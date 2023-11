Bảo tàng Thế giới Cà phê: 5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân

Chương trình đã vinh dự đón tiếp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, các người đẹp Á hậu 5 cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - Miss Grand International 2023 cùng các vị khách quý và hàng nghìn du khách, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến tham dự.

Bảo tàng Thế giới Cà phê đón vị khách thứ 5 triệu

Bảo tàng Thế giới Cà phê là công trình đặc biệt thuộc dự án Thành phố Cà phê do Tập đoàn Trung Nguyên Legend xây dựng tại Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, quê hương của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới. Chính thức đi vào hoạt động vào ngày 23/11/2018, đến nay sau 5 năm hoạt động, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã trở thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua tại khu vực Tây Nguyên và là công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam, góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới".

Trong buổi lễ kỷ niệm "5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân đến những người yêu và đam mê cà phê" và "G7 - Hành trình 20 năm chinh phục toàn cầu", những vị khách quý và đông đảo du khách đã được đắm chìm trong không khí mang đậm dấu ấn bản địa với các vũ điệu, âm nhạc truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, hòa cùng những trải nghiệm văn hóa cà phê đặc sắc khác biệt ngay tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Khách tham dự lễ kỷ niệm "5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân đến những người yêu và đam mê cà phê" và "G7 - Hành trình 20 năm chinh phục toàn cầu" tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Đặc biệt, đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển của Bảo tàng Thế giới Cà phê (23/11/2018 – 23/11/2023) cũng chính là 20 năm thương hiệu G7 ra đời (23/11/2003 – 23/11/2023), cùng chung một khát vọng nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, tôn vinh vùng đất Buôn Ma Thuột - quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã chính thức khai mạc triển lãm với chủ đề: "5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân đến những người yêu và đam mê cà phê" và "G7 - 20 năm chinh phục toàn cầu". Nhìn lại hành trình 5 năm với những dấu ấn đặc biệt của Bảo tàng Thế giới Cà phê, cũng như tinh thần khát vọng lớn, dám thách thức của G7 để trở thành thương hiệu cà phê Việt vang danh khắp thế giới đem đến cho du khách và các vị khách quý tham gia chương trình những ấn tượng sâu sắc. Triển lãm sẽ mở cửa để du khách tham quan tới hết ngày 10/1/2024.



Các người đẹp Á hậu 5 Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 tham quan khu vực triển lãm "G7 - 20 năm chinh phục toàn cầu"

Cũng trong lễ kỷ niệm "5 năm – 5 triệu du khách – Triệu lời tri ân đến những người yêu và đam mê cà phê" và "G7 - Hành trình 20 năm chinh phục toàn cầu", Bảo tàng Thế giới Cà phê đã công bố vị khách thứ 5 triệu đến thăm công trình kiến trúc độc bản, khác biệt – đặc biệt bậc nhất của Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Theo đó, người đẹp Melissa Tjemma Janneke Bottema – Hoa hậu Hòa Bình Hà Lan, Á hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023 đã may mắn trở thành vị khách đặc biệt thứ 5 triệu của Bảo tàng Thế giới Cà phê. Không giấu được niềm vui vì điều bất ngờ này, người đẹp Melissa Tjemma Janneke Bottema xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ, xúc động khi trở thành vị khách thứ 5 triệu của Bảo tàng Thế giới Cà phê. Nơi đây là một bảo tàng thú vị, độc đáo bậc nhất về cà phê mà tôi từng được ghé thăm. Xin cảm ơn và chúc cho Bảo tàng Thế giới Cà phê cũng như Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ ngày càng lan toả rộng rãi hơn nữa tình yêu cà phê đến cộng đồng thế giới".



Người đẹp Melissa Tjemma Janneke Bottema – Hoa hậu Hòa Bình Hà Lan, Á hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023 đã trở thành vị khách thứ 5 triệu của Bảo tàng Thế giới Cà phê

Đồng thời, với mong muốn lan toả tình yêu đối với cà phê và vùng đất Buôn Ma Thuột – quê hương của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, cũng như tri ân cộng đồng, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã mở cửa cho tất cả du khách đến trải nghiệm, tham quan tự do và nhận những phần quà ý nghĩa trong ngày 23/11/2023. Hơn nữa, du khách có cơ hội nhận những cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời và tham gia giao lưu, ký tặng sách cùng các người đẹp Á hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023.



Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ: "Có cơ hội tham dự buổi lễ kỷ niệm đặc biệt và tham quan triển lãm giới thiệu hành trình 5 năm thành lập Bảo tàng Thế giới Cà phê và 20 năm thương hiệu G7 chinh phục toàn cầu đã truyền cảm hứng, động lực đến em và các bạn rất nhiều. Chúng em đã hiểu hơn về tiềm năng phát triển của ngành cà phê của Việt Nam trên toàn cầu và tin rằng mục tiêu xây dựng vùng đất quê hương Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của thế giới, điểm đến của hàng tỉ người yêu và đam mê cà phê là hoàn toàn có thể".

Hàng nghìn học sinh, sinh viên tại Đắk Lắk nhận những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được các người đẹp Á hậu 5 Hoa hậu Hoà Bình quốc tế 2023 ký tặng

Cùng các chương trình tri ân du khách đến tham quan, Bảo tàng Thế giới Cà phê còn tổ chức cuộc thi chia sẻ ảnh trực tuyến trên fanpage dành cho tất cả những người yêu và đam mê cà phê cùng lan toả những khoảnh khắc đặc biệt và ý nghĩa gắn liền với Bảo tàng Thế giới Cà phê. Cuộc thi ảnh đặc biệt này diễn ta từ ngày 16-30/11/2023 với nhiều phần quà giá trị.



5 năm – 1 biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam

Ý tưởng cùng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê toàn cầu của Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã có từ hơn 15 năm trước. Trong đó có một bảo tàng cà phê thế giới được xây dựng để trở thành một biểu tượng về kiến trúc, tôn vinh tinh thần bền vững, hướng ra thế giới, có thể giúp tất cả những người yêu và đam mê cà phê tìm hiểu về hành trình sáng tạo của cây cà phê.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là điểm đến quan trọng trong các kỳ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Được định vị là bảo tàng sống – mở - tương tác, "bảo tàng của tương lai", Bảo tàng Thế giới Cà phê đã mang lại những trải nghiệm khác biệt – đặc biệt, góp phần làm thay đổi nhận thức về bảo tàng đối với người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Ngay khi đi vào hoạt động, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã trở thành địa điểm quan trọng để tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hoá cà phê của thế giới. Tại đây, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động khác biệt – duy nhất trên thế giới như: Show trải nghiệm 3 văn minh cà phê Ottoman – Thiền - Roman kết hợp công nghệ 3D mapping, vở vũ kịch chuyện kể 3 văn minh cà phê… Đặc biệt, với hơn 15 triển lãm chuyên đề đã được tổ chức, hàng triệu du khách được tìm hiểu các giá trị tri thức về cà phê ở nhiều lĩnh vực như: lịch sử, kinh tế, khoa học, nghệ thuật… Đồng thời, với mong muốn phát huy giá trị văn hoá truyền thống, giúp cộng đồng địa phương được tiếp cận các hoạt động mang tầm vóc quốc tế, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã tổ chức hơn 350 sự kiện văn hoá, nghệ thuật, từng bước trở thành trung tâm sáng tạo nghệ thuật cà phê đầu tiên của Việt Nam. Trong một lần đến thăm Bảo tàng Thế giới Cà phê, ngài Thomas Gass - đại sứ Thuỵ Sỹ tại Việt Nam đã chia sẻ: "Cảm ơn Trung Nguyên Legend vì một bảo tàng rất đẹp, có thể duy trì lịch sử, văn hoá cà phê thế giới."



Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Đỗ Thị Hà thích thú khám phá ba nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền tại Bảo tàng Thế giới Cà phê

Trong suốt 5 năm hoạt động, với những chương trình, hoạt động trải nghiệm độc đáo về văn hoá, lịch sử cà phê của nhân loại xuyên suốt gần 12 thế kỷ, Bảo tàng Thế giới Cà phê giúp "du khách có thể đắm chìm trong văn hoá cà phê", theo nhận định của tạp chí danh tiếng National Geographic; và là 6/17 điểm đến tốt nhất Việt Nam, theo bình chọn của Wanderlust - tạp chí du lịch hàng đầu Anh quốc. Đến nay, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón 5 triệu lượt du khách đến từ hơn 23 quốc gia trên thế giới, giúp thúc đẩy ngành du lịch Đắk Lắk tăng trưởng trên 5.33% hàng năm và tạo ra hàng nghìn công việc cho lao động địa phương.



Đặc biệt, "The Tao of Coffee – Cà phê Đạo" - bộ phim tài liệu đầu tiên về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam do hãng truyền thông danh tiếng Warner Bros Discovery phối hợp Trung Nguyên Legend sản xuất, được chính thức công chiếu từ ngày 24/11/2023 trên toàn cầu, sẽ là một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập Bảo tàng Thế giới Cà phê, 20 năm thương hiệu cà phê G7 chinh phục toàn cầu. Theo lời giới thiệu của Discovery, bộ phim sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về sự khác biệt, đặc biệt của cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam, về vùng đất Buôn Ma Thuột, quê hương của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, nổi tiếng toàn cầu với các thương hiệu: Bảo tàng Thế giới Cà phê, Cà phê G7, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend…

Với những nỗ lực, sáng tạo không ngừng, tiếp nối chặng đường 5 năm, Bảo tàng Thế giới Cà phê sẽ tiếp tục trở thành điểm đến đặc sắc của những người yêu và đam mê cà phê trên toàn cầu, góp phần xây dựng Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố Cà phê của thế giới".