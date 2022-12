Băng giá phủ trắng trên cung đường lên đỉnh Fansipan

Đêm qua và rạng sáng nay (18/12), nhiệt độ tại Fansipan tiếp tục giảm xuống dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng trên cây cỏ.

Băng giá xuất hiện ở độ cao 2.800 m.

Đây là ngày thứ hai băng giá xuất hiện tại khu vực Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Núi rừng Hoàng Liên Sơn phủ màu trắng của băng giá trong sáng sớm 18/12.

Trả lời PV VTC News, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cảnh báo, đêm nay, các vùng núi cao trên 2.000 m ở phía Bắc đề phòng hiện tượng băng giá, sương muối khi nhiệt độ giảm xuống thấp dưới 0 độ C.

Biển mây xuất hiện tại Fansipan sáng 18/12.

Theo dữ liệu nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 6h ngày 18/12, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Sapa (Lào Cai) lạnh nhất cả nước với mức nhiệt chỉ 2,4 và 2,6 độ C. Một số địa phương khác có nền nhiệt thấp như Mẫu Sơn 3,4 độ C, Cao Bằng 5,3 độ C, Sìn Hồ 4,5 độ C, Pha Đin 4,6 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. (Ảnh: Băng giá phủ trắng cây cỏ trên đường lên đỉnh Fansipan).

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ C, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ C.