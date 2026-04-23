Bảo hiểm nhân thọ Techcom Life triển khai hành trình “Sống trọn vẹn mỗi ngày” trên khắp Việt Nam

Không phải thời gian mà chất lượng sống định hình tương lai

Chúng ta đang sống lâu hơn – đó là một thực tế tích cực. Nhưng theo các dữ liệu từ World Health Organization và Statista, khi tuổi thọ trung bình của người Việt tăng lên mức 75 tuổi song có thể phải trải qua hơn 10 năm cuối đời trong tình trạng bệnh tật hoặc suy giảm sức khỏe. Nói cách khác, sống lâu hơn không đồng nghĩa với sống khỏe hơn, và càng không đảm bảo rằng chất lượng sống được duy trì như kỳ vọng.

Trong đời sống hiện đại, mối liên hệ giữa sức khỏe, tài chính và chất lượng sống ngày càng trở nên rõ ràng. Một vấn đề sức khỏe có thể kéo theo áp lực tài chính; ngược lại, thiếu chuẩn bị tài chính cũng khiến việc chăm sóc sức khỏe trở nên bị hạn chế. Thế nhưng, dù ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc "phòng hơn chữa", phần lớn vẫn chỉ hành động khi có dấu hiệu bất thường – từ việc đi khám sức khỏe cho đến việc nghĩ đến các kế hoạch tài chính dài hạn. Chính sự chậm trễ đó khiến nhiều người rơi vào thế bị động, khi rủi ro không còn là khả năng, mà trở thành hiện thực.

Đó cũng là lý do Techcom Life triển khai hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" – một mô hình trải nghiệm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để giúp khách hàng bắt đầu từ điều quan trọng nhất: hiểu sức khỏe và chủ động phòng vệ. Không phải là những thông điệp mang tính khuyến nghị, hành trình này mang đến một trải nghiệm cụ thể và trực quan. Tại mỗi điểm dừng trong hệ thống chi nhánh của Techcombank, khách hàng có thể tham gia vào quy trình Techcom Life AI Care được thiết kế tối ưu hài hòa yếu tố công nghệ - con người giúp kết nối mạch lạc hành vi, dữ liệu giúp việc ra quyết định thông thái. Bước đầu tiên là kiểm tra sức khỏe bằng công nghệ AI hiện đại, phân tích nhanh các chỉ số chỉ với 30 giây, nhận diện sớm những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

Khách hàng tham gia kiểm tra sức khỏe bằng công nghệ AI hiện đại

Ngay sau đó, các bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng của mình. Trên cơ sở hiểu sức khỏe toàn diện, khách hàng được các chuyên gia tài chính hỗ trợ xây dựng những kế hoạch bảo vệ được cá nhân hóa. Toàn bộ trải nghiệm diễn ra trong một quy trình liền mạch, nơi sức khỏe không còn là một yếu tố tách rời, mà trở thành điểm khởi đầu cho những quyết định tài chính và bảo vệ dài hạn.

Khách hàng tham gia được các bác sĩ và chuyên gia tài chính tư vấn 1-1

Hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" đã được Techcom Life triển khai rộng khắp các tỉnh thành lớn tại Việt Nam như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Nẵng.

Từ góc độ thị trường, cách tiếp cận này phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý trong ngành bảo hiểm: từ việc tập trung vào sản phẩm sang xây dựng trải nghiệm, và từ xử lý rủi ro sang quản trị rủi ro. Thực tế triển khai hành trình thời gian qua đã ghi nhận sự đón nhận tích cực từ khách hàng với trải nghiệm sử dụng công nghệ AI kiểm tra sức khỏe nhanh chóng chính xác cũng như chủ động tham gia tư vấn tài chính, bảo hiểm dựa trên chính các kết quả này kết hợp cùng kỳ vọng cuộc sống. Điều này cho thấy cách khách hàng tái định nghĩa vai trò việc kiểm tra sức khỏe là điểm khởi đầu quan trọng cho kế hoạch Sống khỏe chủ động với các quyết định tài chính nhằm bảo vệ dài hạn cho tương lai bản thân và gia đình.

Anh Duy Bằng (Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Tôi luôn tin mình rất khỏe mạnh. Nhưng khi tham gia kiểm tra sức khỏe AI và được bác sĩ tư vấn, tôi nhận ra cơ thể mình có những cảnh báo sớm mà trước giờ mình không để ý. Sau khi tham gia chương trình, tôi thấy mình cần nghiêm túc hơn trong việc chuẩn bị tài chính cho những rủi ro có thể xảy ra".

Trong khi đó, chị Diễm My (Đồng Nai) lại bất ngờ với mối liên hệ giữa sức khỏe và kế hoạch cuộc sống: "Trước đây tôi nghĩ chăm sóc sức khỏe là thói quen hàng ngày và kế hoạch tài chính là chuyện dài hạn và phức tạp hơn nhiều. Sau khi nhận tư vấn sức khỏe và tài chính, tôi hiểu rằng kế hoạch tài chính liên quan chặt chẽ với vấn đề sức khỏe cá nhân. Nếu không chuẩn bị từ sớm, khi rủi ro xảy ra thì mọi thứ có thể trở nên rất khó kiểm soát đặc biệt khi chi phí y tế ngày càng tăng cao".

Hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày" góp phần chuyển dịch cách tiếp cận bảo hiểm của người Việt

Chia sẻ về định hướng này, ông Mukesh Pilania - Tổng giám đốc Techcom Life nhấn mạnh: "Tại Techcom Life, chúng tôi tin rằng bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm, mà là một phần của cuộc sống. Chúng tôi hướng tới tái kiến tạo toàn bộ trải nghiệm bảo hiểm trở thành nền tảng vững vàng phòng vệ rủi ro chủ động - nơi sức khỏe, tài chính và chất lượng sống được tích hợp toàn diện qua công nghệ, dữ liệu và một hệ sinh thái đồng bộ giúp người Việt có thể thực sự sống trọn vẹn mỗi ngày: an tâm lên kế hoạch cho ngày mai, tự tin để theo đuổi những mục tiêu cá nhân và khả năng vững vàng chăm lo cho những người thân yêu."

Khách hàng hào hứng tham gia hành trình "Sống trọn vẹn mỗi ngày"

Trong bối cảnh chi phí y tế gia tăng và rủi ro ngày càng phức tạp, việc chuyển từ "chi trả khi xảy ra" sang "chuẩn bị từ trước" được xem là một trong những hướng đi tất yếu của thị trường. Những mô hình kết hợp công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại cách người Việt tiếp cận sức khỏe và tài chính cá nhân trong thời gian tới. Đặc biệt với một thế giới bất định BANI*, điều quan trọng không phải là tránh hoàn toàn rủi ro – mà là sẵn sàng cho chúng. Sự sẵn sàng ấy bắt đầu từ một điều rất đơn giản: hiểu rõ sức khỏe chính mình và có một người tư vấn đồng hành để chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn, sẵn sàng cho mọi tình huống trong cuộc sống.

*BANI: là một mô hình do nhà tương lai học Jamais Cascio đề xuất mô tả thế giới hiện đại: Brittle (Mong manh), Anxious (lo âu), Nonlinear (phi tuyến) và Incomprehensible (khó hiểu).