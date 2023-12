Băng tuyết bao phủ, Trung Quốc đóng cửa hàng loạt đường cao tốc

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức -40°C ở các khu vực thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc và khu vực phía Tây Tân Cương, cùng với Nội Mông và các tỉnh Cam Túc,Thanh Hải.

Tại tỉnh Hà Nam, tuyết rơi và đường đóng băng cùng với sương mù dày đặc đã gây ra nhiều vụ tai nạn trên một số đường cao tốc, việc kiểm soát giao thông bị cản trở.

Chính quyền Trung Quốc hôm 15/12 đã giảm lưu lượng giao thông, đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc ở một số tỉnh sau khi nhiều phương tiện va chạm ở các vùng băng giá, khi nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới điểm đóng băng trên hầu hết đất nước.

Cơ quan giao thông tỉnh Ninh Hạ cho biết, một số đường cao tốc đã trở nên mất an toàn. Do đó, chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông tạm thời khi tuyết rơi. Theo đó, phà và một số chuyến xe bus đã tạm dừng hoạt động vào sáng sớm 15/12 tại thành phố Thượng Hải, khi trung tâm tài chính này đưa ra cảnh báo đợt lạnh đầu tiên trong năm do không khí lạnh tràn về từ phía Bắc, được dự báo sẽ làm giảm nhiệt độ xuống mức -6°C vào cuối tuần này.

Ở phía Tây Nam, nhiều đoạn đường cao tốc quốc gia và tỉnh ở các thành phố Tây Tạng như Nhật Khách Tắc và Lâm Chi đã bị đóng cửa do tuyết, băng và tầm nhìn kém khi tuyết rơi dày kể từ ngày 11/12.

Chính quyền địa phương đã huy động 2.400 nhân viên, hơn 3.300 tấn chất làm tan tuyết và trên 23.000 m3 vật liệu chống trượt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hình ảnh từ các phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy, máy kéo xúc tuyết và người dân đang dọn tuyết trên đường.

Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo bão tuyết trước sáng sớm 15/1, nhưng cho biết dự báo sẽ có tuyết rơi dày ở một số khu vực thuộc các khu vực phía Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm cũng như Sơn Đông.

Tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, chính quyền địa phương đã triển khai 22.000 công nhân và hơn 3.400 máy móc để dọn tuyết, dọn sạch tới 12.800 m3 tuyết vào đầu ngày15/12. Đài quan sát khí tượng sở tại dự báo, tuyết sẽ rơi và gió mạnh cho đến ngày 16/12.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, phạm vi và cường độ tuyết băng sẽ giảm trong ngày 15/12, nhưng vẫn sẽ xuất hiện ở một số địa hình cao hơn ở các tỉnh Quý Châu và Hồ Nam.