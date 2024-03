Bắt đối tượng không chịu trả lại tiền người khác chuyển nhầm qua tài khoản

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết, đã thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Em (SN 1981, quê Hà Nội) để điều tra về tội “ Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 12/2021, anh K. do không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông Em số tiền 300 triệu đồng. Ngay sau đó, Anh K. đã chuyển thêm các khoản nhỏ, ghi chú xin được nhận lại tiền, đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với ông Em. Tuy nhiên, ông này không hợp tác và không trả lại tiền cho anh K.

Anh K. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã trực tiếp làm việc với ông Em, giải thích, vận động chuyển trả lại số tiền đã chiếm giữ.

Dù vậy, người này vẫn không chịu chuyển trả lại tiền, đồng thời tự ý bỏ về khi đang làm việc với cơ quan công an.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An khuyến cáo người dân nên thận trọng kiểm tra thông tin người nhận trước khi thực hiện chuyển tiền qua App cũng như giao dịch trực tiếp. Đối với người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình thì nên chuyển trả lại, tránh liên quan đến các vấn đề pháp lý về sau.