàng An Khang được mở thêm, và tính đến tháng 7/2022, An Khang đã đạt mốc 500 cửa hàng, đứng đầu về số lượng tại các tỉnh miền Tây, và đang dần mở rộng ra miền Trung và Bắc. Từ đầu năm 2022, lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng đã tăng gấp đôi so với cuối năm 2021.

“An Khang sẽ mở rộng thần tốc và sẽ đạt được điểm hoà vốn và thậm chí có lời vào cuối năm nay”, CEO tập đoàn Thế giới di động Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ về tình hình kinh doanh của chuỗi bán lẻ dược phẩm trong buổi gặp mặt nhà đầu tư cách đây vài hôm.

Ông Hiểu Em cho biết chuỗi An Khang đã lột xác hoàn toàn với bộ nhận diện hoàn tới mới, logo mới,... cũng như tìm ra mô hình công thức thành công để nhân rộng. Mục tiêu đến cuối năm, chuỗi này sẽ mở rộng quy mô lên 800 cửa hàng.

Xét về kết quả kinh doanh, hiện doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của An Khang đạt mức 400 triệu đồng, gấp đôi so với thời điểm đầu năm. CEO Thế giới di động tiết lộ biên lợi nhuận gộp của chuỗi này hiện ở mức trên 20%. Khi doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt mức 500 triệu đồng thì chuỗi này sẽ hoà vốn và có lời.