Bảng xếp hạng vận may của 12 con giáp năm 2023 và cách 'kích cầu' may mắn cho một năm thịnh vượng

Theo SCMP, hơn 2 tỷ trong tổng số 8 tỷ dân số thế giới sẽ đón Tết Âm lịch vào năm 2023. Các quốc gia có ngày nghỉ dịp này bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia, Triều Tiên, Singapore, Brunei.

Theo truyền thống, một khởi đầu tốt (hoặc xấu) sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Do đó, có nhiều điều được cho là không nên làm trong ngày mùng 1 hoặc kéo dài cho tới hết 15 tháng Giêng như làm vỡ bát đĩa (mang đến xui xẻo); ăn cháo (đưa đến nghèo đói); dùng kéo hoặc dao (cắt giảm của cải); nói lời xui xẻo (như đổ vỡ, phá sản, ma quỷ, bệnh tật, cái chết); quét nhà (quét sạch của cải); cho vay hoặc mượn tiền (dẫn đến nợ nần); gội đầu hoặc giặt quần áo vào mùng 1 (rửa trôi tài sản); khóc (mang lại xui xẻo).

Có câu "vật đổi sao dời", mọi việc trên đời đều sẽ thay đổi, vận may cũng vậy. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm là điều tất yếu, điều mà mỗi người phải làm là đối mặt với mọi thứ một cách tích cực.

12 con giáp, vị trí thứ 4 tùy theo từng quốc gia có thể là mèo hoặc thỏ

Trong năm 2023 vận mệnh của 12 con giáp như thế nào? Tuổi nào có cơ may phát tài? Tuổi nào được quý nhân phù trợ? Cùng xem ngay bảng xếp hạng vận may của 12 con giáp năm 2023 dưới đây.

Hạng 12: Người tuổi Tý

Xem tử vi 2023 của 12 con giáp, chịu tác động của cục diện Tương Hình Thái Tuế, lại vẫn đang nằm trong hạn Tam Tai nên năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tý sẽ có khá nhiều xáo trộn.

Đa phần mọi việc đều sẽ gặp trở ngại và khó khăn nhất định. Năm nay bản mệnh gần như không có sự đồng hành của quý nhân, mọi thứ phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân.

Công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả nhận về không như ý. Có những sự việc bề ngoài thì suôn sẻ nhưng quá trình xử lý rất khó khăn và cần phải hành động cẩn thận, nếu không rất dễ gây ra sự cố.

Hạng 11: Người tuổi Mão

Nằm ở vị trí số 11 trong bảng xếp hạng vận may của 12 con giáp năm 2023 chính là người tuổi Mão. Năm nay tuổi này phải đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế 2023 nên vận khí sẽ thay đổi lớn và đột ngột, có thể cực tốt hoặc cực xấu, chủ yếu phụ thuộc vào vận mệnh của mỗi người.

Nhìn chung đây được đánh giá là một năm nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, vất vả ngược xuôi với con giáp này. Nên nhớ làm việc gì cũng không được vội vàng, kẻo rối tung và mất hết những nỗ lực, thành công trước đó.

Năm 2023, tuổi Mão muốn mọi việc được suôn sẻ thì phải thay đổi tâm lý càng sớm càng tốt, cần thêm sự chủ động, bản thân không thể cứ chờ thời cơ đến mà phải dám xông pha. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về quản lý tài chính trong thời gian rảnh rỗi để bảo vệ thành quả của mình.

Hạng 10: Người tuổi Thìn

Đối với người tuổi Thìn, đây là năm bạn phải đối mặt với tình trạng có công mà không được hưởng do hạn Tam Tai vẫn đang đeo bám.

Dù bạn có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng lực bất tòng tâm, khó được đánh giá cao. Bất kể là sự nghiệp, tài lộc hay hợp tác, bạn cần chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng các nguồn lực, không nên mở rộng quá mức một cách bừa bãi, nếu không rất dễ mắc sai lầm do phán đoán chủ quan mà gây ra thiệt hại.

Các mối quan hệ giữa các cá nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng và có sự rạn nứt, đổ vỡ. Vậy nên bạn sẽ cần chú ý hơn đến việc giao tiếp với người khác, ở nơi làm việc tốt nhất nên an phận thủ thường, còn nếu cứ tham gia vào việc của người khác sẽ rất dễ vướng vào thị phi, gây ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng và uy tín của bản thân.

Nhìn chung những sự việc không như ý khiến bạn trở nên rất mệt mỏi và tiêu cực, nhưng nếu có thể duy trì một thái độ lạc quan, bạn có thể giải quyết được khó khăn.

Thành công không chỉ dựa vào may mắn mà phần lớn đến từ nỗ lực của bản thân

Hạng 9: Người tuổi Ngọ

Chịu tác động từ cục diện Phá Thái Tuế, người tuổi Ngọ khó mà yên ổn làm ăn trong năm nay.

Một vài cơ hội mới cũng xuất hiện, nhưng bạn có tận dụng được hay không thì còn tùy thuộc vào năng lực và sự nhanh nhạy của bạn.

Công việc, sự nghiệp khó tránh những sự cố bất ngờ. Trong giai đoạn mới, hoàn cảnh mới, con người và sự việc mới, bạn phải biết tiết chế cảm xúc của mình, như vậy mới giữ được danh tiếng tốt, cũng góp phần giúp sự nghiệp gặp nhiều may mắn.

Hạng 8: Người tuổi Dậu

Vị trí thứ 8 thuộc về người tuổi Dậu. Cục diện Xung Thái Tuế 2023 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp biến động lớn.

Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần dũng cảm làm việc chăm chỉ thì trở ngại sẽ dần được loại bỏ. Nếu vẫn cảm thấy quá gian nan, bạn có thể chủ động có thể xin đi công tác, chuyển đến môi trường làm việc mới, thay đổi vận khí xem sao.

Ở phương diện tình cảm, tuy nhân duyên vẫn đưa đào hoa đến, mối quan hệ vẫn có cơ hội đơm hoa kết trái nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua trở ngại. Người đã kết hôn cũng có nguy cơ ly hôn, cần quán xuyến nhiều hơn chuyện gia đình.

Hạng 7: Người tuổi Dần

Với người tuổi Dần, Quý Mão 2023 đánh dấu những bước chuyển mình tích cực hơn của bản mệnh sau khi thoát khỏi vòng kìm kẹp của Thái Tuế so với năm trước đó.

Tài lộc tuy chưa thực sự đột phá nhưng vẫn ghi nhận những tiến triển khả quan và tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, may mắn thường đi kèm với rủi ro nhất định, bạn nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định sử dụng tiền bạc. Đặc biệt trong một số dự án đầu tư sinh lời cao thì nên tìm hiểu kỹ càng, cảm thấy không chắc thì không nên liều, không nên theo đuổi một cách mù quáng, nếu không sẽ dễ bị lừa gạt và thua thiệt.

Phương diện sự nghiệp có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, nhưng cạnh tranh cũng không ít. Bạn nên rèn luyện cho mình tính tự lập để luôn có sự chủ động trong mọi tình huống.

Hạng 6: Người tuổi Tỵ

Xếp hạng 6 là người tuổi Tỵ Vận khí trong năm 2023 chủ về bình hòa, có thăng có trầm, có khởi sắc nhưng chưa thật sự rõ ràng. Không có quá nhiều bất ngờ và không có niềm vui, nhưng với sự cố gắng của bản thân thì nhìn chung là tạm ổn.

Mưu sự lớn vẫn cần bỏ ra nhiều nỗ lực hơn, đừng chỉ trông chờ vào vận may. Bạn có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hay thăng tiến hay không thì còn tùy thuộc vào tâm lý của bạn vào thời điểm đó. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh vẫn còn, nhưng chỉ cần bạn đặt tâm trí vào công việc, làm việc nghiêm túc, hầu hết đều có thể vượt qua mà không gặp nguy hiểm gì.

Hạng 5: Người tuổi Sửu

Năm 2023, tuổi Sửu có nhiều khởi sắc, cuộc sống ít biến động hơn, là một năm bình an vô sự, không ít việc tốt tìm đến

Bạn có thể muốn lên kế hoạch nhiều hơn và làm mọi việc cẩn thận để hiện thực hóa tham vọng của mình. Tinh thần trách nhiệm và có kế hoạch, ý tưởng của riêng mình đều có cơ hội để triển khai, có thể thực hiện từng bước một trong sự ủng hộ của mọi người.

Các mối quan hệ chú ý nhiều hơn đến các nguyên tắc hòa hợp với người khác. Hãy luôn giữ thái độ dĩ hòa vi quý, việc mình mình làm, không xen vào chuyện của người khác, bạn sẽ có thể đạt được những điều mình mong muốn.

Nhiều người có thể bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp nhờ làm việc chăm chỉ, nhưng khi đạt được thành tích tốt thì nên giữ thái độ khiêm tốn, không nên quá kiêu ngạo bởi nó có thể làm hỏng sự may mắn trong sự nghiệp của bạn.

Hạng 4: Người tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ nắm giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng vận may của 12 con giáp năm 2023. Với sự giúp đỡ của nhiều quý nhân, người tuổi Thân năm 2023 có thể mở ra sự nghiệp phát triển vượt bậc, gặt hái được thành công trong sự nghiệp, có được sự giàu có lý tưởng và sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Công việc sẽ có cơ hội tốt, nếu muốn thay đổi công việc thì bạn cũng có thể mạnh dạn thực hiện. Nhưng trước đó nên tìm hiểu kỹ lưỡng, hoặc cẩn thận lựa chọn công ty mới, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thay đổi sang một môi trường mới, như vậy sẽ có chuyển biến tốt về tài vận.

Hạng 3: Người tuổi Tuất

Nhờ Nhị Hợp che chở, năm 2023 tuổi Tuất sẽ có nhiều may mắn và phúc khí vây quanh. Mưu sự có cảm giác thuận lợi hơn, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến.

Đặc biệt, vận quý nhân của bạn khá vượng, gặp khó khăn ngay lập tức sẽ được giúp đỡ kịp thời. Sự nghiệp và mối quan hệ đều có tiến triển vượt bậc, nên nắm bắt cơ hội, chăm chỉ rèn giũa, phấn đấu để có thu hoạch tốt trong sự nghiệp lẫn việc hợp tác làm ăn.

Tài lộc đón nhiều tin vui bất ngờ. Cát vận lớn giúp bản mệnh tránh được một số khó khăn, rắc rối, tinh thần nhờ vậy vô cùng thoải mái, mọi việc tốt lành sẽ đến.

Hạng 2: Người tuổi Mùi

Nắm giữ vị trí á quân trong bảng xếp hạng này chính là người tuổi Mùi. Tam Hợp cục nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính hay chuyện tình duyên, vận trình suôn sẻ hơn hẳn.

Nhất là giai đoạn nửa đầu năm, bạn có thể được lãnh đạo ghi nhận và trọng dọng, đường công danh rất rộng mở. Các mối quan hệ tốt đẹp, mạng lưới giao thiệp rộng rãi càng có lợi cho sự nghiệp phát triển và đem về nhiều mối hợp tác triển vọng, vận may ngày một tốt hơn.

Trong năm nay, tài lộc được dự đoán sẽ phát triển dần dần và đi lên. Bạn cũng có cơ hội gặp quý nhân, cho dù đó là sự giúp đỡ trực tiếp hay đề xuất về mặt ý tưởng, đó cũng đều là những "mách nước" kịp thời để bạn nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Hạng nhất: Người tuổi Hợi

Được nhiều phúc khí vây quanh, không còn ai xứng đáng đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng vận may của 12 con giáp năm 2023 hơn người tuổi Hợi. Bạn có sự phát triển về mọi mặt rất mỹ mãn, mọi ước nguyện đều thành hiện thực nhờ tác động tích cực từ Tam Hợp cục.

Quan hệ giữa các cá nhân tốt, dễ được quý nhân đỡ đần. Hơn nữa, bạn cũng có thể giảm bớt xung đột với người khác, không lo vô tình đắc tội tiểu nhân. Nhân viên văn phòng được làm việc trong môi trường lý tưởng, phát huy phong độ ổn định, tiền lương cũng có thể có cơ hội tăng cao.

Bạn có thể tràn đầy tự tin và kỳ vọng, bất kể đó là gì, chỉ cần bạn cống hiến hết mình, nhất định bạn sẽ thấy được sự đền đáp.

Với người theo nghiệp kinh doanh, vận may tài lộc cũng tăng lên rất nhiều, khách hàng nườm nượp tìm đến, danh tiếng và uy tín của bạn càng thêm vang xa, lợi nhuận vô cùng dư dả.

Tuổi Hợi được đánh giá là con giáp may mắn nhất trong năm 2023

Cách tăng vận may cho 12 con giáp

May mắn chắc chắn là điều ai cũng mong, nhưng không phải ai cũng cầu được ước thấy. Do đó, người xưa thường truyền tay nhau cách tăng sự may mắn ứng với từng con giáp. Cụ thể:

Tý (thêm yếu tố Thủy hướng bắc): Đặt bể nước có cá vàng ở phía bắc của văn phòng, vận may sẽ tìm đến với người tuổi Tý.

Sửu (thêm yếu tố Hỏa): Người tuổi này nên đặt vài mảnh gốm (gốm được nung bằng nhiệt từ lửa) trong văn phòng hoặc phòng ngủ để mang lại may mắn.

Dần (thêm yếu tố Thổ): Người tuổi Dần nên thêm thứ gì đó nổi bật tượng trưng cho đất, ví dụ như chậu cây, vào cuộc sống của họ. Sẽ tốt hơn nếu đó là loại cây đơm hoa kết trái, tạo ra lợi nhuận từ mọi phía.

Mão (thêm yếu tố Thổ phía đông bắc): Người tuổi Mão nên đặt món đồ bằng ngọc bích ở phía đông bắc phòng ngủ để mang lại tài lộc. Người ta tin rằng ngọc bích, chôn vùi trong lòng đất hàng nghìn năm, là tinh hoa của đất trời.

Thìn (thêm yếu tố Thủy hướng tây bắc): Người tuổi Thìn nên đặt chậu nước trong và nắm đất ở phía tây bắc của phòng ngủ, sau đó đặt vài bông hoa sen vào chậu để mang lại may mắn.

Tỵ (thêm yếu tố Kim phía tây): Tây là hướng lý tưởng cho người tuổi Tỵ. Người ta tin rằng đeo đồ trang sức bằng vàng và bạc sẽ mang lại cơm ăn áo mặc, ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền.

Đặt bể nước có cá vàng ở phía bắc của văn phòng, vận may sẽ tìm đến với người tuổi Tý

Ngọ (thêm yếu tố Kim phía tây bắc): Đặt con cóc bằng đồng ở phía tây bắc của phòng ngủ giúp người tuổi Ngọ tăng vận may.

Mùi (thêm yếu tố Mộc ở hướng bắc): Người tuổi này nên đặt hộp gỗ gụ ở phía bắc của văn phòng, bên trong có đồ vật liên quan đến nghề nghiệp của họ (ví dụ đầu bếp có thể đặt cái muôi vào hộp).

Thân (thêm yếu tố Mộc ở hướng tây): Người cầm tinh con giáp này nên đặt chậu cây ở hướng tây của ngôi nhà và sẽ tốt hơn nếu cây cao hơn người.

Dậu (thêm yếu tố Mộc): Người tuổi Dậu nên cho một ít hạt giống cỏ vào bình tráng men màu đỏ sẫm. Những hạt giống trong hộp phi kim loại sẽ mang lại cho họ nhiều may mắn.

Tuất (thêm yếu tố Mộc): Người tuổi Tuất nên tránh các yếu tố Thủy và Thổ nếu muốn cầu tài lộc và may mắn. Họ nên đặt vài cành đào trong văn phòng, nhưng không nên trồng chúng trong nước hoặc đất.

Hợi (thêm yếu tố Hỏa): Đặt bộ đồ gốm trong phòng khách giúp mang lại may mắn cho người tuổi Hợi.

Bài viết trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, mỗi người có thể đạt đến mức thành tích nào trong cuộc sống còn phụ thuộc phần lớn vào sự nỗ lực thực sự của bản thân.