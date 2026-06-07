Bật điều hòa qua đêm tốn bao nhiêu tiền điện? Con số không như nhiều người nghĩ

Khi nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức cao, việc bật điều hòa trong phòng ngủ gần như trở thành nhu cầu thiết yếu với nhiều gia đình. Tuy nhiên, đi cùng cảm giác dễ chịu là nỗi băn khoăn quen thuộc: nếu để máy chạy liên tục suốt một đêm, hóa đơn điện sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Thực tế, không có một con số cố định cho mọi chiếc điều hòa. Chi phí còn phụ thuộc vào công suất máy, hiệu suất năng lượng, nhiệt độ cài đặt, độ kín của căn phòng, thời gian vận hành và giá điện tại từng nơi. Dù vậy, một số dữ liệu từ nước ngoài có thể giúp người dùng hình dung rõ hơn về khoản điện năng tiêu thụ khi bật điều hòa qua đêm.

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Bật điều hòa 8 giờ qua đêm tốn bao nhiêu tiền?

Theo hướng dẫn mua sắm thiết bị tiết kiệm năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ, với một chiếc điều hòa phòng công suất 12.000 BTU hoạt động 750 giờ mỗi năm, mức tiêu thụ điện có thể chênh lệch đáng kể tùy hiệu suất của thiết bị.

Cụ thể, mẫu có hiệu suất tốt nhất trong dữ liệu tham khảo tiêu thụ khoảng 584 kWh/năm, tương ứng chi phí điện khoảng 64 USD/năm. Mẫu đạt chuẩn ENERGY STAR tiêu thụ khoảng 612 kWh/năm, chi phí khoảng 67 USD/năm. Trong khi đó, mẫu kém hiệu quả hơn có thể tiêu thụ tới 826 kWh/năm, với chi phí khoảng 91 USD/năm.

Các mức chi phí trên được tính theo giá điện giả định 11,1 cent/kWh tại Mỹ. Nếu quy đổi theo thời gian bật điều hòa khoảng 8 giờ trong một đêm, mẫu hiệu suất tốt có thể tiêu thụ khoảng 6,23 kWh, tương đương khoảng 0,69 USD; mẫu đạt chuẩn ENERGY STAR khoảng 0,72 USD; còn mẫu kém hiệu quả hơn vào khoảng 0,98 USD.

Như vậy, trong mô hình tham khảo của Bộ Năng lượng Mỹ, một chiếc điều hòa phòng 12.000 BTU chạy khoảng 8 giờ có thể tiêu tốn chưa tới 1 USD tiền điện mỗi đêm. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa mọi gia đình tại Việt Nam đều phải trả mức tương tự, bởi giá điện, biểu giá sử dụng và loại điều hòa thực tế có thể khác nhau.

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Điều đáng chú ý là ngay trong cùng nhóm công suất, một thiết bị hiệu suất thấp đã tiêu thụ nhiều điện hơn rõ rệt so với máy tiết kiệm năng lượng. Vì thế, số tiền cho một đêm bật điều hòa không chỉ phụ thuộc vào việc máy chạy bao lâu, mà còn nằm ở loại thiết bị đang được sử dụng.

Vì sao cùng bật qua đêm, tiền điện mỗi nhà vẫn khác nhau?

Bên cạnh hiệu suất của máy, nhiệt độ cài đặt là yếu tố có thể khiến chi phí thay đổi rõ rệt. Cổng thông tin Your Home của Chính phủ Australia khuyến nghị người dân đặt điều hòa mùa hè trong khoảng 25–27°C. Nguồn này cho biết, mỗi khi người dùng cài nhiệt độ lạnh hơn thêm 1°C, nhu cầu năng lượng có thể tăng khoảng 5–10%.

Điều đó đồng nghĩa việc đặt điều hòa xuống 18–20°C suốt đêm không chỉ khiến phòng lạnh sâu hơn mức cần thiết mà còn có thể khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn. Bộ Năng lượng Mỹ cũng lưu ý, việc cài nhiệt độ thật thấp khi vừa bật máy không giúp căn phòng mát nhanh hơn, mà có thể dẫn đến làm lạnh quá mức và lãng phí điện.

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Điều kiện căn phòng cũng góp phần tạo ra chênh lệch. Một phòng ngủ bị nắng chiếu mạnh suốt buổi chiều, cửa không kín hoặc thường xuyên mở ra đóng vào sẽ giữ nhiệt nhiều hơn. Khi đó, điều hòa phải làm việc lâu hơn để đưa nhiệt độ về mức mong muốn.

Ngược lại, căn phòng được che nắng từ ban ngày, đóng cửa kín khi bật máy và chỉ làm mát khu vực cần sử dụng sẽ giúp thiết bị vận hành nhẹ hơn.

Dùng điều hòa qua đêm thế nào để mát mà vẫn tiết kiệm?

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) khuyến nghị cài điều hòa ở mức 25°C. Theo tính toán của cơ quan này, cứ tăng nhiệt độ cài đặt thêm 1°C, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 3% chi phí tiện ích trong mô hình tham khảo.

Với những đêm không quá oi bức, NEA gợi ý có thể bật điều hòa trong khoảng một giờ để làm mát phòng, sau đó chuyển sang quạt. Theo tính toán của cơ quan này, cách sử dụng như vậy có thể tiết kiệm khoảng 23% chi phí tiện ích so với việc phụ thuộc vào điều hòa trong suốt thời gian sử dụng.

Người dùng cũng có thể tận dụng chế độ hẹn giờ. NEA cho rằng, việc hẹn tắt điều hòa sớm hơn khoảng 30 phút so với thói quen thông thường vẫn có thể giữ phòng mát thêm một khoảng thời gian, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 2% chi phí tiện ích theo mô hình tính toán của cơ quan này.

Sleep và Hẹn giờ là 2 chế độ được khuyên dùng khi bật điều hòa qua đêm (Ảnh minh họa)

Ngoài cách cài đặt, việc chăm sóc thiết bị cũng rất quan trọng. NEA Singapore khuyến nghị kiểm tra bộ lọc điều hòa hằng tháng, làm sạch hoặc thay thế khi cần thiết, đồng thời bảo dưỡng máy định kỳ và kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Bộ lọc bám bụi có thể làm luồng khí lưu thông kém, khiến máy hoạt động lâu hơn nhưng phòng vẫn chậm mát.