Barbie ra mắt mẫu búp bê vinh danh nữ triệu phú tự thân đầu tiên

Vượt qua hoàn cảnh cơ cực khốn khó thời ấu thơ, Madam C.J. Walker, đã tự mình xây dựng sự nghiệp lừng lẫy trong lĩnh vực chăm sóc tóc từ đầu những năm 1900. Bà đã trở thành nữ triệu phú tự thân đầu tiên của thế giới và là người da màu đầu tiên ở Mỹ làm được điều này.

Walker là nhân vật có ảnh hưởng mới nhất xuất hiện trong dàn búp bê Inspiring Women Series của Mattel, một bộ sưu tập nhằm tôn vinh những người phụ nữ can đảm và truyền cảm hứng. Cùng góp mặt trong bộ sưu tập này còn có những cái tên nổi tiếng như như Maya Angelou, Ida B. Wells và Ella Fitzgerald.

Carlyle Nuera, người thiết kế búp bê Walker cho Barbie, cho biết anh đã rất ấn tượng với công việc của người tiên phong chăm sóc tóc này với tư cách là một doanh nhân, nhà hoạt động và nhà từ thiện.

“Bà ấy luôn nằm trong danh sách mơ ước của tôi từ khi chúng tôi bắt tay thực hiện bộ sưu tập Inspiring Women Series", Nuera cho biết trong một tuyên bố trên trang web Mattel Creations. “Bà ấy đã tạo cơ hội cho chính mình và cổ vũ tinh thần cho những phụ nữ da màu khác. Bà ấy thực sự là một người phụ nữ truyền cảm hứng”.

Nuera cho biết anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo gói gọn được những nét đặc trưng nhất của Walker trong thiết kế của mình. Anh đã kết hợp màu sắc yêu thích của bà vào quần áo búp bê, phối cùng phụ kiện là các sản phẩm chăm sóc tóc của nữ triệu phú này. Cụ thể, búp bê Walker mặc một chiếc áo màu tím kết hợp với váy dài màu xanh dương và cầm trên tay máy kích thích mọc tóc Wonderful thu nhỏ. Nuera cho biết anh cũng đã hợp tác với các thành viên của gia đình Walker trong quá trình thiết kế.

Búp bê Madam C.J. Walker trong bộ sưu tập Inspiring Women Series của Mattel. Ảnh: Mattel.

“Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với tác giả, nhà báo A’Lelia Bundles, cháu gái và cũng là người viết tiểu sử chính thức của Madam C.J. Walker. Nhờ có kho ảnh lưu trữ của gia đình Walker, tôi đã bổ sung phong phú hơn nghiên cứu của mình về những gì Walker mặc, cũng như những gì đặc trưng của đầu những năm 1900. A’Lelia đã gửi cho chúng tôi những bức ảnh hiếm, cũng như đưa ra cái nhìn sâu sắc về văn hóa và lý tưởng của phụ nữ da màu vào thời điểm đó nói chung và bản thân Walker nói riêng”.



Walker (tên khai sinh là Sarah Breedlove) sinh năm 1867 trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ bà phải đi làm thuê cho một người chủ đồn điền trồng bông ở Delta, Louisiana với tiền lương eo hẹp. Khi Walker 7 tuổi, cha mẹ bà đều lần lượt qua đời. Đến năm 18 tuổi, Walker có đứa con đầu lòng cũng tên là A’Lelia và không may, chồng bà mất khi bà mới vừa đôi mươi. Sau đó, bà chuyển đến St. Louis và kết hôn với Charles J. Walker, người sau này đã hỗ trợ rất nhiều công việc kinh doanh của nữ triệu phú.

Sau khi bị rụng tóc do tình trạng da đầu vào những năm 1890, Walker đã thử nghiệm các phương pháp điều trị tại nhà và phát triển sản phẩm tóc đầu tiên của mình vào năm 1906. Đến năm 1908, nữ doanh nhân thành công khi thành lập công ty sản xuất Madam C.J. Walker ở Pittsburgh, chuyên đào tạo chuyên gia và phát triển các sản phẩm làm đẹp. Khi rời đến Indianapolis vào năm 1910, doanh nghiệp này đã kiếm được hàng triệu USD lợi nhuận. Bà đã trở thành nữ triệu phú tự thân đầu tiên của thế giới và là người da màu đầu tiên ở Mỹ làm được điều này.

Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy, Walker cũng được biết đến là một nhà từ thiên và nhà hoạt động. Bà đã quyên góp tiền cho nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có Nhà trẻ mồ côi da màu St. Louis và Nhà định cư Flanner ở Indianapolis - ngôi nhà định cư đầu tiên cho người da màu trong thành phố.

Năm 1919, Walker qua đời do tăng huyết áp và suy thận. Ra đi ở tuổi 51, bà được xem là người phụ nữ Mỹ gốc Phi giàu có nhất, với khối tài sản ước tính lên tới 1 triệu USD.

Năm 2002, A'Lelia Bundles, một người cháu của Walker, đã viết cuốn tiểu sử "On Her Own Ground: The Life and Times of Madam C.J. Walker" kể về cuộc đời nữ triệu phú. Cuốn sách này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho loạt phim hư cấu Netflix năm 2020 như "Self Made" với Octavia Spencer thủ vai Walker.

A'Lelia Bundles cho biết cô rất vui khi được làm việc với Mattel trong việc thiết kế búp bê cho bà cố của cô.

“Đội ngũ thiết kế đã ân cần chào đón tôi trong suốt tất cả các bước của quy trình - từ phát triển tóc đến đóng gói - để ghi lại và tôn vinh di sản của nữ doanh nhân da màu tiên phong này", Bundles cho biết trong một tuyên bố. “Tôi rất mong chờ một thế hệ mới được truyền cảm hứng từ câu chuyện của bà và tiếp nối câu chuyện của chính họ thông qua một hình mẫu đi trước”.