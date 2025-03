Ban Nội chính Tỉnh ủy vào cuộc vụ tự ý bán tài sản khi cưỡng chế ở Nha Trang

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hoà nhận được đơn đề ngày 4-3-2025 của ông Tô Văn Huỳnh ( ngụ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Nội dung đơn phản ánh UBND TP Nha Trang chưa chấp hành đúng thời hạn ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo đã được thụ lý từ tháng 10-2024 theo quy định pháp luật; gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Báo cáo Tỉnh ủy, Cơ quan CSĐT lưu đơn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND TP Nha Trang để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc

Trong diễn biến khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cũng có thông báo về việc xử lý đơn của ông Tô Văn Huỳnh.

Theo nội dung đơn, trong quá trình thực hiện cưỡng chế đã gây ảnh hưởng, thiệt hại đối với các tài sản không thuộc diện cưỡng chế của gia đình ông Huỳnh. Do đó, ông Huỳnh đề nghị xem xét, xử lý hành vi trên của Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ và các cá nhân có liên quan.

Qua xác minh, hiện nay, cơ quan Thanh tra TP Nha Trang đang tiến hành kiểm tra việc thi hành quyết định cưỡng chế đối với công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng của ông Huỳnh.

Đến nay, việc kiểm tra trên chưa có kết quả. Do đó, căn cứ các quy định pháp luật, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành lưu đơn trên.

Đề nghị khởi tố 2 tội danh

Luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu (TP Hà Nội), người trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Tô Văn Huỳnh - cho rằng trong quá trình được giao nhiệm vụ thi hành các quyết định hành chính của UBND TP Nha Trang để cưỡng chế xử lý vi phạm tại khách sạn số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ), đã xảy ra việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, toàn bộ tài sản hợp pháp của ông Huỳnh đã bị chiếm đoạt, vận chuyển ra khỏi công trình để đưa tới nơi tiêu thụ. Cụ thể, giá trị thực tế của toàn bộ tài sản là thép xây dựng các loại theo hợp đồng mua bán là hơn 1,2 tỉ đồng; hệ thống đường ống phục vụ phòng cháy chữa cháy hơn 817 triệu đồng; điều hòa hơn 288 triệu đồng; hệ thống điện hơn 415 triệu đồng và nhiều tài sản khác đều có giá trị khi tái sử dụng… với tổng giá trị bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Luật sư Thiệp cho rằng vụ việc nói trên có dấu hiệu vi phạm 2 tội danh là: "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Số sắt thép được đơn vị thi công tự ý chở đi bán do camera giám sát quay lại

Đối với hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", luật sư cho rằng tất cả các quyết định hành chính do UBND TP Nha Trang ban hành không có bất kỳ nội dung nào cho phép những cá nhân tham gia cưỡng chế được phép tịch thu, kê biên hoặc tước bỏ quyền sở hữu tài sản của chủ đầu tư công trình.

Theo các chứng cứ mà chủ đầu tư là ông Tô Văn Huỳnh cung cấp như clip hình ảnh, phiếu cân xe, địa điểm mua bán tài sản, loại phương tiện vận chuyển… đã cho thấy việc chiếm đoạt, vận chuyển tài sản của nhóm cá nhân tham gia việc cưỡng chế xảy ra nhiều lần. Qua đó, chiếm đoạt hàng trăm tấn thép xây dựng và cấu kiện thép xây dựng, kim loại màu, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và nhiều tài sản khác.

Theo quy định, khu vực cưỡng chế công trình vi phạm nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức không có liên quan. Như vậy, những cá nhân chiếm đoạt tài sản chỉ có thể thực hiện được hành vi khi họ có tên trong danh sách tổ công tác và làm việc tại hiện trường là công trình xây dựng nơi có tài sản.

Đối với hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ và các cá nhân có liên quan thực hiện theo quyết định của UBND TP Nha Trang ban hành và kế hoạch cưỡng chế buộc phá dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, thực hiện việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định theo hồ sơ phương án phá dỡ công trình xây dựng đã được thẩm tra, phê duyệt để bảo vệ tài sản của chủ nhà theo quy định của pháp luật.

Để xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND phường và các cá nhân đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định cưỡng chế; không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ cũng như vi phạm pháp luật để xảy ra hành vi chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn và thực hiện nhiều lần một cách cố ý.

Do đó, phía Văn phòng Luật sư Toàn Cầu đã có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý đơn tố cáo của ông Tô Văn Huỳnh, điều tra, xác minh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để không bỏ lọt tội phạm. Việc khởi tố vụ án là cần thiết để bảo vệ pháp chế, răn đe riêng, phòng ngừa chung, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.