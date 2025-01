Báo cáo việc làm Mỹ tháng 12 tăng vượt dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ thay đổi, Dow Jones lập tức giảm gần 700 điểm vì khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngày một ít

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 696,75 điểm, tương đương 1,63%, chốt phiên ở mức 41.938,45 điểm. S&P 500 giảm 1,54% xuống 5.827,04 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,63% xuống 19.161,63 điểm. Mức giảm trong phiên ngày thứ Sáu đã đẩy các chỉ số chính vào vùng đỏ.

Theo báo cáo ngày 10/1 của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp tăng vọt 256.000 trong tháng 12. Con số này tăng so với 212.000 việc làm của tháng 11 và cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò là 155.000 việc làm.

Số việc làm phi nông nghiệp hàng tháng tại Mỹ, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2024.

Việc làm tăng chủ yếu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ (tăng 46.000 việc làm), giải trí và khách sạn (tăng 43.000 việc làm) và chính phủ (tăng 33.000 việc làm). Ngành bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng 43.000 việc làm mới khi bước vào mùa lễ hội.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng cuối cùng trong năm 2024 giảm nhẹ xuống 4,1%, thấp hơn so với dự đoán là 4,2%. Ngoài ra, tỷ lệ người lao động thoái chí và làm bán thời gian vì lý do kinh tế đã giảm 0,2% so với tháng trước, ở mức 7,5%. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2024.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2024.

Sau báo cáo, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Scott Wren của Viện Đầu tư Wells Fargo cho biết: “Đây là tin tốt cho nền kinh tế nhưng không tốt cho thị trường, ít nhất là ở hiện tại. Tuy nhiên, mức tăng bất ngờ so với dự báo không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi rằng thị trường lao động có thể sẽ giảm tốc trong các quý tới”.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Dan North của Allianz Trade cho biết: “Đây là một báo cáo nóng hổi. (Chủ tịch Fed) Jerome Powell đang thở phào nhẹ nhõm vì công việc của ông ấy trở nên dễ dàng hơn. Lạm phát đã không thay đổi trong nhiều tháng, vì vậy không có động lực nào để cắt giảm lãi suất. Bây giờ, ta nhận được báo cáo việc làm này thì ông lại càng không cần cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế”.

Các nhà giao dịch dự đoán 97% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng 1. Họ cũng cho rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 3.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 đã giảm xuống còn khoảng 25% sau báo cáo việc làm, giảm so với xác suất 41% một ngày trước đó. Fed đã cắt giảm lãi suất chuẩn của mình 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Cổ phiếu giảm trong phiên ngày 10/1 còn do chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan báo hiệu mối lo ngại về lạm phát. Chỉ số chung đạt 73,2 điểm trong tháng 1, thấp hơn ước tính 74 điểm của Dow Jones.

Chiến lược gia Adam Turnquist của LPL Financial cho biết lãi suất biến động và thị trường chứng khoán bán tháo. Nhưng nền kinh tế đang hoạt động tốt hơn dự kiến. Với tiềm năng doanh thu tốt và ít rủi ro suy thoái, thị trường sẽ tăng trong dài hạn.

Theo CNBC