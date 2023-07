Bão số 1 giật cấp 15 đang áp sát Quảng Ninh - Nam Định

Từ đêm 17-7 đến ngày 20-7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18-7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.