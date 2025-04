Bắt 2 quản lý xe khách Nguyễn Hữu Khương và Đào Văn Phụ

Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 20/4 cho biết, ngày 16/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khương (sinh năm 2005, thường trú ở thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Đào Văn Phụ (sinh năm 1973, nơi thường trú thôn Đại Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn để thi hành.

Đối tượng Đào Văn Phụ (trái) và Nguyễn Hữu Khương - Ảnh: CA Đồng Nai

Cụ thể, trước đó vào ngày 12/4/2025, Nguyễn Hữu Khương và Đào Văn Phụ (là quản lý xe khách BKS 17B-022…) đã trao đổi, thống nhất việc chở 05 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để di chuyển từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngoài ra, Phụ còn thỏa thuận với một người (chưa rõ nhân thân lai lịch) chở 04 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi từ Ninh Bình đến Bình Dương cũng bằng xe khách nhằm tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi đến địa phận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.