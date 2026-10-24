Bất động sản dòng tiền nào hưởng lợi tại Nha Trang khi miễn visa khách đoàn Trung Quốc?

Trong bức tranh đó, tổ hợp căn hộ The Fest thuộc đại đô thị Charmora City mang đến lời giải về một tài sản dòng tiền, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập.

Bệ phóng hạ tầng Nam Nha Trang và "điểm rơi" đón sóng chu kỳ mới

Trong quy luật phát triển đô thị biển, hạ tầng giao thông và quy hoạch trung tâm hành chính luôn là lực đẩy trực tiếp định hình giá trị bất động sản. Tại Nha Trang, không gian phát triển đang mở rộng mạnh mẽ về phía Nam với dấu mốc: Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới tại phường Nam Nha Trang, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ không chỉ kiến tạo một trục đô thị kiểu mẫu, mà còn kích hoạt quá trình dịch chuyển của bộ máy công quyền, doanh nghiệp cùng cộng đồng cư dân tinh hoa về khu vực này.

Hạ tầng trung tâm hành chính mới kích hoạt làn sóng dịch chuyển dân cư về Nam Nha Trang.

Động lực phát triển của Nam Nha Trang càng rõ nét khi du lịch Khánh Hòa liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 325 thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam, áp dụng riêng tại Khánh Hòa. Đánh giá về chính sách này, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, việc mở thị thực theo đoàn không chỉ kích cầu lượng khách, mà còn là cơ hội nâng cao công suất phòng, kéo dài ngày lưu trú và thúc đẩy chi tiêu, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng ngành dịch vụ của địa phương.

Cú hích chính sách diễn ra đúng thời điểm du lịch phố biển bứt phá kỷ lục. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 20,4 triệu lượt khách, vượt 10,8% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt và tăng hơn 69% cùng kỳ. Cả năm 2026, địa phương ước tính đón tới 23,7 triệu lượt khách với tổng doanh thu vượt mốc 80.200 tỷ đồng.

Nghị quyết 325 miễn thị thực khách đoàn Trung Quốc tạo đòn bẩy cho du lịch Khánh Hòa. Ảnh: Minh Tú

Nguồn khách khổng lồ này tiếp tục được trợ lực nhờvị thế cửa ngõ Nam Nha Trang, chỉ cách Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh chỉ 25 phút di chuyển. Mạng lưới kết nối càng hoàn thiện khi Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Cam Ranh – Phú Quốc (tần suất 4 chuyến/tuần) và chuẩn bị mở rộng tới Hàn Quốc, Đài Loan... Sự cộng hưởng giữa chính sách visa, trung tâm hành chính mới và hạ tầng hàng không chính là cơ sở cho chu kỳ tăng giá bất động sản, mở ra "thời điểm" để giới đầu tư đi trước đón đầu.

The Fest: "Khán đài VIP" giữa tâm mạch lễ hội và kinh tế đêm phồn hoa

Nếu bệ phóng hạ tầng là nền tảng gia tăng giá trị vốn, thì kinh tế đêm là "cỗ máy" tạo dòng tiền khai thác bền bỉ. Để giải bài toán giữ chân du khách sau hoàng hôn, Tập đoàn Sun Group kiến tạo "đảo lễ hội" Festival Island rộng 116ha thuộc đại đô thị Charmora City (quy mô 227ha), được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc.

Festival Island thuộc Charmora City là tâm điểm kinh tế đêm giải bài toán giữ chân du khách.

Trái tim hòn đảo là hồ sân khấu nước quy mô 7,3ha. Tương tự công thức thành công tại Đà Nẵng hay Phú Quốc, mặt hồ được định vị như sàn diễn ngoài trời với các show đa phương tiện triệu đô, trình diễn Jetski, Flyboard đỉnh cao và pháo hoa rực sáng mỗi đêm.. Tiếp giáp trực diện mặt nước là tổ hợp ba tòa tháp căn hộ The Fest – tọa độ trung tâm thu trọn nguồn năng lượng sôi động của downtown không ngủ.

Tại The Fest, giá trị bất động sản gắn liền với những trải nghiệm thực tế. Mỗi căn hộ được thiết kế tựa như "khán đài VIP" riêng tư trên tầng không, nơi chủ nhân thu trọn tầm nhìn 3 trong 1: dòng sông Quán Trường êm đềm, nhịp sống phố thị phồn hoa và những màn pháo hoa rực rỡ từ ban công. Bước xuống sảnh là thế giới giải trí 24/7 với chợ đêm VUIFest cùng đại lộ ẩm thực tấp nập. Sự kết hợp giữa chuỗi sự kiện bốn mùa và tiện ích khoáng nóng Onsen nội khu hay clubhouse Onsen 3.000m² tại đảo Elite Island kế cận đã khắc họa chuẩn mực nghỉ dưỡng khác biệt: ngày an yên tĩnh tại, đêm rực rỡ phồn hoa.

Căn hộ The Fest: Chớp thời cơ nắm giữ tài sản dòng tiền trước giờ bùng nổ

Được kiến tạo bởi đơn vị tư vấn Broadway Malyan, The Fest là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư bất động sản thương mại thế hệ mới. Dự án sở hữu 100% quỹ căn là căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV) với pháp lý rõ ràng, giúp chủ sở hữu thuận tiện khai thác mô hình homestay, Airbnb hoặc phục vụ khách du lịch, chuyên gia quốc tế lưu trú dài ngày trong kỳ nghỉ đông.

100% quỹ căn TMDV giúp The Fest tối ưu mô hình kinh doanh homestay và Airbnb.

Đáng chú ý, căn hộ Studio chiếm tới 60% ở các tòa tháp. Đây là dòng sản phẩm có suất đầu tư vừa phải, dễ vận hành và thanh khoản cao. Khi du lịch Khánh Hòa hướng đến mục tiêu 33 triệu lượt khách vào năm 2030, việc nằm giữa trung tâm giải trí 24/7 giúp The Fest vừa đón dòng khách vãng lai vui chơi, vừa duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, đem lại nguồn thu ước tính từ 18 – 20 triệu đồng/tháng.

Nhận định về vận hội này, ông Phạm Trung Hiếu – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Four Homes Group cho biết:

"Trong chu kỳ phát triển mới, dòng tiền thông minh luôn tìm về những tài sản có khả năng sinh lời thực tế ngay khi nhận bàn giao. Với The Fest, giá trị không chỉ nằm ở từng mét vuông xây dựng mà nằm ở vị trí đón đầu toàn bộ dòng chi tiêu du lịch. Khi bệ phóng hạ tầng của trung tâm hành chính mới và các đường bay của Sun PhuQuoc Airways kích hoạt đồng loạt, quỹ căn hữu hạn sát hồ sân khấu 7,3ha sẽ chứng kiến sự bùng nổ vượt bậc cả về giá trị vốn lẫn hiệu suất khai thác."

Căn hộ The Fest đón đầu chu kỳ bứt phá với dòng tiền ước tính 18 – 20 triệu đồng/tháng.

Đứng trước bước ngoặt chuyển mình của Nam Nha Trang, sở hữu The Fest hiện tại là chiến lược đi trước đón đầu đầy quyết đoán. Đó không đơn thuần là tích lũy bất động sản bên vịnh ngọc, mà là nắm chắc tài sản vô giá có khả năng sinh dòng tiền bền vững cùng nhịp đập thịnh vượng của downtown mới Nha Trang.