Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng truy nã toàn quốc Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1998

03-03-2026 - 11:08 AM | Xã hội

Trước đó, Phạm Thị Mỹ Chi phạm tội Trộm cắp tài sản trên địa bàn xã La Ngà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 3/3, Công an phường Long Khánh cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi, sinh năm 1998, quê quán tỉnh An Giang tội " Trộm cắp tài sản " để Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đối tượng truy nã Phạm Thị Mỹ Chi tại Công an phường Long Khánh (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Mỹ Chi.

Ngày 28/2, qua các biện pháp nghiệp vụ và Công an phường Long Khánh đã bắt được Chi đang lẩn trốn trên địa bàn khu phố 18, phường Long Khánh và bàn giao Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Nổi bật

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời

Nộp phạt vi phạm giao thông muộn có phải nộp thêm tiền lãi không? Bộ Công an trả lời Nổi bật

Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

08:41 , 03/03/2026
Miền Bắc sắp đón thêm một thay đổi lớn về thời tiết từ đêm nay: Nhiệt độ giảm nhanh, mưa rét lan rộng

Miền Bắc sắp đón thêm một thay đổi lớn về thời tiết từ đêm nay: Nhiệt độ giảm nhanh, mưa rét lan rộng

08:15 , 03/03/2026
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chi phí học thêm tăng khi có Thông tư 29

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chi phí học thêm tăng khi có Thông tư 29

08:02 , 03/03/2026
Công an đề nghị 810 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 810 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:42 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên