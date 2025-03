Băng giá bất ngờ xuất hiện ở "Thiên đường mây Tà Xùa" vào tháng 3

Băng giá hình thành từ khuya 18-3 và rạng sáng nay 19-3 ở đỉnh núi Tà Xùa khi nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ C.

Băng giá bất ngờ xuất hiện ở Tà Xùa. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc

Lần gần nhất băng giá xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Tà Xùa (Yên Bái) là trong đợt không khí lạnh ngày 11-1-2025.

Tà Xùa, nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Tà Xùa cách Hà Nội 240 km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc. "Thiên đường mây Tà Xùa" đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm và quan trọng nhất là "săn" được khoảnh khắc "biển mây" bao phủ lưng chừng núi tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ấn tượng.

Hàng năm, Tà Xùa vẫn xuất hiện băng giá, chủ yếu vào thời điểm chính mùa đông, từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến băng hình thành vào tháng 3.

Băng giá tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tại Tà Xùa. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc

Băng giá là hiện tượng khi hơi nước bốc lên, gặp không khí lạnh ở bề mặt ngưng tụ thành các hạt nước đá li ti. Băng giá thường xuất hiện từ cuối tháng 11 cho đến nửa đầu tháng 2 năm sau. Nhưng nhiều nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Tuy nhiên ở các vùng núi cao trên 2.000 m, thuộc khu vực phía Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn, có năm rét sâu và kéo dài đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 vẫn còn có băng giá xảy ra.

Về nguyên nhân hình thành, băng giá xảy ra khi nhiệt độ mặt đất xuống đến 0 độ C, trong khi đó nhiệt độ không khí còn trên 0 độ C.

Băng giá phủ kín các cành cây ở Tà Xùa. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc

Băng giá thường hình thành vào khoảng nửa đêm về sáng, lúc đó mặt đất bị nguội lạnh đi nhiều nhất, hơi nước ở trong lớp không khí sát đất tiếp xúc với bề mặt lạnh bị lạnh đi nhanh chóng sẽ ngưng tụ rồi kết tinh lại.

Điều kiện thuận lợi để cho băng giá hình thành là ban đêm bầu trời phải từ ít đến quang mây, gió nhẹ hoặc lặng gió dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Trong ngày băng giá thường xảy ra vào khoảng sau đêm và tồn tại đến 7-8 giờ sáng ngày hôm sau, những khu vực cao hơn tồn tại đến 8-9 giờ. Khi mặt trời lên cao mới tan hết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng 19-3, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên) 5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ; Mù Cang Chải (Yên Bái) gần 10 độ C; Hà Nội 16 độ C. Theo quy luật, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 0,6 độ C.