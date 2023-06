Báo quốc tế gợi ý Việt Nam là lựa chọn hàng đầu thế giới cho du lịch một mình

Theo trang Curlytales, mọi người thường lựa chọn đi du lịch, khám phá những vùng đất mới để phá vỡ sự đơn điệu của cuộc sống sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hiện tại, lựa chọn du lịch một mình vẫn được xem là ý tưởng tương đối mới cho dù ngày càng nhiều du khách bắt đầu hành trình của riêng họ để đến một số địa điểm tuyệt vời nhất trên trái đất. Du lịch một mình là cơ hội tốt để khám phá bản thân và điều này được xem là vô giá. Hiện tại, điểm đến tốt nhất để lựa chọn đi du lịch một mình là Hà Nội – thành phố tuyệt đẹp của Việt Nam.



Ảnh minh họa. Nguồn: Curlytales

Một phân tích gần đây trong dữ liệu tìm kiếm toàn cầu của công ty du lịch Explore Worldwide đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu dành cho tín đồ đam mê du lịch một mình. Và thành phố đứng đầu trong danh sách là Hà Nội (Việt Nam).

"Đây chắc chắn là điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn đi du lịch một mình, bằng chứng là số lượng tìm kiếm đã tăng 946% so với năm ngoái", tác giả viết.

Hà Nội là điểm đến tốt nhất cho du lịch một mình

Sau Hà Nội, Đài Loan (Trung Quốc) xếp vị trí thứ hai với mức tăng 700% so với năm ngoái trong hoạt động du lịch một mình, tiếp đến là Bangkok (Thái Lan) với mức tăng 816%.

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng rất nhiều yếu tố góp phần vào sự nổi tiếng của thành phố Hà Nội (Việt Nam) và xem là đây điểm đến du lịch hấp dẫn. Về mức độ an toàn, Hà Nội được xếp hạng trong số những thành phố an toàn nhất thế giới với số điểm 62/100. Ngoài yếu tố an toàn, thành phố Hà Nội cũng mang đến rất nhiều cơ hội cho du khách tận dụng tối đa những ngày nghỉ của họ ở thành phố tuyệt đẹp này.

Tại Hà Nội, trang mạng Curlytales gợi ý 5 điều nhất định du khách phải thực hiện khi du lịch một mình tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam). Đầu tiên là dạo quanh Phố cổ Hà Nội, nơi nổi tiếng với những con ngõ, kiến trúc cổ và bầu không khí tràn đầy năng lượng.

"Bạn có thể khám phá các khu chợ lân cận, xe bán đồ ăn và cửa hàng đồ cổ bán mọi thứ từ đồ thủ công mỹ nghệ đến đồ lưu niệm", tác giả bài viết Mallika Khurana nhận định.

Thứ hai, Hồ Hoàn Kiếm cũng là điểm đến nhất định du khách phải ghé qua khi đi một mình.

"Hồ Hoàn Kiếm là điểm đến được nhiều người dân địa phương và du khách yêu thích. Du khách có thể đi bộ dạo quanh hồ, ghé thăm đền Ngọc Sơn và tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của khu vực được ví như tranh vẽ", bài viết mô tả.

Thứ ba là thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội – điểm đến có rất nhiều món ăn ngon giúp du khách thưởng thức đặc sản của Thủ đô.

"Những món ăn ngon như phở, bánh mì, bún chả và cà phê trứng. Rất ngon miệng", tác giả viết.

Thứ tư là ghé thăm khu di tích lịch sử và văn hóa tôn kính của Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khám phá những khu vườn xinh xắn, chiêm ngưỡng kiến trúc cổ và lịch sử phong phú của Việt Nam.

Và cuối cùng, theo tác giả là xem biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Việt Nam. Đây là hoạt động nghệ thuật truyền thống đặc sắc ở quốc gia này. Các tiết mục biểu diễn bằng con rối, diễn xuất trên sân khấu nước cùng với nhạc sống và kể chuyện.

"Hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch một mình đến Hà Nội và khám phá những di tích lịch sử hấp dẫn của thành phố - điểm đến chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc và ẩm thực hấp dẫn", trang mạng nhận định./.