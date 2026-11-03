Báo động đe dọa đánh bom, máy bay từ Anh hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của hãng hàng không LOT Polish Airlines khởi hành từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến Warsaw (Ba Lan) đã phải chuyển hướng hạ cánh sau khi xuất hiện thông tin về nguy cơ có bom trên máy bay. Sự việc khiến sân bay Warsaw-Modlin phải đóng cửa và huy động lực lượng an ninh, cứu hộ khẩn cấp.

Theo thông tin từ truyền thông Anh, cảnh báo đe dọa đánh bom được ghi nhận vào sáng 3/11 (giờ địa phương). Chuyến bay LO286 của LOT Polish Airlines, khai thác bằng máy bay Boeing 737 MAX 8, ban đầu dự kiến hạ cánh tại sân bay Chopin ở Warsaw. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin về nguy cơ mất an ninh, máy bay đã được chuyển hướng đến sân bay Warsaw-Modlin.

(Ảnh minh hoạ)

Thông báo của sân bay Warsaw-Modlin cho biết, lúc 9h54, cơ quan chức năng nhận được cảnh báo liên quan đến nguy cơ có bom trên máy bay. Thời điểm đó, trên máy bay có 181 người.

Đến 10h01, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Warsaw-Modlin và được hướng dẫn di chuyển đến khu vực đỗ riêng để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Khoảng 30 phút sau, sân bay thông báo quá trình đưa hành khách rời khỏi máy bay đã bắt đầu. Hành khách được hướng dẫn di chuyển tới khu vực sảnh đến trong nhà ga để chờ xử lý các thủ tục tiếp theo.

Đại diện sân bay cho biết các lực lượng chức năng đang triển khai quy trình ứng phó theo quy định an toàn, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin về quá trình xử lý vụ việc. Trong thông cáo gửi báo Express (Anh), đại diện LOT Polish Airlines xác nhận hãng đã nhận được thông báo từ nhà chức trách sân bay về một nguy cơ an ninh tiềm ẩn trên chuyến bay LO286 từ London đến Warsaw. Máy bay sau đó được chuyển hướng đến sân bay Warsaw-Modlin, hạ cánh và di chuyển đến vị trí đỗ được chỉ định. Các cơ quan chức năng đang đánh giá tình hình theo quy trình an ninh hiện hành.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 737 MAX 8 rời sân bay Heathrow lúc 6h54 và đến sân bay Warsaw-Modlin vào khoảng 10h cùng ngày (giờ địa phương).

Xuất hiện thông tin về sự cố an ninh trên chuyến bay thứ hai

Đáng chú ý, truyền thông Ba Lan còn đưa tin về một tình huống khẩn cấp khác liên quan đến chuyến bay của hãng hàng không SAS khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch). Theo trang tin địa phương Wirtualny Nowy Dwór, máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay Chopin ở Warsaw, nơi các lực lượng khẩn cấp cũng được triển khai để xử lý vụ việc.

Khác với sân bay Warsaw-Modlin, sân bay Chopin vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, hành khách được cảnh báo có thể gặp tình trạng chậm chuyến và gián đoạn lịch trình do các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Chopin là sân bay lớn và nhộn nhịp nhất Ba Lan, nằm cách trung tâm Warsaw khoảng 8 km. Hiện sân bay và hãng hàng không SAS chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin liên quan đến chuyến bay thứ hai.

Trong khi đó, sân bay Warsaw-Modlin vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra và bảo đảm an ninh tại hiện trường.