Bán tải điện MG có giá quy đổi tới 1,5 tỷ đồng: Mạnh hơn Ranger Raptor V6, khung gầm rời, cốp trước lớn hơn cả cốp sau Corolla

MG U9 bản điện có giá cao hơn hẳn bản diesel

MG U9 EV dự kiến xuất hiện tại các đại lý Australia trong khoảng tháng 10-12/2026. Giá xe từ 78.990 AUD (khoảng 1,46 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Giá lăn bánh ước tính khoảng 85.000 AUD (khoảng 1,58 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn khoảng 25.000 AUD (khoảng 464 triệu đồng) so với bản U9 Explore Pro diesel cao cấp nhất.

MG U9 có phiên bản điện. Ảnh: MG

Đối thủ đáng chú ý nhất của U9 EV tại Australia là Toyota Hilux BEV, có giá 76.490-82.990 AUD (khoảng 1,42-1,54 tỷ đồng) trước chi phí lăn bánh.

Phiên bản Giá tại Australia MG U9 Explore diesel 52.990 AUD (~983 triệu đồng) MG U9 Explore X diesel 55.990 AUD (~1,04 tỷ đồng) MG U9 Black Edition diesel 57.990 AUD (~1,08 tỷ đồng) MG U9 Explore X diesel 60.990 AUD (~1,13 tỷ đồng) MG U9 EV 78.990 AUD (~1,46 tỷ đồng)

Hệ truyền động của MG U9 EV

MG U9 EV sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh, cho tổng công suất 325 kW, mô-men xoắn 700 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức 5,8 giây, tương đương Ford Ranger Raptor dùng động cơ V6 3.0L tăng áp kép, dù có mẫu xe của MG có thông số mạnh hơn.

Sức mạnh động cơ là điểm nhấn. Ảnh: MG

Bộ pin LFP dung lượng 102,2 kWh giúp xe đạt phạm vi hoạt động 430 km theo chuẩn WLTP. Dung lượng pin này gần gấp đôi Toyota Hilux BEV, vốn chỉ có pin 59,2 kWh và phạm vi hoạt động khoảng 240 km. Về sạc, xe hỗ trợ DC tối đa 115 kW, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 42 phút. Sạc AC tại nhà có công suất tối đa 11 kW.

U9 EV cũng giữ được khả năng kéo đặc trưng của dòng bán tải khung gầm rời. Xe có thể kéo tối đa 3.500 kg với moóc có phanh, trong khi tải trọng đạt 685 kg.

U9 EV còn hỗ trợ V2L, có thể cấp điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 6,6 kW.

Xe có khung gầm rời như nhiều bán tải động cơ đốt trong khác. Ảnh: MG

Tiện nghi của U9

Không gian chở đồ của U9 EV không chỉ nằm ở thùng phía sau. Xe có thêm khoang chứa đồ 236 lít dưới nắp ca-pô, nơi vốn đặt động cơ trên bản diesel. Dung tích này thậm chí lớn hơn khoang hành lý của Toyota Corolla SX. Thùng hàng phía sau cũng đủ chỗ cho một pallet tiêu chuẩn tại Australia.

Nội thất có nhiều trang bị hiện đại. Ảnh: MG

Hệ thống treo khí nén được trang bị tiêu chuẩn. Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh JBL 8 loa. Ghế trước có sưởi, trong đó ghế lái được tích hợp thông gió và massage. Vô-lăng cũng có chức năng sưởi, trong khi ghế được bọc da.