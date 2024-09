Bão Krathon giật trên cấp 17 có ảnh hưởng đến đất liền nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 30-9, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là bão Krathon đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines).

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão Krathon ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão Krathon có khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, từ gần sáng ngày 1-10 mạnh lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội.

Ngày và đêm 1-10, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116-120 độ Kinh Đông) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Đông kinh tuyến 118,5 có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão Krathon mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 4-6 m.

Từ trưa ngày 1-10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét dưới 16 độ C, mưa rất to

Ngoài ra, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 1-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; ở Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Ngày và đêm 30-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.