Bất động sản khởi sắc nhưng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vẫn tăng

Theo số liệu từ báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho thấy, cả nước có 2.210 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, bằng 101,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp bất động sản trở lại hoạt động là 1.577 doanh nghiệp, bằng 111,4% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 605, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có thời hạn là 3.185, bằng 125% so với 6 tháng đầu năm 2023. Trước đó, 5 tháng đầu năm đã có 2.996 doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động có thời hạn.

Trước đó, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã dự báo, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự "ra đi" của một số doanh nghiệp đã kiệt sức, do phải chống chọi trong suốt thời gian dài vừa qua.

Có thể thấy, mặc dù đầu năm nay thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực hơn, song lượng doanh nghiệp bất động sản tạm dừng hoạt động có thời hạn không giảm đi thậm chí tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, mới đây những thay đổi từ vĩ mô được dự báo sẽ tươi sáng hơn được dự báo sẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi.

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, thị trường bất động sản đầu năm nay đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi các chủ đầu tư đã bung hàng, số khác đang rục rịch nghiên cứu kế hoạch ra hàng trong thời gian sắp tới, các sàn giao dịch bắt đầu tuyển quân, sẵn sàng nguồn hàng phân phối, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu “xuống tiền”, ngân hàng rục rịch kích cầu vay mua nhà…

Báo cáo của VARS cũng chỉ ra, 70% chủ đầu tư có sản phẩm đủ điều kiện mở bán đã sẵn sàng bung hàng. Ngay từ cuối quý I/2024, các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án, các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, “làm mới hàng cũ” diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn. Một số dự án có tiến độ triển khai tốt đã chính thức nhận cọc.