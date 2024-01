Bất chấp thị trường khó khăn, 99% căn hộ Westgate được tiêu thụ

Phân khúc sản phẩm chủ đạo

Theo An Gia, khoảng 99% số lượng sản phẩm tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) đã được thị trường tiêu thụ. Tổng doanh thu toàn dự án ước tính lên đến 6.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao và ghi nhận toàn bộ doanh thu còn lại trong năm 2024. Kết quả này góp phần nâng tổng doanh thu của An Gia trong năm 2023 lên khoảng 3.800 tỷ đồng, cao hơn 27% so với kế hoạch đề ra.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh

Trên thực tế, các căn hộ Westgate luôn ghi nhận mức độ quan tâm và tỷ lệ hấp thụ khả quan, bất chấp sự giảm tốc của thị trường. Dự án được bàn giao từ quý 2/2023, có mức giá sát với nhu cầu thực chỉ từ 37 triệu đồng/m2, thuộc top tốt nhất thị trường trong 3 năm gần đây. Biên độ tăng giá trung bình ổn định ở mức 10-15% mỗi năm.

Chưa kể, vị trí trung tâm hành chính Bình Chánh cũng mở ra cơ hội lớn cho Westgate, đặc biệt sau đề án thành lập thành phố năm 2025.

"Trong nhiều năm xây dựng và phát triển, An Gia luôn tập trung vào dòng sản phẩm trung - khá. Đây là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trên thị trường bất động sản với mức giá dễ sở hữu nhất và chất lượng đảm bảo nhất. Do đó, dù kinh tế đi lên hay xuống thì nhu cầu an cư luôn rất cao, đặc biệt trong thời kỳ "dân số vàng" như hiện nay với lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa", đại diện An Gia nhận định.

Theo chuyên gia, dòng sản phẩm căn hộ là loại hình bất động sản có yếu tố khai thác dòng tiền ổn định, khả thi hơn các phân khúc khác. Đồng thời với tính thanh khoản cao, phù hợp số đông người mua ở thực thay vì đầu tư lướt sóng… căn hộ, chung cư, đặc biệt là nhà ở vừa túi tiền, vẫn được lựa chọn nếu đặt lên bàn cân so với những phân khúc khác trong bối cảnh thị trường biến động như bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền, shophouse…. Chưa kể, thời điểm này, khi khách hàng ngại mua nhà, thì xu hướng cho thuê lại đang tăng lên và người có căn hộ cho thuê rất lợi thế. Chính khả năng khai thác tạo dòng tiền đều đặn được xem như điểm mấu chốt giúp phân khúc căn hộ thu hút dòng tiền.

Căn hộ Westgate có mức giá từ 37 triệu đồng/m2

Ngoài 2.000 căn hộ tại khu phức hợp Westgate, tính đến cuối năm 2023, An Gia đã hoàn thành bàn giao các dự án The Standard (Bình Dương), The Sóng (Vũng Tàu), Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside (Quận 7), The Star (Bình Tân), The Garden (Tân Phú)… Đây đều là các sản phẩm hướng đến người mua ở thực với mức giá hợp lý, pháp lý hoàn thiện, thời gian triển khai nhanh.

Chiến lược xuyên suốt

Trong năm 2024, An Gia tiếp tục "trung thành" với phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực. Đồng thời, bám sát việc mở rộng tìm kiếm các đối tác có uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh để hợp tác cùng triển khai các dự án mới, đầy đủ pháp lý.

Hiện An Gia đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu về 2 quỹ đất tiềm năng tại quận 8 và Thủ Đức (TP.HCM), dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm. Ngoài ra, công ty dự kiến triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) - đã được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng, với tiềm năng doanh thu toàn dự án tối thiểu đạt 8.200 tỷ đồng.

Khu biệt lập The Standard tại TP. Tân Uyên, Bình Dương

"Phân khúc mà chúng tôi hướng đến là người mua ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai. Do đó, các sản phẩm, dự án của An Gia sẽ có mức giá phù hợp với điều kiện tài chính của các gia đình trẻ", đại diện An Gia cho biết.

Theo chuyên gia, trong các năm qua, thị trường bất động sản phía Nam chứng kiến sự "lệch pha", tức có quá nhiều sản phẩm cao cấp - hạng sang mà vắng bóng nhà ở vừa túi tiền, biểu hiện mất cân đối và phát triển chưa bền vững.

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) chỉ ra năm 2020, nhà ở cao cấp chiếm 70% thị trường TP.HCM và 9 tháng đầu năm 2023 vẫn chiếm tới trên 66%. Do đó, HoREA nhiều lần kêu gọi các doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại sản phẩm, hướng về nhu cầu nhà ở thực để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Mặt khác, Nghị quyết 33 của Chính phủ cũng đã xác định mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân…

Như vậy để thấy, nhiều cánh cửa đã mở ra với sản phẩm nhà ở vừa túi tiền. Đó cũng là chính sách, chủ trương chung của Nhà nước trong việc ổn định, phát triển bền vững thị trường bất động sản, tạo cơ hội sở hữu nhà cho người dân.

Với An Gia, trong nhiều năm qua, công ty đã kiên định với chiến lược phát triển dòng sản phẩm chủ lực - căn hộ vừa túi tiền tại các vị trí giàu tiềm năng. Tính đến nay, công ty đã tung ra thị trường khoảng 7.000 sản phẩm căn hộ, nhà phố, đạt được sự tin cậy của khách hàng.