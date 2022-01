Bất động sản Hải Phòng ‘nóng’ trong thời gian tới?

Thị trường bất động sản phục hồi

Trong quý I/2021, Hải Phòng đã xảy ra hiện tượng sốt đất nền vùng ven, điển hình là con sốt huyện Thủy Nguyên trước thông tin đề xuất lên phố. Vào quý II/2021, giá đất hạ nhiệt, gẫy sóng, nhiều phân khúc phải giảm giá thậm chí bán cắt lỗ. Tiếp đến quý 3/2021, giá đất ổn định, cân bằng trở lại, tập trung vào thị trường tiêu dùng và khu vực nội thành. Sang quý IV/2021, giá sôi động tăng từ 15 – 35% so với quý trước đó.

Hải Phòng là một trong những tỉnh thành thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản của cả nước, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Các dự án hạ tầng giao thông phát triển mạnh cùng với nhiều dự án chỉnh trang đô thị…

Với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 12,38% sẽ là đòn bẩy tích cực cho sự phát triển kinh tế. Nhờ chính sách bình ổn thị trường bất động sản của thành phố, quý II và quý III/2021 làm cho thị trường bất động sản quý 4 trở nên sôi động.

Mục tiêu Hải Phòng 2021 - 2030 trở thành thành phố công nghiệp và hiện đại, là trọng điểm kinh tế biển, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia. Hiện Hải Phòng có 12 khu công nghiệp với diện tích 5.000 ha. Mới đây, Hải Phòng thêm 15 khu công nghiệp với hơn 6.000ha.

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Hải Phòng rất cao, đạt trên 90% với mức giá thuê trung bình BĐS công nghiệp đã lên tới 96 USD/m²/chu kỳ thuê, thuộc mức cao tại thị trường miền Bắc. Một số dự án bất động sản công nghiệp tiêu biểu đang mở bán gồm khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, tỷ lệ lấp đầy 60%, DeepC 60%, Nam Đình Vũ 50%.

Mô hình Khu công nghiệp sinh thái tiên phong bất động sản công nghiệp sinh thái chiếm 16,5%. Trong đó có Nam Cầu Kiền là 263,32ha, Deep C là 1.736ha. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn Zero phát thải, giảm thiểu tác động môi trường, giảm chi phí vận chuyển, tăng tỷ lệ nguyên liệu tái chế, hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững, lâu dài.

Về phân khúc căn hộ cao cấp, một số dự án đang triển khai bao gồm: Hoàng Huy commerce (tỷ lệ hấp thụ 55%), Hoàng Huy Grand Tower (tỷ lệ hấp thụ 89%), The Legend của BRG (tỷ lệ hấp thụ 83%), The Minato Residence (tỷ lệ hấp thụ 95%), Diamond Crown Plaza (tỷ lệ hấp thụ 20%).

Phân khúc nhà ở thương mại, giá tăng mạnh trong quý 4/2021, tăng 30% so với quý 3 và tăng 60% so với Quý 1. Điển hình Vinhomes tăng tới 90% so với quý 1. Phân khúc nhà mặt phố hay nhà ở thấp tầng thổ cư, nhà xây kinh doanh của các chủ đầu tư cá nhân giá cả không biến động nhiều, giao dịch tăng nhẹ do nhu cầu về nhà ở vào dịp cuối năm.

Phân khúc nhà ở xã hội, căn hộ giá bình dân thị trường hấp thụ 100% sản phẩm, không còn hàng tồn, giá căn hộ do Hoàng Huy triển khai mức 11-14 triệu/m².

ảnh minh họa.

Với phân khúc đất nền, trong đầu quý I, giá tăng mạnh, đặc biệt vùng ven. Đến quý II thì hạ nhiệt, quý 3 giá bình ổn và tăng nhẹ, quý IV/2021 thị trường sôi động, tăng giá mạnh. Đặc biệt ở phân khúc đất phân lô dự án có hạ tầng đồng bộ, đất đấu giá, tăng 15 - 35% so với quý III/2021, giao dịch sôi động. Đất thổ cư tăng nhẹ hơn tầm 10 - 15%, giao dịch ổn định.

Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hiện tại trên địa bàn Hải Phòng mới có dự án Quốc tế Đồi Rồng bắt đầu mở bán, là điểm nhấn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và phát triển kinh tế Du lịch của thành phố.

Phân khúc cho thuê bất động sản tại Hải phòng đang giảm dần đều và xuống thấp từ năm 2019 do tác động liên hoàn của dịch bệnh Covid-19. Mặt bằng kinh doanh các tuyến phố trung tâm giảm giá từ 20-30% và giảm tới 40% so với quý I/2021. Căn hộ cho thuê giá giảm 30% chỉ từ 7 - 13 triệu đồng/căn. Hiện tại tỷ lệ lấp đầy khoảng 40% thị trường, lượng căn hộ còn dư thừa tương đối nhiều.

Đối với mảng văn phòng cho thuê tỉ lệ lấp đầy chưa cao, nhiều tòa nhà còn trống khá nhiều. Các văn phòng tập trung chủ yếu ở các tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lê Thánh Tông…giá thuê văn phòng hạng A từ 8 - 10 USD/m²/tháng; văn phòng hạng B,C từ 6 - 8 USD/m²/tháng.

Dự báo đà tăng trưởng

Năm 2022, cùng với kinh tế đang trên đà tăng trưởng, Hải Phòng sẽ chú trọng xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thúc đẩy liên kết vùng. Du lịch, thương mại, công nghiệp, dịch vụ cảng biển đều phát triển nên thị trường bất động sản sẽ còn tăng trưởng mạnh trong năm 2022.

Ông Văn nhận định, nguồn cung BĐS cải thiện không nhiều nên thị trường sẽ chịu áp lực tăng giá. Giao dịch tập trung phân khúc đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở thấp tầng, chung cư cao cấp. Đất thổ cư và bất động sản vùng ven các khu công nghiệp sẽ tăng giá.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển, duy trì tỷ lệ lấp đầy, giá thuê có thể tăng 10 - 20%. Thị trường cho thuê sẽ phục hồi trở lại, giá chưa tăng nhưng tỷ lệ lấp đầy tăng lên khoảng 50%. Ông Văn cũng cảnh báo sẽ có kịch bản sốt cục bộ ở một số nơi và xảy ra tình trạng sốc nhiệt gãy sóng do tăng trưởng nóng.

https://cafef.vn/bat-dong-san-hai-phong-nong-trong-thoi-gian-toi-2022011811214304.chn