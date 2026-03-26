Bán vàng để gửi tiết kiệm vì lãi suất tăng mạnh

Chị H., một người làm kinh doanh tự do tại Hà Nội, vừa đưa ra một quyết định mà chính chị thừa nhận là không dễ dàng: bán 2 cây vàng SJC đang nắm giữ để chuyển sang gửi tiết kiệm ngân hàng. Trước đó, chị mua số vàng này ở mức giá 172 triệu đồng mỗi lượng, nhưng khi thị trường điều chỉnh xuống quanh 170 triệu đồng/lượng, chị vẫn chấp nhận bán ra.

Theo tính toán của chị, sau khi bán 2 cây vàng, số tiền thu về khoảng 340 triệu đồng. Với mức lãi suất huy động 8,5%/năm mà ngân hàng đang áp dụng, chị nhẩm tính rằng sau 6 tháng, khoản tiền này có thể mang lại khoảng 14,45 triệu đồng tiền lãi. "Một con số không quá lớn nhưng ổn định, an toàn và gần như không phải suy nghĩ gì thêm", chị chia sẻ.

Chị H cũng chia sẻ không bán toàn bộ số vàng mà mình đang có. Bên cạnh số vàng vừa bán, chị vẫn giữ lại khoảng 8 chỉ vàng đã mua tích trữ từ nhiều năm trước, hiện đã có mức sinh lời đáng kể. Với chị, đây là phần tài sản mang tính dự phòng, vừa để đa dạng hóa danh mục.

Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu băn khoăn nhiều hơn về việc giữ vàng hay gửi tiết kiệm trong thời gian gần đây. Nếu tiếp tục giữ vàng, liệu mức sinh lời có đủ hấp dẫn so với gửi tiết kiệm trong bối cảnh đầy biến động này?

Trên thực tế, để đạt được mức lợi nhuận tương đương khoảng 7,2 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 6 tháng như phương án gửi tiết kiệm, giá vàng không chỉ cần tăng đơn thuần theo con số đó. Nhà đầu tư còn phải tính đến yếu tố chênh lệch giá mua - bán, hiện phổ biến ở mức 3 - 4 triệu đồng mỗi lượng trên thị trường.

Điều này khiến ngưỡng hòa vốn bị đẩy lên đáng kể. Để không lỗ khi bán ra, giá vàng phải tăng vượt qua khoảng cách 3 - 4 triệu đồng/lượng. Sau đó, để đạt mức lợi nhuận tương đương gửi tiết kiệm, giá còn phải tăng thêm khoảng 7,2 triệu đồng nữa.

Như vậy, trong trường hợp của chị H., tổng mức tăng cần thiết không dừng ở 7 triệu đồng/lượng, mà thực tế có thể lên tới khoảng 10-12 triệu. Nói cách khác, để "đánh bại" phương án gửi tiết kiệm trong vòng 6 tháng, giá vàng cần tăng lên vùng khoảng 182–184 triệu đồng/lượng. Đây là một kỳ vọng không phải không thể xảy ra vì thực tế giá vàng đã đạt đỉnh tới 191 triệu đồng/lượng vào đầu năm nay. Tuy nhiên, cảm giác yên tâm khi gửi tiết kiệm trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động là điều mà các kênh đầu tư khác khó đem lại được.

Từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến của giá vàng trở nên khó lường và "gắt" hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Từ vùng khoảng 150 triệu đồng/lượng, giá vàng tăng dựng đứng lên sát mốc 190 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi ngay đầu tháng 2, giá nhanh chóng lao dốc về quanh 165 triệu đồng/lượng, trước khi bật tăng trở lại lên gần 190 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày sau, thị trường tiếp tục đảo chiều mạnh, có thời điểm lùi sâu xuống khoảng 162 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 3. Những nhịp tăng, giảm dồn dập, với biên độ có thể lên tới 9 triệu đồng mỗi phiên, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái bất an, lo lắng.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, thị trường tiền gửi đang dần lấy lại sức hút. Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại tăng trở lại sau giai đoạn thấp kéo dài, với mức phổ biến khoảng 6,5–8,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, thậm chí cao hơn ở một số chương trình ưu đãi. Mức sinh lời này dù không đột biến, nhưng lại có ưu điểm lớn là an toàn và thanh khoản trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Bởi vậy, có không ít người đang rơi vào sự lưỡng lự khi quyết định định đầu tư thêm vào vàng hay sẽ tăng gửi tiết kiệm trong giai đoạn tới.



