Bất động sản “chuyển mình” sang chu kì phát triển mới, chuyên gia bất ngờ chỉ điểm khu vực “dẫn sóng” thị trường trong năm 2025

Các bên hồ hởi “nhập cuộc chơi” trong chu kì mới

Theo Dat Xanh Services – FERI, thị trường bất động sản năm 2024 có một số tiêu chí được cải thiện và tiếp tục được hoàn thiện. Dự báo trong 2025, thị trường bất động sản vào nhịp phát triển bền vững sẽ tiếp tục được cải thiện, góp phần đưa thị trường bất động sản dần tiến đến điểm phục hồi kỳ vọng vào năm 2026.

Các bên trong tâm thế “nhập cuộc chơi” chu kỳ mới của thị trường. Năm 2024 là năm mà các bên tham gia thị trường có sự chuyển biến ở nhiều mặt.

Cụ thể, năm 2024 là năm mà chiến lược gom hàng, gom đất, gom tiền của các chủ đầu tư được thể hiện rõ nhất. Tỉ trọng giá trị các thương vụ trong ngành bất động sản năm 2024 chiếm đến 53% trên toàn bộ giá trị M&A của toàn thị trường, trong khi tỷ trọng này trong các năm trước đó lần lượt là 22% (năm 2023), 16% (năm 2022) và 17% (năm 2021). Điều này cho thấy trong bối cảnh thị trường mới, đã mở ra rất nhiều cơ hội đầu tư, giúp tối ưu thế mạnh của các bên, cụ thể là các doanh nghiệp có quỹ đất, dự án và các doanh nghiệp có nguồn vốn, dòng tiền lớn.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang ở giai đoạn "chuyển mình" để bước sang chu kì mới.

Chủ đầu tư có sự chuyển biến về nhận thức, trạng thái khi thượng tôn pháp luật, chú trọng xây dựng thương hiệu và nhân lực; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý; tăng tốc xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dự án. Các chủ đầu tư tranh thủ tận dụng các nguồn lực, hợp tác cùng nhau để săn các quỹ đất lớn trước khi bảng giá đất mới có hiệu lực có thể sẽ làm tăng chi phí phát triển dự án. Sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là các quỹ, các chủ đầu tư ngoại góp phần làm cho thị trường M&A ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn.

Đồng thời chủ đầu tư tích cực mở rộng địa bàn hoạt động, quy mô và loại hình bất động sản; tăng cường hoạt động xây dựng và triển khai kinh doanh các dự án với hàng loạt các hoạt động khởi công, kick-off, mở bán trên cả nước.

Theo thống kê của Dat Xanh Services - FERI, năm 2024 ghi nhận 29 dự án được khởi công xây dựng, 69 dự án được tổ chức kick off và 93 sự kiện mở bán trên cả nước. Riêng quý 4/2024 có đến 48 sự kiện mở bán, chiếm hơn 50% số lượng sự kiện mở bán trong năm, đánh dấu một giai đoạn ấm áp hơn của thị trường bất động sản.

Doanh nghiệp môi giới trở lại đường đua và trên đà tăng tốc. Sau giai đoạn hoạt động cầm chừng 2022-2023, năm 2024 là năm mà các doanh nghiệp môi giới đã chính thức trở lại đường đua và đang trên đà tăng tốc với nhiều chuyển động đáng quan tâm. Cụ thể, doanh nghiệp mở rộng địa bàn hoạt động; đa dạng hóa loại hình sản phẩm và phân khúc sản phẩm; ưu tiên lựa chọn sản phẩm an toàn.

Cũng như các chủ đầu tư, các doanh nghiệp môi giới thay đổi về nhận thức, thượng tôn pháp luật được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, các doanh nghiệp môi giới đã tập trung vào việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với hàng loạt các chương trình đào tạo chuyên sâu và đa dạng từ kiến thức pháp lý, thị trường, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo…

Theo Dat Xanh Services – FERI, bất động sản sẽ khởi sắc vào năm 2026.

Cá nhân môi giới bận rộn hơn trong chu kì mới. Theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Dat Xanh Services, năm 2024 là một năm bận rộn với cá nhân môi giới khi thị trường bất động sản có sự khởi sắc. Môi giới rộn ràng đăng ký học và chờ thi lấy chứng chỉ môi giới hành nghề; nô nức xây kênh, ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng với kỳ vọng đạt hiệu quả kinh doanh cao; tất bật tham gia các sự kiện lớn nhỏ: training, kick-off, site tour, mở bán…hàng tuần; và chủ động chuyển hóa tệp khách hàng, thị trường, sản phẩm, môi trường… để phù hợp với nhịp thị trường.

“Trong kỷ nguyên số, cá nhân môi giới bất động sản muốn tồn tại phải có tính chuyên nghiệp cao. Ngoài các kỹ năng, kiến thức về thị trường, sản phẩm, các cá nhân môi giới còn cần bổ sung các kiến thức liên quan đến công nghệ, phần mềm, khả năng ứng dụng AI, khả năng xây kênh và thậm chí trở thành “tour guide’’ để tư vấn chuỗi các dự án cho các nhà đầu tư bất động sản”, bà Liên nhấn mạnh.

Với khách hàng niềm tin đã thực sự quay trở lại. Điều này thể hiện qua số lượt tìm kiếm, tìm hiểu thông tin dự án liên tục tăng, thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch bất động sản giảm và đặc biệt là số giao dịch thành công tăng 2,5 lần so với năm 2023.

Theo thống kê của Dat Xanh Services - FERI, năm 2024 xu hướng tìm kiếm Bất động sản từ Google trend đã có sự tăng trưởng đáng kể. Mức độ quan tâm bất động sản ghi nhận tại ngày 31/12/2024 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022. Mức độ quan tâm đến bất động sản tăng gấp đôi so với giai đoạn thị trường nằm ở vùng đáy cho thấy niềm tin từ khách hàng đã hồi phục.

Thời gian quyết định chọn giao dịch sản phẩm nhanh hơn. Khảo sát của Dat Xanh Services - FERI cho thấy, trong năm 2024, thời gian từ khi khách hàng tìm hiểu sản phẩm dự án đến khi quyết định giao dịch: có đến 40,9% khách hàng chỉ mất từ 1-3 tháng để ra quyết định so với mức 18,2% của năm 2023, đồng thời chỉ còn 6.1% khách hàng cần thời gian hơn 1 năm để ra quyết định so với tỷ lệ 52,3% của năm 2023. Điều này cho thấy khách hàng đã có niềm tin và ra quyết định mua bất động sản nhanh hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, khu vực nào dẫn sóng?

Đại diện Dat Xanh Services – FERI cho hay, nhờ sự điều phối của chính phủ thông qua hàng loạt các chính sách, kết hợp với đặc thù nhu cầu thực tế của từng địa phương, thị trường bất động sản Việt Nam đã xuất hiện rõ vai trò của các vùng thị trường “dẫn sóng” và vùng thị trường “theo sóng”.

Sức cầu năm 2025 dự báo cải thiện khá hơn. Sức mua tập trung chính tại thị trường là các đô thị lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, Bình Dương, và một số thị trường “theo sóng” là các đô thị vệ tinh của các tỉnh thành.

Cụ thể, tại miền Bắc, thị trường dẫn sóng dự báo tiếp tục là Hà Nội; các khu vực “theo sóng” là Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, tập trung nhiều sự quan tâm vào loại hình căn hộ, nhà thấp tầng dự án, nhà riêng lẻ.

Tại miền Trung , thị trường “dẫn sóng” là Đà Nẵng với nhu cầu tập trung nhiều tại phân khúc căn hộ trung, cao cấp. Thị trường “theo sóng” là Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Huế, Bình Định thu hút khách hàng đối với các loại hình căn hộ và nghỉ dưỡng.

Tại miền Nam , dự báo Tp.HCM và Bình Dương tiếp tục là thị trường “dẫn sóng” nhờ sự quan tâm của nhóm khách có nhu cầu mua ở thực tại Tp.HCM, các địa phương lân cận và khách hàng phía Bắc. Thị trường “theo sóng” là Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai dự kiến ghi nhận hoạt động nổi bật của phân khúc căn hộ và nghỉ dưỡng.

Tại thị trường miền Tây , thị trường Long An kỳ vọng là khu vực “theo sóng” của thị trường Tp.HCM, đồng thời sẽ là địa bàn “dẫn sóng” cho khu vực miền Tây, với sự nổi bật của loại hình căn hộ và nhà thấp tầng.

Dự báo về thị trường bất động sản nhà ở năm 2025, Dat Xanh Services – FERI đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng. 

Kịch bản lý tưởng: Nguồn cung mới tăng mạnh 40% - 50, lãi suất thả nổi ở mức 9% - 11% , giá bán tăng 15-20% và tỷ lệ hấp thụ đạt 40-45%. Đây là kịch bản lạc quan nhất, kỳ vọng vào sự phục hồi sớm của thị trường.

Kịch bản kỳ vọng: Nguồn cung mới tăng 30% - 40, lãi suất thả nổi ở mức 10-12%, giá bán tăng 10-15% và tỷ lệ hấp thụ đạt 35-40% . Đây là kịch bản khả thi nhất, phản ánh sự tăng trưởng được cải thiện tích cực hơn của thị trường.

Kịch bản thách thức: Nguồn cung mới tăng 20% -30%, lãi suất thả nổi lên tới 11-13% , giá bán tăng 5-10% và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 30-35% . Đây là kịch bản cẩn trọng nhất, dự phòng cho các tình huống chuyển biến ngoài dự liệu.