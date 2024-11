Bất động sản Đà Nẵng đang dần "lấy lại hào quang"

Mức độ quan tâm vượt Hà Nội, TP.HCM

Nhận định về BĐS Đà Nẵng 10 tháng đầu năm, chuyên trang nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn đánh giá: Xu hướng mua chung cư "lướt sóng" ở Đà Nẵng hiện tại đã suy giảm so với mục đích mua để ở và cho thuê. Hai sản phẩm đang được thị trường quan tâm nhiều nhất là chung cư và condotel bởi các nhà đầu tư kỳ vọng sinh lời từ việc khai thác cho thuê giá cao.

Điều này không bất ngờ bởi Đà Nẵng luôn là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch hàng đầu cả nước. 10 tháng, Đà Nẵng đón gần 9,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt gần 3,5 triệu.

"Các địa phương có tiềm năng du lịch, được đầu tư bài bản, cơ sở hạ tầng phát triển sẽ là điểm đến được nhắm tới. Trong đó, giới đầu tư ưu ái sản phẩm BĐS tạo ra dòng tiền từ dịch vụ lưu trú dành cho khách du lịch", đại diện đơn vị Batdongsan.com.vn cho biết.

Đồng quan điểm, Cục Thống kê Đà Nẵng đánh giá, tín hiệu khả quan từ lĩnh vực du lịch sẽ làm gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường BĐS Đà Nẵng. Thực tế, tỷ lệ tăng giá cho thuê của Đà Nẵng (quý 4/2024 so với quý 1/2024) ở mức rất cao, đạt 28,3% gần như chỉ đứng sau Hà Nội.

Về mức độ quan tâm chung cư cao cấp trong quý 3/2024, nếu thị trường Hà Nội đi ngang, thị trường TP.HCM giảm tương đối mạnh thì thị trường Đà Nẵng lại chứng kiến sự tăng trưởng lớn. Nguyên nhân được cho là tỷ trọng nguồn cung chung cư hạng sang tại Đà Nẵng tăng mạnh, từ 38% vào quý 1/2024 lên 62% vào quý 3/2024.

Căn hộ hạng sang lên ngôi tại Đà Nẵng

Đặc biệt, sức hút của BĐS Đà Nẵng đang nóng lên không chỉ với người dân địa phương mà lan tỏa khắp cả nước. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, mức độ quan tâm của nhà đầu tư từ Hà Nội chiếm phần lớn và tăng mạnh. Trong quý 3/2024, lượt người Hà Nội tìm kiếm chung cư, condotel Đà Nẵng tăng 30% so với quý trước. Mức độ quan tâm của nhà đầu tư từ TP.HCM cũng tăng 20%.

Sức hấp dẫn tiếp tục tăng khi Đà Nẵng được thí điểm thành lập khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam, cùng hàng loạt cơ chế đặc thù phục vụ phát triển. Điều này đã và đang lan tỏa tích cực đến thị trường địa ốc cũng như tâm lý đầu tư.

Quần thể Sun Symphony Residence kề sông Hàn: "Bảo bối" được săn lùng

"Top 1" dự án được săn lùng trên thị trường Đà Nẵng chính là các tổ hợp/ quần thể BĐS đô thị cao cấp ven sông Hàn. Sở hữu tọa độ vàng bên con sông huyền thoại, các dự án này đang tiên phong dẫn dắt xu hướng sống mới tại TP đáng sống tầm cỡ quốc tế, nâng tầm diện mạo cho đô thị biển.

Sau thành công của tổ hợp Sun Cosmo Residence, Sun Ponte Residence, quần thể BĐS cao cấp Sun Symphony Residence tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với mô hình đô thị bán khép kín semi-compound đầy đủ tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Hướng đến kiến tạo một tọa độ tôn vinh cộng đồng cư dân tinh hoa, nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group) đầu tư hệ thống tiện ích "chuẩn từng centimet" bao gồm: bể bơi vô cực 450m2 hướng tầm nhìn mỹ mãn ra sông Hàn, công viên Central Park 5.000m2 xanh mướt, khu vui chơi và thể thao ngoài trời, phòng gym, spa, kids club, vườn nướng BBQ, đường dạo bộ ven sông Hàn thơ mộng…

Căn hộ The Symphony với đặc quyền tận hưởng thiên nhiên tuyệt tác và thiên đường dịch vụ, tiện ích

Tất cả được đặt ở vị trí kim cương nơi thế đất "minh đường tụ thủy", thuận tiện di chuyển đến mọi nơi trong TP. Điều này càng nhân lên giá trị cho các BĐS hiếm có tại Sun Symphony Residence bởi một nguyên tắc bất di bất dịch: không có gì bằng vị trí.

Với tính chất của một khu semi-compound, Sun Symphony Residence sở hữu không gian mở, nhưng vẫn được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực 24/7, mang đến cuộc sống an toàn tuyệt đối cho cư dân. Tại đây, sự yên tĩnh, riêng tư trong các căn hộ The Symphony cao cấp và sự sôi động của hoạt động mua sắm, giải trí tại phân khu thấp tầng The Sonata sẽ hòa quyện, tạo nên không gian sống đa chiều, đa trải nghiệm, để mỗi ngày sống tại Sun Symphony Residence sẽ là những phút giây tận hưởng mỹ mãn giữa thiên nhiên và thiên đường dịch vụ, tiện ích – đặc quyền riêng có cho cư dân tinh hoa.

Đặc biệt, các tòa tháp cao tầng The Symphony sở hữu tầm view mãn nhãn ngắm trọn mỹ cảnh Đà thành, những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp bên sông Hàn. Giới thượng lưu còn thỏa sức thưởng ngoạn Hàn Giang bằng du thuyền khi chỉ vài bước chân đã "chạm" 3 bến thủy nội địa ngay nội khu.

Sun Symphony Residence tiên phong mô hình đô thị bán khép kín semi-compound

Không chỉ sở hữu giá trị gia tăng bền vững theo thời gian, BĐS ven sông Hàn nói chung và Sun Symphony Residence nói riêng còn có dư địa lớn để khai thác kinh doanh, cho thuê dịch vụ. Bởi nhóm khách nước ngoài, giới chuyên gia, doanh nhân đi công tác, nghỉ dưỡng dài ngày tại Đà Nẵng ngày một nhiều và luôn yêu cầu tiêu chuẩn cao về nơi lưu trú. Đó là tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, đầy đủ tiện ích, đa trải nghiệm, và tất nhiên cả thẩm mỹ, sự tận hưởng…

TP biển xinh đẹp được tỷ phú Bill Gates chọn để nghỉ dưỡng, dự kiến sẽ chạm mốc hơn 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, phá vỡ kỷ lục năm 2019. Du lịch thăng hoa tiếp tục thúc đẩy BĐS đô thị hạng sang Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ, bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Ở chu kỳ này, những dự án bài bản, đẳng cấp như Sun Symphony Residence đã và đang khẳng định vị thế tiên phong, góp phần kiến tạo không gian sống mới xứng tầm TP đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư tầm vóc quốc tế.