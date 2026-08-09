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Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

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Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng

Trong thông báo mới nhất, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết kết luận thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp nằm trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số đơn vị, trong đó có Công ty Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong thông báo mới nhất, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết kết luận thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp nằm trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Về hoạt động kinh doanh vàng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.

Đối với việc nhận đặt cọc vàng miếng, doanh nghiệp cho biết phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Theo Bảo Tín Mạnh Hải, các giao dịch này liên quan đến trường hợp vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp trên, công ty cho biết không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc nào khác.

Về kê khai thiếu thuế GTGT, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp. Doanh nghiệp cho rằng đây là vướng mắc được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Công ty cho biết đã chủ động liên hệ với cơ quan thuế và hoàn thành việc nộp bổ sung đầy đủ số tiền theo yêu cầu.

Liên quan đến quy định về thương mại điện tử, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc đăng ký lại website bị chậm do quá trình phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt, hoàn tất vào ngày 20/1/2025. Theo doanh nghiệp, các thông tin về giá và phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Đối với quy định về phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc chậm cập nhật các luật và quy định mới được ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu năm 2024 dẫn đến một số thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro.

Doanh nghiệp cho biết đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ. Công ty cũng cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp cho biết quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, công ty coi kết luận thanh tra là cơ sở để tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Hạ Anh

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