Bão áp sát Quảng Ninh: cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh : Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Đến 8 giờ sáng nay (23/7), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:Vân Đồn (Quảng Ninh) 108mm,...

Dưới đây là một số hình ảnh bão số 2 tại Quảng Ninh :

Từ đêm 22/7, TP Hạ Long có mưa to kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây cối đổ ngã.

Đến rạng sáng 23/7, địa bàn TP Hạ Long tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa từ 100 mm – 150mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn có gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Hàng loạt cây xanh đổ rạp trước khu vực bảo tàng Quảng Ninh.

Mưa lớn cũng gây ngập trên nhiều tuyến phố ở Hạ Long.

Tại một số tuyến đường khu vực các phường: Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Hải… xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ; cây xanh, bảng biển quảng cáo, cột điện đổ gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại.

Đến 8h30 sáng 23/7, tại TP Hạ Long vẫn đang mưa to.

Cây cổ thụ trước cổng trụ sở Báo Quảng Ninh cũ bị gió quật đổ.

Cây xanh cũng đổ rạp dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn.

Tại thị trấn Cô Tô, nhiều cây xanh cũng bị đổ. Các hồ đập, công trình xây dựng đều an toàn, không có sạt lở, ngập úng, không có thiệt hại về người.

Đặc biệt trên quốc lộ 18 đoạn đi qua địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển.

Lực lượng chức năng phải phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Một số tuyến đường ở TP Cẩm Phả cũng ngập sâu trong nước.