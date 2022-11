Báo động đỏ cho bất động sản Hồng Kông: Doanh nghiệp đòi hạ 80% giá thuê, 2500m2 đất phố chỉ cần 2 tỷ/tháng là thuê được

Theo dữ liệu dự báo của Midland IC&I, số lượng giao dịch bất động sàn thương mại tại Hồng Kông đang sụt giảm 15%, xuống còn 4.700 giao dịch trong năm nay. Mức thấp nhất trong những năm gần đây là 3.799 giao dịch (2020). Trong hai tháng cuối năm, thị trường kỳ vọng sẽ khởi sắc và đạt thêm 700 giao dịch.

Theo Tony Lo, giám đốc điều hành tại công ty con ICI Property của Midland, giá bất động sản công nghiệp, văn phòng và cửa hàng nói chung khó có thể quay lại mức giá cao như trước đây trong thời gian ngắn. Dù thị trường này có cải thiện nhẹ vào tháng 10 vừa qua.

Cũng theo cơ quan đăng ký đất đai, con số dự báo 4,700 giao dịch chỉ bằng 1/4 so với mức dự báo năm 2012 (đạt đỉnh 18,063 giao dịch). Từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, 1,357 giao dịch gồm bất động sản công nghiệp, văn phòng, cửa hàng đã được thực hiện, giảm 39% so với so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Midland IC&I.

Nền kinh tế Hồng Kông đã suy yếu trong ba quý liên tiếp, gây áp lực cho thị trường bất động sản. Tuần trước, chính phủ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm giữa mức tăng 0,5%- giảm 0,5% xuống mức giảm 3,2%, với lý do tác động xấu từ môi trường bên ngoài và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Số liệu tạm thời của Cục Thống kê và điều tra dân số công bố cho thấy doanh số bán lẻ trong 9 tháng đầu năm nay đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giám đốc Tony Lo, thị trường chứng khoán Hồng Kông đang có nhiều biến động. Điều này một phần khiến các nhà đầu tư do dự và không tin vào tiềm năng của thị trường bất động sản tại quốc gia này.

Một căn hộ có diện tích 608m2 của tòa Goodfit Commercial Building (quận Loan Tể) đá bán với giá 16 triệu HKD (tương đương 2.04 triệu USD, hơn 50 tỷ VND) trong tháng 11. Giá bán này thấp hơn 52% so với giá mua 33.5 triệu HKD cách đây 9 năm. Đây là một trong những giao dịch lỗ vốn nhất trong thời gian gần đây tại Hồng Kông.

Vào lúc cao điểm của Individual Visit Scheme (thời kỳ cho phép khách du lịch từ Trung Quốc đến Hồng Kông, Ma cao với tư cách cá nhân) trong những năm 2012-2014, nhiều doanh nhân thích đầu tư vào các cửa hàng tại Vịnh Causeway, trung tâm đảo Hồng Kông, quận Tiêm Sa Chủy, hoặc vùng Vượng Giác.

Những người còn lại thì ưa chuộng quận Loan Tể hoặc quận Du Ma Địa, theo lời ông Edwin Lee, người sáng lập và giám đốc điều hành Bridgeway Prime Shop Fund Management (quỹ đầu tư bất động sản bán lẻ). Ông cho biết, những người đầu tư bất động sản có tài chính không ổn định sẽ dễ dàng bị bán lỗ, và một số khoản đầu tư đất của họ có thể đã bị tịch thu để thế nợ.

Trong khi đó tại dải đường đắt đỏ nhất thế giới Canton thuộc quận Tiêm Sa Chủy, Ngân hàng thương mại Nanyang gần đây đã phải cho thuê một cửa hàng rộng 2,500m2 tại Hanley House với giá chỉ 720,000 HKD/tháng (hơn 2 tỷ đồng), thấp hơn 78% so với mức đạt đỉnh 3,3 triệu HKD/tháng (giá mà chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Bonjour thuê năm 2014), theo số liệu của tập đoàn Sheraton Valuers.

Patrick Lau, người đại diện của tập đoàn này cũng cho biết hợp đồng thuê có thời hạn cố định là 6 năm, và có quyền gia hạn thêm 3 năm nữa. Thông thường, các hợp đồng dài hạn như vậy thường xảy ra rất hiếm tại con đường đắt giá này.

Nhìn chung, giá thuê cửa hàng trên các con phố chính tại khu vực trung tâm, Vịnh Causeway, quận Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác đã giảm 33,2% kể từ năm 2019. Hoạt động mua bán giảm thì hoa hồng cũng sẽ giảm.

Công ty bất động sản Midland Realty đã không gia hạn hợp đồng thuê cho gần 30 cửa hàng kể từ tháng 8 để giảm chi phí. Midland hiện có 339 chi nhánh trong thành phố tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Công ty dự kiến ​​tổng số giao dịch bất động sản ở Hồng Kông sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm qua.

Sammy Po Siu-ming, giám đốc điều hành phụ trách khu vực Hồng Kông, Ma Cao của Midland cho biết “Nếu tâm lý thị trường không chuyển biến, chủ nhà không giảm 30-50% giá thuê, chúng tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng”. Đối với một số chi nhánh tại các trung tâm thương mại, nơi có giá thuê cao, Midland sẽ yêu cầu cắt giảm 80% tiền thuê, ông Po nói thêm.

Theo Louis Chan, chủ tích khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kiêm giám đốc điều hành công ty bất động sản Centaline, công ty cũng có thể cắt giảm 30% chi nhánh do tình hình bất ổn, và yêu cầu chủ đất giảm 50% tiền thuê cho 460 chi nhánh đó.

Tham khảo: SCMP