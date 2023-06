Bất cập nhà ở xã hội tại Đà Nẵng: Gia đình 5 người xoay sở trong căn phòng 16 m2

Căn phòng rộng 16 m2 gồm cả khu bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh. Giá thuê 420.000 đồng/phòng/tháng, so với bên ngoài giá rất ổn (chỉ bằng một nửa so với đi thuê bên ngoài), đảm bảo an ninh an toàn. Tổng chi phí gồm cả thuê nhà, điện nước, các phí dịch vụ… vào khoảng 1.000.000 đồng/tháng.