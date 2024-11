Bảo Việt sắp chi 745 tỷ đồng trả cổ tức

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức là ngày 20/11. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2024.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,037%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.003,7 đồng tiền cổ tức.

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bảo Việt sẽ phải chi khoảng 745 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/12/2024.

Hiện, Bộ Tài chính đang là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bảo Việt với tỷ lệ sở hữu 65%, Công ty Sumitomo Life Insurance Company là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ sở hữu 22,09%.

Như vậy, Bộ Tài chính có thể nhận về hơn 484 tỷ đồng cổ tức năm 2023 từ BVH còn "ông lớn" Nhật Bản nhận về gần 165 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất đến hết quý III/2024 đạt 42.122 tỷ đồng, trong đó: thu hoạt động bảo hiểm đạt 32.110 tỷ đồng; thu hoạt động tài chính đạt 9.480 tỷ đồng; thu hoạt động khác đạt 458 tỷ đồng; thu khác 74 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong quý III/2024 đến 561 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, lãi ròng BVH đạt 1.619 tỷ đồng; lần lượt tăng 21,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của phía doanh nghiệp, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh bảo hiểm có sự phục hồi so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/09/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 238.219 tỷ đồng, tăng 17.118 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2023.