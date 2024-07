Bản tin chiêm tinh tuần mới (1/7-7/7) 12 cung hoàng đạo (P1): Kim Ngưu kiếm được nhiều tiền, Cự Giải "gặp biến" nơi công sở

Tổng quan chiêm tinh tuần mới (1/7-7/7)

Vào tuần mới từ ngày 1/7 đến ngày 7/7 này, các cung hoàng đạo sẽ chứng kiến những biến động do các hành tinh gây ra. Đáng chú ý nhất là sự kiện sao Thủy chuyển vào cung Sư Tử vào ngày 2/7, làm dấy lên những cuộc tranh luận nảy lửa trong lĩnh vực giải trí, trẻ em, thú nuôi, thời trang và nhiều hơn nữa.

Sự đối đầu giữa sao Thủy và sao Diêm Vương trong khoảng thời gian này có thể làm bùng nổ các scandal ngành giải trí và gây ra các hiệu ứng dây chuyền khó lường. Lời phát biểu của những người nổi tiếng có thể trở thành mồi lửa cho những cuộc tranh cãi, từ đó kích thích những phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Tiềm ẩn cả một tin tức đau lòng cùng với những thông tin gây sốc liên quan đến trẻ em và thú cưng có thể làm rúng động cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục cuộc sống cần được quan tâm nhiều hơn.

Trăng non sẽ xuất hiện trong cung Cự Giải vào ngày 6/7, đánh dấu khởi đầu mới cho các mối quan hệ gia đình, bất động sản và các vấn đề liên quan. Đây là lúc mà gia đình và tình thân trở thành tâm điểm, khiến con người trở nên đặc biệt nhạy cảm và quan tâm đến giáo dục gia đình cũng như các vấn đề mà trẻ em hiện nay đang phải đối mặt. Thời điểm này là cơ hội để bạn gửi gắm những ước nguyện liên quan đến gia đình và ngôi nhà của mình, bởi chúng có khả năng nhận được sự trợ giúp từ những năng lượng tích cực.

Mặt khác, sự đối lập giữa sao Thủy và sao Diêm Vương cần được chú ý đặc biệt khi nó có thể dẫn đến các sự cố về giao thông và trục trặc trong việc cung cấp năng lượng điện, Internet, mạng xã hội, trang web thông tin và các hệ thống truyền thông. Đừng để bị đánh lừa bởi thông tin sai lệch, hãy luôn nhận thức và tìm hiểu kỹ càng trước khi tiếp nhận thông tin.

Trong khi sao Mộc di chuyển qua cung Song Tử, các vấn đề về học tập, du lịch, giao thông và liên lạc có thể đón nhận những khởi đầu mới mẻ. Những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục cần chú ý để đảm bảo thông tin họ cung cấp là chuẩn xác, tránh những tin tức giả mạo hoặc hành vi ăn cắp thông tin nghệ thuật, khiến dư luận dấy lên bất bình.

Cuối cùng, sự kết hợp giữa sao Hỏa và sao Thiên Vương trong cung Kim Ngưu có thể mang lại những thách thức liên quan đến kinh tế và tài chính, từ thiếu hụt năng lượng đến vấn đề lạm phát. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt và vượt qua những khó khăn, cũng như tìm kiếm cách thức mới để cải thiện chất lượng sống trong giai đoạn thách thức này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo trong tuần mới (1/7-7/7)

1. Bạch Dương

Dưới ánh sáng của trăng non, không gian sống của bạn có thể sẽ được làm mới bằng việc bổ sung các món đồ nội thất hay thiết bị hiện đại, mang lại sức sống mới cho ngôi nhà thân yêu. Đặc biệt, những người thuộc cung Bạch Dương có thể sẽ tìm thấy hạnh phúc trong một cộng đồng mới, nơi có môi trường sống đầy lý tưởng. Hãy tận dụng cơ hội này để đặt ra những ước nguyện gắn liền với gia đình và môi trường sống của bạn, bởi không gian xung quanh sẽ tràn ngập năng lượng tích cực và sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Sao Mộc tiếp tục hướng dẫn bạn trên những hành trình mới. Bạn có thể đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài ngày để khám phá những điểm đến mới lạ hoặc đơn giản là nghỉ ngơi để đắm chìm trong những trải nghiệm sống động khác biệt. Những Bạch Dương thường xuyên đi công tác cũng sẽ cơ hội để hòa mình vào vẻ đẹp của các địa danh và văn hóa địa phương.

Khi sao Thủy bước vào nhà tình yêu, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và giao lưu nhiều hơn với đối tượng mình quan tâm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sao Diêm Vương có thể mang lại vài thách thức, khiến cho thời gian riêng tư của bạn bị gián đoạn bởi những "người thứ ba" không mong muốn. Hãy cố gắng duy trì khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh những rắc rối không đáng có.

Cuối cùng, trong mối quan hệ giữa các cá nhân, sự ảnh hưởng của sao Diêm Vương có thể khiến bạn cảm thấy thèm muốn kiểm soát mọi thứ nhiều hơn. Điều này đặc biệt đúng với những Bạch Dương, khi bạn có thể phải đối mặt với những người bạn thích kiểm soát, hoặc thậm chí là những cuộc hẹn hò có xu hướng làm bạn cảm thấy ngột ngạt. Hãy nhớ giữ sự cân bằng và tôn trọng không gian riêng tư của bản thân lẫn người khác.

Hãy để tuần mới này trở thành cơ hội để bạn mở rộng tầm nhìn, tăng cường mối quan hệ và khám phá những khía cạnh mới mẻ của cuộc sống và bản thân.

2. Kim Ngưu

Bản tin chiêm tinh từ ngày 1/7 - 7/7 mang đến những tin tức lý thú cho 12 cung hoàng đạo, đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến du lịch và học tập. Khi trăng non hiện diện, đây là thời điểm tuyệt vời để các bạn bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi mới mẻ hoặc tiếp thu những kỹ năng đặc biệt. Bạn có thể kỳ vọng vào việc gặp gỡ những người bạn mới - người sẽ có ảnh hưởng tích cực đến quá trình nghiên cứu và học hỏi của bạn. Đây cũng là khoảng thời gian lí tưởng để bạn thực hiện những ước nguyện liên quan đến hành trình khám phá và kiến thức, bởi bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nguồn năng lượng vô cùng tốt đẹp.

Trong lĩnh vực tài chính, với sự di chuyển của sao Mộc vào nhà tiền tài và mang lại những phương diện thuận lợi, một tin vui là tài khoản của bạn có thể sẽ được cải thiện đáng kể. Có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ công việc làm thêm hoặc từ những nguồn khác. Tuy nhiên, đối với một số người thuộc cung Kim Ngưu, sự chuyển động lớn của số tiền ra vào đòi hỏi phải thực hiện quản lý tài chính một cách cẩn trọng để tránh rủi ro không đáng có.

Khi nói đến các vấn đề gia đình, sự chuyển động của sao Thủy vào khu vực gia đình, cùng với sự ảnh hưởng từ sao Diêm Vương trong lĩnh vực sự nghiệp, có thể đem lại những thay đổi bất ngờ và một số trường hợp có thể cần phải cân nhắc việc chuyển đổi công việc. Một số người thuộc cung Kim Ngưu có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các thành viên gia đình, nhất là khi đề cập tới các vấn đề kinh doanh, điều này có thể tạo ra những căng thẳng không mong muốn.

Về mặt công việc, ảnh hưởng của sao Diêm Vương trong cung sự nghiệp, kết hợp cùng sự ảnh hưởng của sao Thủy có thể khiến tiến trình công việc của bạn bị chậm lại do các vấn đề gia đình phát sinh. Điều này có thể đòi hỏi bạn phải làm việc ngoài giờ để đáp ứng các nhiệm vụ và mục tiêu sắp tới. Kim Ngưu cần phải đề phòng những tin đồn không chính xác tại nơi làm việc, những điều này có thể gây ra sự phiền toái và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

3. Song Tử

Sự xuất hiện của trăng non trong cung tiền tài sẽ mang lại những cơ hội để điều chỉnh thu nhập hoặc tìm thêm công việc bán thời gian nhằm nâng cao mức lương. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn đưa ra những nguyện vọng về tài chính, hoặc thương lượng với cấp trên về việc tăng lương bởi không khí lúc này đặc biệt ủng hộ những cuộc đàm phán liên quan đến tiền bạc.

Trên phương diện công việc, với hành trình của sao Mộc qua ngôi nhà cuộc sống, và sự nghịch hành của sao Thổ cùng sao Hải Vương trong ngôi nhà sự nghiệp, có thể thấy rằng sau nhiều gian truân, sự nghiệp của bạn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định và thuận lợi hơn. Mọi công việc có thể sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng tiến triển hơn.

Tuy nhiên, tuần này bạn cần đặc biệt lưu ý đến một số vấn đề cụ thể. Về phương tiện di chuyển, với sự ảnh hưởng của sao Thủy trong nhà vận chuyển do sao Diêm Vương chi phối, bạn có thể phải đối mặt với những sự cố hỏng hóc cần sửa chữa, và nguy cơ cao gặp phải các tranh chấp giao thông. Hãy hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn trong thời gian này.

Đối với những chuyến di chuyển đường dài, sao Diêm Vương trong cung xa lại chịu ảnh hưởng từ sao Thủy, gợi ý rằng bạn cần chú ý kỹ lưỡng tới việc kết nối giao thông để tránh những trễ nải không đáng có trong hành trình của mình. Cung Song Tử đặc biệt cần lưu ý có thể phải đối mặt với những tình huống bất ngờ khiến họ mắc kẹt tại một địa điểm nào đó, không thể di chuyển và khó khăn trong việc trở về nhà.

4. Cự Giải

Tuần mới này bắt đầu từ 1/7 đến 7/7 đang hứa hẹn mang lại những may mắn bất ngờ trong chuyện tình cảm cho 12 cung hoàng đạo. Sự xuất hiện của trăng non trong vị trí đặc biệt của bản đồ chiêm tinh sẽ kết hợp cùng sao Kim, mang đến cho bạn những cơ hội vàng để phát triển mối quan hệ với đối tượng mà bạn quan tâm. Đừng ngần ngại hãy thắp sáng ước mơ trong tim và tin rằng, dưới ánh sáng của trăng non, mọi điều ước về tình yêu đều có thể trở thành hiện thực.

Trong lĩnh vực công việc, trăng non hiện diện trong cung sinh mệnh của bạn, mở ra một giai đoạn mới đầy hứng khởi và sáng tạo. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đề ra những mục tiêu nghề nghiệp mới mẻ, đầy tham vọng và khởi đầu cho những dự án táo bạo. Năng lượng của trăng non sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuyển hóa những ý tưởng thành các kế hoạch cụ thể và đưa chúng vào thực hiện.

Tuy nhiên, tuần này cũng đầy ẩn số cần được lưu tâm, đặc biệt là khi nói đến tài chính. Sao Thủy sẽ di chuyển vào cung tài chính và chịu ảnh hưởng của sao Diêm Vương, điều này có thể khiến những Cự Giải có xu hướng đầu tư phải đối mặt với những quyết định khó khăn. Thận trọng và không nên hấp tấp trong bất kỳ quyết định tài chính quan trọng nào, nếu không rủi ro thua lỗ lớn có thể xảy ra.

Sao Mộc di chuyển qua cung tâm linh, có thể khiến giấc ngủ của bạn không sâu và cảm giác thiếu hụt năng lượng. Đừng quên cân nhắc việc nghỉ ngơi hợp lý và nuôi dưỡng tâm hồn để có một tuần đầy sức sống và tích cực.

5. Sư Tử

Bản tin chiêm tinh tuần mới từ ngày 1/7 đến 7/7 cho 12 cung hoàng đạo hứa hẹn những chuyển biến lớn và thú vị. Đặc biệt, với tình cảm, sự xuất hiện của trăng non hợp cùng với sao Kim, mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ và kết nối sâu sắc với một người bạn đặc biệt, người hiểu rõ bạn hơn ai hết và có thể trở thành bạn tâm giao lâu dài. Đừng ngần ngại thực hiện những mong ước tình ái của bạn trong giai đoạn này, bởi trăng non sẽ mang lại may mắn cho những ý định và mối quan hệ lãng mạn của bạn.

Trong lĩnh vực quan hệ xã hội, sao Mộc tiếp tục hành trình của mình qua nhà giao tiếp, đem đến cho bạn cơ hội gặp gỡ và trao đổi với người đến từ mọi tầng lớp. Đây là thời điểm tuyệt vời để kết nối và mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp, từ đó thúc đẩy sự nghiệp của bạn phát triển. Và nếu bạn là Sư Tử đang gặp khó khăn, hãy tin rằng sẽ có những tấm lòng cao cả xuất hiện và giúp bạn thoát khỏi bất cứ rắc rối nào.

Trong tuần này, hãy chú ý đến sức khỏe của bạn. Sao Thổ và sao Hải Vương cũng có thể mang lại sự căng thẳng, góp phần làm cho các vấn đề sức khỏe trở nên kéo dài và khó giải quyết hơn.

Về công việc, sự kết hợp giữa sao Hỏa và sao Thiên Vương sẽ tạo ra những thách thức không nhỏ trong nhà sự nghiệp của bạn. Các vấn đề phức tạp tại nơi làm việc có thể trở nên dai dẳng và khó khăn, yêu cầu bạn phải giữ tinh thần bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với những bất ngờ. Đặc biệt, một số Sư Tử cảm thấy mệt mỏi với áp lực công việc, cần phải lưu ý đến việc cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi để tránh làm việc quá sức.

Nhớ rằng, dù gặp phải khó khăn gì, hãy tìm kiếm sự cân bằng và giữ tâm trạng lạc quan, bởi vũ trụ luôn ủng hộ những ai biết nắm bắt cơ hội và vững tin vào chính mình.

6. Xử Nữ

Chào đón tuần mới từ ngày 1/7 đến 7/7, bản tin chiêm tinh dành cho 12 cung hoàng đạo hứa hẹn mang lại những biến chuyển lớn trong cả tình cảm lẫn sự nghiệp. Đối với mối quan hệ giữa các cá nhân, sự xuất hiện của trăng non là dấu hiệu của những khởi đầu mới mẻ. Bạn có cơ hội được gia nhập một nhóm bạn mới, những người sẽ cùng bạn chia sẻ chí hướng và đam mê. Đây là thời điểm lý tưởng để kết nối, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và bạn sẽ cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người xung quanh. Trăng non cũng là thời điểm thích hợp để bạn đặt ra những mục tiêu và mong muốn liên quan đến quan hệ cá nhân, và nhận lấy sự hỗ trợ từ nguồn năng lượng tích cực của vũ trụ.

Vận may trong sự nghiệp đang mỉm cười với các bạn, nhất là khi sao Mộc - hành tinh của sự tăng trưởng và cơ hội, tiếp tục di chuyển vào nhà sự nghiệp của bạn. Sự nghiệp của bạn sẽ chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ, có thể là qua việc thăng chức hoặc đảm nhận các vị trí quan trọng trong công việc. Đặc biệt đối với những bạn thuộc cung Xử Nữ đang trong giai đoạn khởi nghiệp, hiệu suất làm việc đang ở mức cao nhất. Hãy chờ đợi những triển vọng đầy hứa hẹn sắp được hiện thực hóa, nền tảng sự nghiệp của bạn sẽ càng ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, cũng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe trong tuần này. Sao Diêm Vương, tượng trưng cho sự biến đổi và tái sinh, đang di chuyển qua nhà sức khỏe của bạn và bị ảnh hưởng bởi sao Thủy ở nhà tâm linh. Điều này có thể khiến bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến giấc ngủ, áp lực tâm lý và tình trạng không vui vẻ, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Hãy cố gắng uống nhiều nước hơn và chăm sóc sức khỏe bản thân, đặc biệt là vùng kín và hệ tiết niệu.

Về mặt tình cảm, sự kết hợp giữa sao Hải Vương và sao Thổ trong cung điện tình cảm có thể mang lại những ảo tưởng và kỳ vọng không thực tế trong chuyện tình cảm. Đôi khi, thực tế tình yêu có thể không như bạn mong đợi và dễ dẫn đến sự thất vọng. Đối với một số bạn thuộc cung Xử Nữ, có thể đang xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh với đối tượng mình thích và cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Quan trọng là phải giữ tâm lý ổn định, đối mặt và giải quyết mâu thuẫn để không để mất đi những mối quan hệ quý giá.

Tuần mới này, hãy lấy làm động lực những cơ hội và thách thức sắp tới để vươn lên, không ngừng nỗ lực và chăm sóc bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúc bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và thành công!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)