Bán Triton mua xe van THACO hơn 300 triệu độ camping chạy Bắc Nam hơn 18.000km, chủ xe trải lòng: 'Vui, tiện nhưng đi xa hơi cực'

Anh Trần Vũ (Hà Nội) đã bước sang tuổi U50 nhưng vẫn đam mê trải nghiệm du lịch cắm trại xuyên khắp đất nước chẳng kém gì giới trẻ. Do làm việc theo từng dự án nên anh Vũ thường có vài tháng đến cả năm rất bận, nhưng ngược lại có thời điểm thảnh thơi suốt một thời gian dài như hơn một năm vừa qua. Đó là lý do chiếc THACO Towner Van 5S mà anh Vũ mua hồi tháng 4/2022 đến nay đã chạy hơn 18.000 km xuyên Bắc - Nam.

Chào anh. Niềm đam mê du lịch tự lái xe đến với anh từ đâu và từ bao giờ?

Trước đây mình chơi đua mô tô cào cào nên cũng hay đi đây đi đó. Sau chấn thương, mình nghỉ đua nhưng vẫn đi xem cho thỏa mãn đam mê. Mình từng có một chiếc bán tải dùng để chở chiếc cào cào của mình, khi không còn đua thì mình chở xe cho anh em, tranh thủ lên xem anh em thi đấu nên cũng hay lái xe đi lại

Sau này, mình dần chuyển sang đi du lịch cắm trại bằng ô tô vì thấy hoạt động này thú vị. Con trai nhỏ của mình rất thích đi du lịch kiểu này vì được tha hồ vui chơi. Qua đó, mình cũng dạy con mình thêm nhiều kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Những đứa trẻ nhà anh Vũ thích hoạt động đi ô tô cắm trại

Chiếc xe van này mình mua năm ngoái cũng chỉ phục vụ mục đích đi du lịch cắm trại. Khi không đi du lịch, mình không sử dụng đến nó nữa.

Anh đã đi được những đâu trong hơn một năm mua chiếc xe van này?

Chiếc xe này chạy đến giờ là hơn 18.000 km sau hơn 1 năm mua, đã làm vài vòng xuyên Việt rồi. Xa nhất là mình tới TP. HCM, còn cao nhất chắc là tới Hà Giang. Đi xuyên Việt mình không chọn QL1A mà đi đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Mình rất thích du lịch nên mới có câu chuyện đi vào tận TP. HCM để lấy chiếc xe. Mình là người Hà Nội, mua xe đăng ký biển Hà Nội nhưng lại nhận xe ở TP. HCM. Thật ra đó chỉ là cái cớ mình nói với vợ để mình thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt từ TP. HCM ra Hà Nội bằng chiếc xe van mới mua.

Anh Vũ cùng gia đình đã đi rất nhiều nơi khắp Việt Nam bằng chiếc xe van

Tại sao anh lại chọn một chiếc THACO van thay cho chiếc bán tải trước đó để thỏa mãn sở thích du lịch?

Hồi xưa còn đua mô tô, hay đi địa hình, nên mình thích lái bán tải với máy khỏe và dẫn động 2 cầu len lỏi khắp mọi nơi. Đó là một chiếc Mitsubishi Triton.

Mình bán chiếc bán tải từ trước đợt dịch Covid-19 rồi. Sau đó bận rộn công việc không có thời gian đi đâu. Mãi đến năm ngoái mình mới có thời gian rảnh nên mới mua chiếc xe này để đi du lịch.

Lý do mình đổi từ chiếc bán tải sang chiếc xe van này là vì ngồi bán tải rất chật chội. Để hành lý cho gia đình ở hàng ghế sau nữa là hết chỗ ngồi luôn. Do đó, mình ngắm sang xe van cho rộng rãi. Lúc đó mình có xem cả chiếc Suzuki Carry nhưng quá nhỏ, còn cỡ Ford Transit thì lại quá to, mà giá lại cao quá. Mình tìm hiểu thêm thì có chiếc THACO Towner Van 5S rộng rãi hơn chiếc Suzuki, mà giá vừa phải, chỉ hơn 330 triệu ra biển.

Mình mua chiếc xe này về có độ lại thành xe cắm trại, không phải dạng motorhome như mấy chiếc xe van to đâu, mà kiểu để đồ tháo rời ra được. Mình từng tự chế thùng nước cho xe, lân la khắp garage, tự mày mò, rồi lại tháo vì thấy không tiện. Sau này, tất cả mọi thứ như bình nước, bếp núc, điều hòa, máy phát điện… mình để tháo rời hết. Khi đến cắm trại thì mình bỏ hết đồ ra, không nấu ăn hay sinh hoạt trên xe. Trên nóc mình lắp thêm lều mềm, có thể dễ dàng đóng/mở được.

Chiếc xe được biến thành ngôi nhà di động mini với lều trên nóc

Trông xe thế này thôi mà không hề yếu. Có lần mình đi cắm trại ở một con suối chắc ít người biết ở trên Hòa Bình. Mình đi theo Google Maps thôi. Đến nơi mới thấy đường vào rất xấu, công trường xây dựng ngổn ngang, cảm tưởng không thể vào được. Mấy người công nhân ở đó bảo cứ vào đi, nếu lầy thì họ lấy xe tải kéo, nên mình cũng đánh liều. Ấy thế mà chiếc xe này lại đi ngon lành. Cũng đúng thôi, vì bản chất nó dùng khung gầm, động cơ và dẫn động cầu sau của xe tải nhỏ mà.

Một lý do nữa mà mình chọn xe van của THACO là bởi vì theo mình tìm hiểu, xưởng dịch vụ xe thương mại của THACO có ở khắp các tỉnh thành dọc Việt Nam. Nếu có bất cứ trục trặc gì với xe trên đường đi du lịch, mình cũng có thể tìm được nơi để đưa xe vào sửa chữa. Rất may chiếc xe này chỉ có đúng một vấn đề là… hết xăng thì không chạy được.

So với việc sử dụng chiếc bán tải thì điểm yếu của chiếc xe van này là gì?

Dùng chiếc xe này có nhiều chuyện buồn cười lắm.

Từ khi mua xe, vợ mình nhất quyết không chịu đi xa cùng vì xe cứng, xóc, không tiện nghi như chiếc bán tải cũ. Đi chiếc bán tải đã xóc rồi, thì chiếc xe van này thậm chí còn xóc hơn. Bởi thế nên thường chỉ có hai bố con đi cắm trại. Thỉnh thoảng mình có thêm cậu em trai và con cậu ấy nữa. Ngồi 4 người trên chiếc xe này đi cắm trại hơi cực chút nhưng cũng vui.

Đi đường xa với chiếc xe van có phần cực vì xóc, ít tiện nghi và nóng

Xe này thì làm gì có gì bên trong đâu, ít nhất thì cũng vẫn có cái điều hòa. Điều hòa làm lạnh nhanh và sâu, nhưng đi trời nắng nóng thì vẫn rất nóng. Anh em garage bảo do gioăng cao su cửa không kín. Đúng là thế thật, mình đứng cạnh chiếc xe còn thấy hơi lạnh từ trong phả ra ngoài qua khe cửa.

Đi xe này trong phố cũng bất tiện, công an hay để ý rồi vẫy vào hỏi. Có lần mình đi đường bị công an hỏi là xe độ chế nhà di động, nhưng thực chất xe mình chỉ chở đồ phục vụ cắm trại bên trong thôi chứ không hề cải tạo thành nhà di động.

Chiếc xe với màu xanh nổi bật thỉnh thoảng bị công an vẫy lại vì tưởng độ chế motorhome

Vợ mình làm trong một khu nhà ở cao cấp có bảo vệ canh gác ngoài cổng. Có lần mình đến đón vợ mà bảo vệ họ cứ nghĩ mình là xe tải đến chở hàng nên nhất quyết không cho vào. Mãi sau có người biết đến giải thích cho thì họ mới mở barrier cho mình vào. Đúng là nhiều lúc dùng xe cũng đến nhục.

Với ngần ấy nhược điểm của chiếc THACO van, anh có nghĩ rằng mình sẽ đổi xe hay không?

Có đó, mình đang nghĩ tới việc bán chiếc xe van này đi để mua một chiếc bán tải cũ đi lại cho tiện. Trải nghiệm thế cũng đủ rồi.

Nhưng trước mắt, mình có lên kế hoạch dùng chiếc xe van này đi cùng con trai và gia đình em trai mình tự lái sang Lào và Campuchia xem sao.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.