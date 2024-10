Báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 vượt xa dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm: Fed có khả năng hãm phanh cắt giảm lãi suất?

Số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng vọt 254.000 trong tháng 9, cao hơn nhiều so với mức 159.000 việc làm đã được điều chỉnh của tháng 8. Con số này đồng thời cao hơn dự báo của Dow Jones là 150.000 việc làm.

Số việc làm mới hàng tháng tại Mỹ, từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2024

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm, từ 4,2% trong tháng 8 xuống còn 4,1% trong tháng 9.

Số liệu việc làm mới tạo ảnh hưởng tích cực đến tiền lương. Thu nhập bình quân theo giờ trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng 8 và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai con số này đều cao hơn so với mức dự đoán lần lượt là 0,3% và 3,8%.

Trong báo cáo mới nhất, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không thay đổi so với tháng trước, đạt mức 62,7%. Ngoài ra, tỷ lệ những người lao động thoái chí và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế đã giảm xuống còn 7,7%.

Thu nhập bình quân mỗi giờ tại Mỹ từ tháng 1/2022 đến nay.

Dịch vụ ăn uống dẫn đầu thị trường với mức tăng 69.000 việc làm trong tháng 9. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng 45.000 việc làm và số việc làm lĩnh vực công tăng 31.000.

Báo cáo việc làm tích cực xoa dịu những lo ngại về tình trạng của thị trường lao động Mỹ. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xem xét đến việc cắt giảm lãi suất một cách chậm rãi hơn.

Chuyên gia kinh tế toàn cầu cấp cao Robert Sockin của Citi cho biết báo cáo việc làm tốt hơn nhiều so với dự kiến khiến Fed ít có khả năng hành động vội vàng hoặc mạnh tay như trong cuộc họp tháng 9 vừa qua.

Theo Công cụ FedWatch của CME, sau khi báo cáo được công bố, thị trường dự đoán 12% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 11, giảm so với tỷ lệ 53% ghi nhận từ tuần trước.

Tổng hợp: CNBC, Yahoo Finance