Bao giờ Hà Nội mới ấm lên?

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc đến bao giờ?

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Băng giá phủ trắng cây cối ở Mù Cang Chải trong đợt rét ngày 22/12 vừa qua. (Ảnh: Đ.X.)

Dự báo, từ ngày 26/12, nhiệt độ ở miền Bắc tăng nhẹ, thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất 13-16 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày 26/12 có nắng nhưng về chiều tối và đêm gió Đông Bắc mạnh cho cảm nhận khá khắc nghiệt.

Ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 26/12 rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần.

Dự báo xa, sang tháng 1/2024, KKL có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với TBNN.

Từ ngày 25/12, Thủ đô Hà Nội có nắng nhưng về chiều tối và đêm gió rét cho cảm nhận khá khắc nghiệt.

TPHCM se lạnh vào sáng sớm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau suy yếu.

Dự báo, thời tiết TPHCM từ ngày 25 đến 31/12, sẽ có ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất từ 32-34 độ.

Đáng chú ý, trong những ngày này, thời tiết TPHCM ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, trời se lạnh về đêm và sáng sớm nên cần chú ý giữ ấm để bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi, trẻ em, những người có bệnh liên quan đến hô hấp.