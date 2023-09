Bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam diễn biến “lạ”

Sau khoảng thời gian dài “đóng băng”, thị trường bất động sản miền Trung bắt đầu có những chuyển động mới.

Cụ thể, Đà Nẵng, Quảng Nam có giao dịch trở lại. Đây vốn là năm thứ 3 thị trường bất động sản chững lại. Song từ quý 2/2023 đến nay, 2 địa phương này bắt đầu có những chuyển biến mới. Thị trường đã bắt đầu đón nhận tín hiệu khả quan về nguồn cung và sức cầu ở một số phân khúc chủ chốt.

Với phân khúc đất nền, trong quý 2/2023, tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận 4 dự án mở bán với nguồn cung là 169 nền, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 41% (khoảng 70 nền), chỉ bằng 18% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Nam dẫn đầu khi chiếm khoảng 66% nguồn cung toàn thị trường (tập trung tại Dự án The Trident City, Tp.Tam Kỳ).

Theo nhận định từ DKRA Group, dù sức cầu vẫn chưa khả quan rõ nét nhưng đã hồi phục hơn so với giai đoạn trước. Giao dịch tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng đầy đủ.

Riêng tại thị trường Đà Nẵng, thị trường có một điểm sáng mới, đó là trong quý 3/2022, Công ty cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng đã giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ chung cư FPT Plaza 2 ghi nhận sức mua khá tốt.

Có một diễn biến mới tại thị trường miền Trung nói chung, Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng là hiện chủ yếu sức mua đến từ nhu cầu ở thực. Nếu trước đây, sức cầu của thị trường các khu vực này đa số là đầu cơ, đầu tư, mua đi bán lại, thì sau khoảng thời gian trầm lắng, đối tượng này gần như rút khỏi thị trường. Ở phân khúc đất nền tại Đà Nẵng, người mua vào chủ yếu là làm nhà để ở. Giá vẫn duy trì ở mức ổn định và không có những cơn sốt.

Tương tự, tại Quảng Bình, sau gần một năm “đóng băng”, thị trường địa ốc nơi đây đã có giao dịch trở lại trong 3 tháng gần đây. Giao dịch phần lớn tập trung ở nhóm sản phẩm có giá dưới 1 tỷ đồng, phục vụ cho nhóm khách hàng mua để xây dựng nhà để ở hoặc nhà xưởng sản xuất.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong năm 2023 thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng. Hầu hết các giao dịch bất động sản trong thời gian qua đến từ việc mua bán các lô đất thổ cư. Trong khi đó hàng tồn kho của các dự án bất động sản còn nhiều nhưng vẫn ở giá cao dẫn đến việc người dân có nhu cầu mua đất khó tiếp cận.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi, sáu tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ghi nhận có 6.607 giao dịch đất nền, 121 giao dịch căn nhà ở riêng lẻ. Hiện giá bán nhà ở riêng lẻ tại tỉnh đang dao động khoảng 7-30 triệu/m2 và giá bán đất nền đang dao động ở mức 3,5-20 triệu/m2.

Tương tự, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, cho biết trong quý 2/2023 tỉnh Phú Yên đã thông báo công khai đấu giá 4 lần đối với 2 dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa tổ chức bán đấu giá thành công. 2 dự án nêu trên gồm, dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 5 và số 6, phía Đông đường Hùng Vương.

Cũng trong quý 2 vừa qua, tỉnh Phú Yên đã tổ chức đấu giá thành công đối với dự án thương mại, dịch vụ tại khu đất thu hồi công trình Bưu điện bờ biển cũ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết thêm, hiện nay giá bán căn hộ chung cư tại tỉnh đang dao động ở mức từ 27 – 30 triệu đồng/m2; giá bán đất nền dao động từ 20-40 triệu đồng/m2; giá cho thuê mặt bằng thương mại hiện đang dao động ở mức 0,54 triệu đồng/m2.

Tìm hiểu được biết, giao dịch có dấu hiệu trở lại tuy nhiên mặt bằng giá nhà đất tại khu vực miền Trung vẫn không tăng. Giá thứ cấp giữ nguyên so với đầu năm 2023, giảm khoảng 1/3 so với thời kỳ đỉnh sốt đất hồi đầu năm 2019.

Nhìn chung, giới đầu tư vẫn đang trong giai đoạn nghe ngóng chờ đợi, tích lũy vốn hoặc đang xử lý hàng tồn trước đây, nên sẽ chưa thể tham gia vào thị trường. Trong khi đó, với việc mặt bằng giá đất khu vực đã giảm nhiều so với trước, nên nhiều người có nhu cầu thực sẽ xuống tiền mua.

Theo dự báo của DKRA Group, nguồn cung phân khúc đất nền sẽ tăng lên so với 2 quý đầu năm, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, thị trường này sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới. Mặc dù nguồn cung tăng lên, nhưng mặt bằng giá sơ cấp vẫn sẽ duy trì ở mức ổn định so với nửa đầu năm và khó có những đợt tăng giá trong ngắn hạn.