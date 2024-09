Barron Trump khiến những người xung quanh lu mờ

Ngày 4/9, phóng viên của The New York Post phát hiện Barron Trump được các nhân viên an ninh hộ tống đến Đại học New York (trung tâm Manhattan, thành phố New York) từ Trump Tower - tòa nhà biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong ngày đầu trở thành sinh viên, con trai bà Melania Trump mặc áo phông polo trắng phối quần đen, đeo ba lô trên vai và đi giày thể thao. Phong cách thời trang cơ bản càng làm nổi bật ngoại hình điển trai của Barron. Với chiều cao 2,06 m, Barron khiến những người đàn ông xung quanh bị lu mờ.

Barron Trump thành tâm điểm nhờ chiều cao ấn tượng và gương mặt điển trai. Ảnh: NYPost.

Theo nguồn tin, điểm dừng chân đầu tiên của Barron là văn phòng của trưởng khoa trước khi được đưa đến lớp học. Theo tờ báo Mỹ, mức học phí khởi điểm tại ngôi trường này là khoảng 62.700 USD/năm.

Barron không sống ở ký túc xá như hầu hết tân sinh viên khác, thay vào đó đi học hàng ngày từ tòa nhà Trump Tower.

Daily Mail cho biết Barron theo học Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

“Đó là một nơi có chất lượng rất cao. Thằng bé thích nơi đó. Thằng bé thích ngôi trường đó. Tôi đã học ở Wharton và đó chắc chắn là một nơi mà chúng tôi cân nhắc. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm vậy. Chúng tôi đã chọn Stern”, ông Trump nói với hãng tin Anh.

Barron nhập học tại Đại học New York sau 4 tháng tốt nghiệp Học viện Oxbridge ở Florida. Đây là trường tư thục được thành lập vào năm 2011 bởi tỷ phú William Koch, có mức học phí 41.500 USD/năm.

Trong buổi lễ tốt nghiệp của con trai út vào tháng 5, ông Trump đã xin hoãn phiên tòa xét xử vụ đưa tiền bịt miệng cho nữ diễn viên 18+ để cùng bà Melania tham dự.

Tin đồn Barron lựa chọn Đại học New York xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, ông Trump từng gây nhiễu loạn khi tuyên bố con trai theo học Đại học Pennsylvania - trường cũ của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

“6 tháng trước, bạn nhìn vào một trường đại học và bạn muốn chọn một trường đại học nhất định. Sau đó, bạn thấy tất cả các trường đại học này đều đang bạo loạn và có lẽ bạn muốn đến một trường đại học khác”, ông Trump nói trên chương trình Fox & Friends vào tháng 5.

Barron Trump chính thức trở thành tân sinh viên vào ngày 4/9. Ảnh: NYPost.

Thanh niên 18 tuổi được nhiều vệ sĩ vây quanh hộ tống đến trường. Ảnh: NYPost.

Barron không phải thành viên duy nhất trong gia đình Trump bước vào môi trường đại học vào năm nay.

Tháng 8, Kai, con gái Donald Trump Jr. - con trai cả của ông Trump, quyết định gia nhập Đại học Miami để theo đuổi niềm đam mê chơi golf.

Cô bé gây chú ý vào tháng 7 khi cùng gia đình tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

“Nếu tôi không cùng phe với ông, ông sẽ cố gắng thâm nhập vào đầu tôi. Ông luôn ngạc nhiên khi tôi không để ông làm phiền mình. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông rằng tôi cũng là một người theo phe Trump”, Kai chia sẻ vào thời điểm đó.