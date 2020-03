Bảo hiểm PJICO “bắt tay” Lotte Finace Việt Nam phân phối sản phẩm

Ngày 5/3/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – PJICO (Mã CK: PGI) và Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam (LOTTE Finance) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe PJICO tới các khách hàng của LOTTE Finance.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác được ký kết, PJICO và LOTTE Finance cùng xây dựng những lợi ích gia tăng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo hiểm trọn gói, nhanh chóng và tiện lợi. Theo đó, LOTTE Finance sẽ triển khai tích hợp "Bảo hiểm sinh mạng cho người vay" đối với dịch vụ tài chính dành cho khách hàng của mình tại các điểm giới thiệu dịch vụ (SIP) trên cả nước trong tháng 3 này.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc PJICO chia sẻ: "Với sự hỗ trợ, kết nối của cổ đông chiến lược nước ngoài Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI) - đại diện tại Việt Nam là Samsung Vina Insurance, việc bắt tay hợp tác hai bên đã được mở ra, và tôi tin tưởng PJICO sẽ mang lại cho khách hàng LOTTE Finance những sản phẩm, dịch vụ ưu việt nhất trên thị trường".

Việc bắt tay hơp tác với PJICO một lần nữa cho thấy sự nỗ lực của LOTTE Finance trong việc hướng đến cam kết mang tới khách hàng những sản phẩm tài chính đa dạng, hữu ích và nhân văn, mặt khác khẳng định sự nhất quán trong tôn chỉ kinh doanh đặt khách hàng là trung tâm của LOTTE Finance. Hoạt động hợp tác này đồng thời hứa hẹn mang tới những giá trị và kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Tại lễ ký kết, ông Kim Jong Geuk – Tổng Giám đốc LOTTE Finance cho biết: "Mục tiêu của LOTTE Finance không chỉ là Công ty tài chính đơn thuần. Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng những giá trị và lợi ích vượt ngoài mong đợi. Sự hợp tác này là cơ hội để cả hai bên chia sẻ thế mạnh, thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động bán chéo sản phẩm, hướng tới việc cung cấp dịch vụ an toàn, chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, với sự phối hợp chặt chẽ đôi bên, LOTTE Finance cùng PJICO sẽ cho ra đời thêm nhiều sản phẩm hiện đại, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng".

Theo báo cáo KQKD năm 2019 được công bố, PJICO ghi nhận doanh thu 2.606 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế 166 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.