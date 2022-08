Bảo Hiểm BIDV chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Bảo hiểm BIDV ( HoSE: BIC ) thông báo ngày 15/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ 13/10.Với hơn 117 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 175,5 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.



Trước đó, HĐQT công ty đã chốt nhận cổ tức là 23/8 và thời gian thanh toán là ngày 20/9. Tuy nhiên, Bảo hiểm BIDV đã phải thay đổi sang thời gian như trên. Nguyên nhân là Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đề nghị công ty điều chỉnh ngày chốt danh sách để đảm bảo việc nhận được hồ sơ thông báo thực hiện quyền chậm nhất 8 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

Đây cũng là mức cổ tức cao nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ từng trả kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2011. Từ năm 2011 đến 2015, công tỷ trả cổ tức ở mức 10%. Trong giai đoạn năm 2015-2019, tỷ lệ cổ tức đơn vị này ở mức 7% - 8%. Đến năm 2020, mức cổ tức được tăng dần lên 12% và đạt mốc 15% như hiện tại.

Hiện nay, BIDV đang cổ đông lớn nhất của Bảo hiêm BIDV khi nắm giữ 59,8 triệu cổ phiếu BIC, tương đương 51%. Như vậy BIDV có thể nhận về 90 tỷ đồng cổ tức. Còn Fairfax Asia Limited - tập đoàn tài chính bảo hiểm toàn cầu có trụ đến từ Canada đang sở hữu 35% vốn điều lệ của Bảo Hiểm BIDV sẽ nhận về khoảng 61,5 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu BIC có giá 29.900 đồng/cp, đi ngang so với đầu năm và giảm 15,7% so với đỉnh lịch sử 35.750 vào đầu tháng 4.

Thị giá cổ phiếu BIC.

Xét đến kết quả kinh doanh quý II, Bảo hiểm BIDV ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 667 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí bồi thường tăng gần 4%, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 27,7%, lần lượt đạt 176 tỷ đồng và 554 tỷ đồng.



Doanh thu hoạt động tài chính kém giảm 2%, lợi nhuận hoạt động này giảm 27%. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế đạt 50 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Bảo hiểm BIDV kể từ cuối năm 2019 đến nay.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đơn vị này đạt 1.238 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận giảm gần 30%. Theo giải trình, nguyên nhân khiến lợi nhuận của công ty bảo hiểm này giảm chủ yếu do lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng gần 4% và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư lại giảm 24% so với cùng kỳ.