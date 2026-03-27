Báo cáo Thủ tướng, tập đoàn đầu tư 5 tỷ USD/năm đã sẵn sàng làm “công trình thế kỷ" của VN vừa ký với Nga

Đây là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sáng nay (27/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp". Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo một số bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

EVN sẽ thực hiện “công trình thế kỷ” của Việt Nam

Tại hội nghị, báo cáo Thủ tướng, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết trong thời gian tới, EVN xác định nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế để tăng trưởng hai con số.

EVN vẫn tiếp tục đầu tư cho nguồn và lưới điện theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh và những công trình mà EVN được giao. Trong bối cảnh tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, EVN dự báo nhu cầu điện, nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng rất cao. Do đó, điều này cần có sự chung tay của cả xã hội.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Ngoài ra, với các mục tiêu lớn trong Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, EVN đặt ra một số mục tiêu quan trọng như sau.

Thứ nhất, đến năm 2030 và thậm chí sớm hơn để trở thành doanh nghiệp trong danh sách Forbes 500 Thế giới và khả năng cao là sẽ đạt sớm hơn năm 2030.

Thứ hai, EVN chuyển sang áp dụng chuẩn mực quản trị theo OECD.

Thứ ba, với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phải tiến vào mức top 3 ASEAN và một số chỉ tiêu phải vào top 2 ASEAN.

Thứ tư, EVN phải tiếp tục tăng cường đầu tư cho nguồn và lưới điện.

Đáng chú ý, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của EVN đã xác định 1 năm đầu tư xấp xỉ 5 tỷ USD . Như vậy, tổng đầu tư 5 năm tới của EVN cho nguồn và lưới điện cũng sẽ duy trì 25 tỷ USD. Trong đó có những công trình rất lớn, như Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam), các dự án điện gió ngoài khơi.

Thứ năm, EVN phải tiếp tục thực hiện chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa các nhà máy điện hiện hữu, bao gồm cả nhà máy nhiệt điện và làm các dự án năng lượng khác, phát triển khoa học công nghệ. Chẳng hạn, mở rộng danh mục sản phẩm để tự chủ về thiết bị điện cho lưới điện.

Theo lãnh đạo EVN, Việt Nam là nước đầu tiên trong Đông Nam Á chế tạo được máy biến áp 500 kV. Hiện nay, chỉ có thêm Thái Lan chế tạo được, tuy nhiên đó cũng là nhãn hiệu của nước ngoài. Trong khi đó, máy biến áp trên của EVN là tự thiết kế, tự chế tạo và cũng đã bước đầu xuất khẩu sang Australia và thị trường Đông Nam Á. Trong thời gian, EVN sẽ thúc đẩy chuyển đổi số.

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo EVN nêu 2 ý kiến. Thứ nhất, đối với đầu tư phát triển nguồn điện, nếu tăng trưởng kinh tế tốc độ hai con số thì tăng trưởng điện chắc chắn cũng phải là hai con số. Như vậy, sức ép đầu tư sẽ rất lớn.

Trong khi đó, với 13.000 MW cộng với hệ thống lưới điện thì đầu tư 5 tỷ USD/năm đối với một doanh nghiệp như EVN là nặng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, vào năm 2030 cần phải có 183.000 MW điện. Hiện nay, chúng ta có 87.600 MW, EVN sẽ đầu tư 13.000 MW, còn 85.000 MW nữa sẽ do các nhà đầu tư khác. Theo lãnh đạo EVN, Thủ tướng đã chỉ đạo tháo gỡ rất nhiều cơ chế về đầu tư, về cấp phép nhưng vẫn cần có thêm cơ chế chính sách.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư trong việc này. Những khó khăn vướng mắc nếu có, đối với EVN thì mong các nhà đầu tư liên hệ trực tiếp để chúng tôi xử lý”, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam vừa có dấu mốc lớn

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh minh họa

Ngày 23/3 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Đáng chú ý, ngay sau đó, hãng tin Sputnik có bài viết với tiêu đề: "Nga - Việt mở ra chương mới trong lịch sử năng lượng hạt nhân với công trình thế kỷ".

Cụ thể, theo Sputnik, sau một thập kỷ “nén lại”, Nga và Việt Nam vừa chính thức ký kết Hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cùng nhau mở ra một chương mới trong lịch sử năng lượng; nơi sự tin cậy chính trị được chuyển hóa thành những công trình thế kỷ.

Hơn nữa, theo giới quan sát Nga đánh giá, đây là bước đi "kịp thời và mang tính chiến lược" trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng mạnh.