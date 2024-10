Bất động sản dọc hai bên vành đai 4 tăng giá khi Hà Nội tăng tốc tiến độ triển khai

Nhà đất hai bên trục vành đai 4 hồ hởi tăng giá



Cùng với tiến độ khẩn trương của tuyến đường vành đai 4 thì thị trường bất động sản phía Tây thủ đô dọc Vành đai 4 cũng trở nên sôi động. Trong vài tháng qua, bất động sản tại những khu vực của huyện Hoài Đức như xã An Khanh, Song Phương, Đức Thượng, Dương Liễu, Tiền Yên… đều ghi nhận đà tăng, có nơi lên đến cả chục triệu một mét vuông.

Đặc biệt, bất động sản khu vực huyện Thường Tín cũng đang được người mua để mắt. Huyện Thường Tín vốn là khu vực ít bị tác động bởi cơn sốt đất nền giai đoạn 2021-2022 thì nay cũng sôi động bởi hàng loạt thông tin hạ tầng tích cực từ vành đai 4 cho đến quy hoạch sân bay thứ 2 và kế hoạch thành phố phía Nam cũng đang khiến giới đầu tư đổ dồn về khu vực này. Trao đổi với chúng tôi, một môi giới kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm tại Thường Tín cho biết từ cuối năm 2023, giá bất động sản tại đây nhích nhẹ lên dần và tăng mạnh từ đầu năm 2024.

Đường Vành đai 4 vùng thủ đô mở ra đến đâu, giá bất động sản tăng theo đến đấy.



Cũng theo môi giới này, những sản phẩm nhà ở thấp tầng đang được quan tâm mạnh trên thị trường thứ cấp. Đơn cử như nhà đất thổ cư quanh khu vực trung tâm thị trấn Thường Tín giá đã tăng khoảng 10 - 30% so với cách đây 1 năm. Các dự án đô thị thấp tầng như Him Lam Thường Tín cũng ghi nhận mức tăng giá khoảng 20% so với giá mở bán. Được biết, các căn shophouse Him Lam Thường Tín hiện đã xây xong thô và sẵn sàng bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.

Có thể thấy, việc tăng tốc triển khai các dự án Vành đai 4 đã ngay lập tức tác động tới thị trường bất động sản các khu vực mà con đường đi qua. Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhiều dự án bất động sản đã bắt đầu được lên kế hoạch quanh khu vực đường Vành đai 4. Khi các dự án được đẩy mạnh sẽ kéo theo giá bất động sản tăng, những khu vực có vị trí đẹp sẽ trở thành "điểm nóng".

Theo các chuyên gia, việc đầu tư xây dựng đường Vành 4 sẽ giúp mở rộng không gian đô thị, giãn dân nội đô, do đó triển vọng tăng trưởng bất động sản quanh khu vực này rất lớn. Chính vì vậy, Hà Nội cần sớm có quy hoạch cụ thể, quản lý chặt quỹ đất xung quanh tuyến đường. Trong vòng 2-3 năm tới, khi đường Vành đai 4 hoàn thành thì giá bất động sản ở những khu vực này sẽ tiếp tục tăng cao và đi vào ổn định.

Vành đai 4 thủ đô liên tục vượt tiến độ, dự kiến hoàn thành đường song hành vào quý IV/2025

Mới đây, thông tin về các dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại địa bàn Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội cho biết Hà Nội đang tập trung toàn lực cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nên chưa xác định nguồn vốn thực hiện đầu tư cầu Tứ Liên tại thời điểm này. Hà Nội đang cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn như cầu: Mễ Sở, Hồng Hà (trên Vành đai 4), Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát… Dự án nào hoàn thành chuẩn bị đầu tư trước thì triển khai trước để tận dụng hiệu quả nguồn vốn.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết sau bão Yagi, Hà Nội đang phải tập trung xử lý một loạt công trình cầu yếu, cầu tạm. Do đó, những dự án khác như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo... khâu chuẩn bị đầu tư chưa xong, việc cấp tập xây mới những cây cầu này phải có lộ trình tính toán kỹ vì dự án đang sử dụng vốn ngân sách.

Như vậy, trong số các công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn Hà Nội, đường Vành đai 4 là công trình được thành phố đặc biệt ưu tiên triển khai trong giai đoạn hiện tại, bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi hoàn thành sẽ giảm ùn tắc giao thông và tạo thêm không gian phát triển mới cho Thủ đô cũng như các tỉnh, thành lân cận. Với vai trò như vậy nên hiện nay việc thi công trên công trường dự án rất khẩn trương và thực hiện ngày đêm theo phương châm "vượt nắng, thắng mưa".



Được biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112,8km, đi qua 3 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội (57,95km), Hưng Yên (19,31km), Bắc Ninh (36,26km). Trong đó, đường song hành đoạn qua thành phố Hà Nội có chiều dài khoảng 57km nằm trên địa bàn các huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, Sóc Sơn , Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín dần lộ rõ hình hài.

Sau gần một năm thi công khẩn trương, hiện dự án đường song hành đã đạt sản lượng 30%, phần lớn dự án đang làm móng, mặt đường, nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa để hoàn thiện. Từ sản lượng thi công này, chủ đầu tư cho biết, dự án có kế hoạch dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025, vượt tiến độ 1 năm.