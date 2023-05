Bất động sản khó bán: Nhiều doanh nghiệp môi giới làm ăn thua lỗ, duy nhất một đơn vị báo lãi kỳ lạ

Theo báo cáo về thị trường bất động sản quý I/2023 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản tiếp tục ở trạng thái trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, nhu cầu mua nhà giảm do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường chủ yếu là sản phẩm cao cấp, giá quá cao so với khả năng tài chính của người dân.

Đồng thời, nhiều khách hàng vẫn có tâm lý “bắt đáy”, chờ giá tiếp tục giảm. Do vậy, trong quý I/2023 VARS ghi nhận có thanh khoản nhưng chưa nhiều. Điều này đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp môi giới bất động sản.

Theo đó, hầu hết các sàn giao dịch mới thành lập trong vòng 2 năm trở lại đây đều đóng cửa. Trong quý đầu năm, khoảng 30 – 50% sàn môi giới phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý, có khu vực con số này lên tới 80%.

Theo thống kê của chúng tôi về 4 doanh nghiệp môi giới bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán gồm: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services; mã chứng khoán: DXS); CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG); CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland; mã chứng khoán: CRE); CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) đều phải đối mặt với những khó khăn trong bối cảnh thị trường trầm lắng khiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính bị sụt giảm mạnh.

Kết thúc quý I/2023, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh ghi nhận 329 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do doanh thu dịch vụ bất động sản của doanh nghiệp này giảm mạnh từ 793 tỷ đồng (quý I/2022) xuống 74 tỷ đồng vào quý này, tương đương giảm 91%. Doanh thu chính trong kỳ vừa qua của DXS chủ yếu đến từ bán căn hộ, nhà phố và đất nền là 264 tỷ đồng, chiếm 91% doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Do đó, doanh thu không đủ bù các chi phí trong quý I khiến doanh nghiệp này lỗ sau thuế 44 tỷ đồng. Trước đó, quý IV/2022, DXS cũng báo lỗ sau thuế 137 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý thứ 2 liên tiếp Đất Xanh Services báo lỗ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Cenland, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 con số này là 1.942 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu môi giới bất động sản của doanh nghiệp này đã giảm từ 286 tỷ đồng về mức 69 tỷ đồng, còn doanh thu đầu tư bất động sản giảm từ 1.643 tỷ đồng xuống 22 tỷ đồng trong quý I/2023.

Theo đó, kết thúc quý đầu năm, Cenland báo lỗ gần 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 142 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Đáng chú ý, trong quý I/2023, CTCP Tập đoàn Danh Khôi không có doanh thu, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái doanh thu là 51 tỷ đồng. Đơn vị này cho biết, trong quý I/2023, công ty không phát sinh doanh thu do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến chưa kịp ghi nhận được doanh thu – lợi nhuận từ các dự án mà doanh nghiệp đang hợp tác đầu tư và môi giới.

Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, do vậy đơn vị này báo lỗ sau thuế 16,8 tỷ đồng. Từ quý IV/2022, tình hình hoạt động của CRE đã sụt giảm rõ nét khi công ty chỉ có doanh thu 0,87 tỷ đồng và đem về khoản lỗ 60 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, Khải Hoàn Land là doanh nghiệp môi giới hiếm hoi báo lãi, song đóng góp chính không phải từ hoạt động kinh doanh chủ lực mà từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, trong quý I, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KHG là 261 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu môi giới bất động sản chỉ đạt 15 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 246 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 1,8 lần so với cùng kỳ lên 135 tỷ đồng, doanh nghiệp này lãi sau thuế 57 tỷ đồng, tăng 14% so với quý I/2022.