"Bão sa thải" càn quét bất động sản: Trong khi Đất Xanh cắt giảm hơn 3.000 người thì Vinhomes tăng đột biến nhân sự chỉ trong 3 tháng

Tính đến cuối năm 2022, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) có 355 nhân sự, giảm 15,5% so với cuối tháng 9/2022, tương đương 67 người, nhưng tăng 35 người so với cuối năm 2021. Tương tự, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đến cuối năm vừa qua có 342 nhân sự, giảm nhẹ 9 người so với cuối tháng 9/2022, nhưng tăng 23 người so với cuối năm 2021.